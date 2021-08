Baiken débarque dans Samurai Shodown le 19 août !

La guerrière de Guilty Gear sera disponible dans Samurai Shodown en tant que quatrième personnage du Season Pass 3

Osaka (Japon), le 17 août 2021 – SNK CORPORATION est heureux d’annoncer que le quatrième personnage en DLC du Season Pass 3 de Samurai Shodown n’est autre que Baiken, la célèbre guerrière de Guilty Gear Xrd REV 2 ! Son DLC sera disponible dès le 19 août.

Guerrière solitaire, Baiken rejoint la bande de Samurai Shodown en tant que DLC. Baiken a tout perdu, y compris son œil gauche et son bras droit, lorsqu’elle n’était qu’une enfant. Désormais, elle voyage depuis des contrées lointaines, armée de sa lame et de sa vue incomparable, et dédie sa vie à traquer l’homme qui est responsable de la mort de sa famille. Aucune terre n’est trop lointaine, et aucun adversaire n’est trop puissant pour mettre un terme à sa quête.

Baiken sera disponible le 19 août en tant que quatrième personnage du Season Pass 3 de Samurai Shodown, qui comprend également les populaires Cham Cham, Hibiki Takane et Shiro Tokisada Amakusa. Baiken sera disponible sur PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Epic Games Store et Steam au prix de 5,99 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.