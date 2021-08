Melbits World (Nintendo Switch) – Le test

C’est l’été, le confinement est levé. Alors, quoi de mieux que de s’enfermer avec ses amis pour passer une soirée de fous rires et de cris de joie ou de crispation ? Les développeurs espagnols de Melbot Studios nous proposent un jeu du type plateforme-puzzle coopératif dont les premières images attirent indubitablement le regard. Alors, savoureux cocktail estival ? Ou simple amuse-gueule ? Sortez vos transats, prenez un rafraîchissement et préparez-vous pour un apéro haut en couleurs!

Une pincée d’influence

Dès le démarrage du jeu, la musique mignonnette, les couleurs chatoyantes nous mettent tout de suite dans une ambiance édulcorée.

Vos petits Melbits s’en remettent uniquement à votre cerveau et vos mains pour accomplir les 36 niveaux divisés en 4 mondes qui le composent. Bravo ! Théoriquement, cela fait bien 9 niveaux par monde !

Dans ce titre, à l’instar de Lemmings, vous ne dirigerez pas ces personnages qui avanceront seuls. Vous les aiderez à parcourir et à atteindre la fin de chaque étape, parsemée d’embuches en tout genre. La ressemblance s’arrête ici car la jouabilité est un peu différente. D’une pression de touche, vous actionnerez ainsi plateformes, ressorts ou autres systèmes afin de faire en sorte que vos Melbits puissent arriver à bon port. D’apparence, simpliste, le gameplay s’avérera plus complexe lorsque plus d’un bouton deviendra nécessaire. Chacun agissant sur un mécanisme particulier. La faute à une aide de jeu qui ne nous explique pas tout. Vous vous retrouverez donc les premières minutes dans la position d’un beta testeur qui découvre à son insu les commandes involontairement cachées nécessaires au bon déroulement d’une partie. Nous savons déjà à ce stade que patience, réflexes et coordination seront

vos meilleurs atouts.

Largement inspiré de Captain Toad: Treasure Tracker pour sa vue de trois quart, ce choix artistique s’avérera néanmoins parfois un peu trop flou dans la lisibilité du jeu. Il ne sera pas rare de pester contre le manque de transparence de certains éléments du décor. Ce qui, parfois, empêche le joueur de bien suivre l’action et réagir au bon moment.

En ce qui concerne le choix des couleurs, celui-ci n’est pas sans rappeler les teintes utilisées dans Fall Guys. Le graphisme des personnages est également assez proches de ce qu’il propose. La similitude ne s’arrête pas là. Les musiques sympathiques mais discrètes laisseront plutôt la place à des bruitages très cartoon qui rythmeront une action parfois oppressante tant, à l’instar du titre de Mediatonic la tension est à son comble.

Une bonne tranche de rigolade…à plusieurs

C’est à la fois sa grande qualité mais aussi un regret que nous laisse le studio espagnol avec Melbits World. Le titre n’est jouable qu’en multi ou presque. Certes, vous disposez d’un mode tactile qui vous laissera l’opportunité de ne pas insulter vos compagnons de jeu en vous occupant de tous les systèmes à actionner par une simple pression tactile. Cependant, à moins d’être comme le poulpe, doté de multiples tentacules et avec une coordination hors du commun, il vous faudra plutôt faire de la place dans votre salon. Pour arpenter les différents niveaux durant des soirées endiablées vos amis, vos frères, sœurs, vos parents, vos chiens, chats…seront vos meilleurs alliés. Tout cela dans la joie et les cris communicatifs.

Et de la communication il va vous en falloir ! A défaut de se transformer en pieuvre, il sera nécessaire de transmettre des informations aux autres afin de coordonner vos actions et faire que la victoire se conjugue au pluriel. Rien de plus frustrant que de réussir avec les bons timings de son côté et de voir les Melbits mourir un à un. La faute à votre gauche compagnon de jeu qui n’aura peut-être pas la même aisance que vous. Attention, ce titre peut vous faire perdre famille et amis ! Vous voilà prévenus !

Le studio de développement a su enrichir l’expérience proposée. Il a rempli les différents mondes de bonus en tout genre afin de vous aider ou tout simplement de vous récompenser pour votre investissement. Trophées, stickers, cadeaux seront de la partie. Ces derniers une fois sécurisés et menés à bon port par votre Melbit vous permettront d’avoir la joie d’obtenir des éléments cosmétiques (chapeaux, masques, lunettes, sacs à dos…) pour le personnaliser et ainsi lui donner plus de « staïle » (ndlr: style) ou encore de débloquer de nouveaux protagonistes. Une joie pour les « complétistes » qui on le sait ne sont pas toujours mis au rang d’honneur sur la Nintendo Switch dont l’absence de ce type de mécanique de récompenses manque pour certains au plaisir de jeu.

Pour celles et ceux que la superficialité de ces éléments laisse perplexe, rassurez-vous, des bonus « utiles » sont disséminés afin que les moments les plus stressants puissent être appréhendés plus en douceur. Ainsi, le sablier vous ajoutera du temps supplémentaire, facteur premier de manque de précision dû à la pression intense subite. Un ennemi touché donne la fin du glas immédiatement. Pas de souci, d’autres items permettront alors pendant une période assez courte de les faire disparaître ou de vous en débarrasser vous-même muni d’un maillet. La téléportation sera forte utile pour vous emmener directement à la fin du niveau. A vous le speed run… ou pas ! Par moment, nous aimerions disposer d’une touche pour activer le mode course pour que ceux-ci avancent plus vite. Vous viendrez à bout de Melbits World en à peine une demie douzaine d’heures. Même si cela parait peu, n’oublions pas que ce type de jeu dispose souvent d’un bon goût de « reviens-y ». Et ce titre ne déroge pas à la règle.