BeeFense BeeMastered (Nintendo Switch) – Le test

Le studio ByteRockers’ Games revient sur le devant de la scène avec un nouveau soft ingénieux et original, mettant en scène nos amis les abeilles dans un univers particulièrement coloré. Judicieux mélange d’un petit jeu de gestion et d’un franc Tower Defense par excellence, l’idée des développeurs fut simple, mais fort astucieuse : confronter des abeilles aux frelons, aux puces et à bien d’autres charmantes bestioles, lors de parties endiablées et ne manquant pas de challenge.

La vie de nos chères abeilles est loin d’être de tout repos. Indispensable au maintien de l’humanité, leur rôle n’est pas à prouver. BeeFense BeeMastered prend le parti de vous faire tenir les rênes d’une colonie d’abeilles afin d’assurer leur approvisionnement en ressources, mais aussi la récolte du pollen et de nectar, tout en assurant une parfaite défense de leur territoire. Une vie bien remplie…

Une vie de Bzz Bzz

Notre jeu du jour s’articule autour de petits niveaux dans lesquels différents challenges seront proposés au joueur. Plutôt ardus pour certains, ils reprennent néanmoins globalement tous les mêmes mécanismes. Survivre en milieu hostile.

Tel le Dieu des abeilles (ce qui n’est déjà pas si mal), vous contrôlez votre petit cheptel d’une main de fer. Pour y parvenir, tout repose sur un judicieux équilibre de la gestion de vos ressources et de vos troupes. Afin de maintenir en vie vos abeilles, il faut bien entendu, dans un premier temps, leur offrir de quoi se restaurer : du nectar. Quelques individus dédiés seront donc affectés à cette tâche. D’autres devront récolter une quantité importante de pollen, indispensable à la construction de tout ce qui se rapporte à votre colonie. La dépense de votre pollen sera assurément le nerf de la guerre : 5 unités de pollen seront nécessaires pour mettre au monde une nouvelle abeille pleine de dévotion, tandis qu’une base de tir vous coûtera la bagatelle de 20 pollens. Ces bases seront alors susceptibles d’être améliorées, toujours contre du pollen, afin d’être plus performantes. Une abeille devra alors rejoindre le stand de tir afin de pouvoir défendre comme il se doit la zone.

Tandis que vous prendrez soin de votre petit monde bourdonnant, il vous faudra rester fort vigilant des multiples attaques à venir. Votre base fait de nombreux envieux et ces derniers ne manqueront pas de venir vous casser la figure (ou plus simplement vous emprisonner) pour dérober vos précieux pots de miel. Les multiples vagues à venir sont annoncées, tel un timing finement ficelé qui vous permettra de mener la bataille avec stratégie et minutie. En effet, profiter de votre « temps libre » pour manipuler vos récoltes, booster vos multiples artilleries et faire le plein de ressources diverses. Et dès que l’ennemi approche…. FEUUUUUU À VOLONTÉ !!!

Tandis que vous parviendrez à avancer dans l’aventure, de nouveaux items viendront à se débloquer, assurant un bon renouvellement de votre partie qui sera de plus en plus complexe. Il vous faudra gérer bon nombre de paramètres et de zones afin d’arriver à tenir au mieux toutes vos petites abeilles. Une bonne recherche vous permettra d’adjoindre des améliorations non-négligeables grâce à la récolte de miellat, suite à vos quelques victoires.

Murmurer aux oreilles des abeilles

Certes, sans grande prétention, BeeFense BeeMastered reste néanmoins fort agréable à jouer, grâce à ses graphismes plein de couleurs et de mignonneries autour de l’univers des abeilles. Ces dernières s’avèrent attachantes, sous des traits réussis et enfantins. Vos grincheux ennemis seront accentués par beaucoup de noir et de rouge, mais n’en demeureront pas moins mignons. L’ensemble se déploie ainsi dans un univers où il est plaisant de jouer. Et d’y revenir.

La musique et les bruitages accompagnent le jeu comme il se doit, mettant en scène les multiples tirs et attaques de vos combattives, petites abeilles. Le tout sous des Bzz Bzz bien orchestrés.

Le soft est particulièrement jouable en tactile, le joueur est invité à contrôler directement ses abeilles. Le mode dock reste parfaitement accessible, mais il s’avère un peu moins ergonomique. Les grands espaces présentent néanmoins quelques défauts, il n’est, en effet, pas toujours évident d’amener les abeilles en dehors de la carte. Certaines manipulations tactiles semblent aussi parfois bloquées sans raison (le perfectionnement des zones de tir notamment) nous obligeant à repasser rapidement aux touches. Rien de bien affreux, mais ces manipulations superflues rajoutent quelques secondes de stress lorsque les ennemis sont aux portes de la ruche !

BeeFense BeeMastered est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 8 euros environ.

Le saviez-vous ?

Au commencement, il y a un florilège d’œufs… tous réunis au sein de la ruche. À ce stade, ils sont encore tous identiques… et pourtant, certaines larves vont avoir le privilège de devenir reines, tandis que d’autres resteront simples (mais indispensables !) ouvrières. Le secret ? L’alimentation… en effet, les futures reines sont chouchoutées, elles sont les seuls à recevoir la gelée royale. Les autres devront se contenter du miel et du pollen…