Super Monkey Ball en 60 fps sur Nintendo Switch

Dans un petit post matinal, le compte Twitter officiel de Super Monkey Ball a dévoilé plus d’informations sur la version Nintendo Switch de Banana Mania. Tout d’abord, il est confirmé que le jeu tournera à 60 images par seconde. On sait aussi désormais que les contrôles gyroscopiques seront pris en charge.

The Nintendo Switch version of Super Monkey Ball Banana Mania will feature gyroscopic controls! 🐒 We can also confirm it’ll be running at 60FPS! 🍌#SuperMonkeyBall #BananaMania pic.twitter.com/wiR1yDw35e — Super Monkey Ball (@SuperMonkeyBall) July 27, 2021

À l’occasion des 20 ans des petits singes magiques, c’est plus de 300 niveaux et labyrinthes qui ont été recréés avec amour, mais c’est aussi 12 mini-jeux amusants et un casting de personnages hauts en couleur qui font leur grand retour dans le monde merveilleux de Super Monkey Ball, grâce à ce remaster fidèle.

« Nous sommes heureux d’annoncer un nouveau Super Monkey Ball, pile pour les 20 ans de cette franchise tant appréciée » déclare Toshihiro Nagoshi, Creative Director chez SEGA et créateur de Super Monkey Ball. « Le soutien de tous, particulièrement celui des fans, a été un énorme encouragement pour les équipes de développement durant ces dernières années. Nous avons très hâte de présenter à nouveau l’univers incroyablement riche de Super Monkey Ball à un tout nouveau public ».

Roulez, vrillez et rebondissez dans des mondes imaginaires en incarnant AiAi et son groupe d’amis singes, et précipitez-vous pour contrecarrer les plans du méchant singe savant fou, Dr. Bad-Boon ! Aucune banane n’est à l’abri dans cette aventure épique, dotée de graphismes modernes, d’un style cartoonesque immersif, d’un mode coop local à quatre joueurs, de défis en ligne classés, ainsi qu’une pléthore de nouveaux personnages jouables qui raviveront la magie des opus originaux.

« Je suis très heureux de pouvoir enfin partager cette nouvelle avec les fans de AiAi partout dans le monde » explique Masao Shirosaki, Producer/Director de Super Monkey Ball Banana Mania. « C’est un honneur de travailler sur une franchise aussi iconique, qui existe déjà depuis 20 ans. Le charme et l’amusement que procure Super Monkey Ball est profondément ancré dans l’ADN du jeu, et nous sommes impatients que nos fans puissent découvrir la joie et les merveilles que leur procurera cette nouvelle aventure ».

Cette édition comprendra une jaquette réversible et dix objets de personnalisation exclusifs.