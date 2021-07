Découvrez Seer, la nouvelle Légende d’Apex Legends dans Histoires des Terres Sauvages – Métamorphose

Le 19 juillet 2021 – Aujourd’hui, EA et Respawn Entertainment partagent une vidéo narrative dévoilant la nouvelle Légende à entrer dans les Jeux Apex, Seer. Créé en collaboration avec l’illustrateur, animateur et réalisateur primé Robert Valley, connu pour son travail sur Tron : La Révolte, Love, Death & Robots et Pear Cider and Cigarettes, ce nouveau trailer met en valeur le style de Robert tout en explorant la vie de cette Légende maudite dont le regard peut transformer une montagne en poussière, un roi en mendiant et un océan en désert.

Découvrez comment l’histoire de Seer commence et pourquoi il porte la marque du papillon dans la bande-annonce Histoires des Terres Sauvages – Métamorphose sur YouTube :

Rendez-vous à l’EA Play Live ce jeudi 22 juillet à 19h00 (heure française) afin d’en savoir plus sur Apex Legends : Emergence, y compris la date de lancement de la saison sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC via Origin et Steam. Apex Legends : Emergence proposera également une toute nouvelle expérience de parties classées pour le mode Arènes et bien plus encore.