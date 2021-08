Pokémon 25: The Blue EP est disponible dès maintenant

20 août 2021 – Les festivités continuent pour le 25e anniversaire de la licence Pokémon avec la sortie de Pokémon 25: The Blue EP ! Découvrez les titres ICI.

Pokémon 25: The Red EP et Pokémon 25: The Blue EP sont le reflet de la longue tradition de double sortie pour les jeux vidéo de la série Pokémon, avec de légères différences entre les versions, c’est un hommage aux premiers jeux vidéo Pokémon Rouge et Pokémon Bleu.

Pokémon 25: The Blue EP inclut 3 chansons de la version The Red EP remixées par l’artiste ZHU, nommé pour un Grammy Award. Il vient de sortir son troisième album, DREAMLAND 2021, et a collaboré à la création d’une gamme de produits streetwear uniques, mettant en avant des personnages du monde Pokémon dont son préféré, Ectoplasma.

Les remix de SHU seront inclus dans la version numérique de l’album P25 Music, qui sortira à l’automne chez Capitol Records dans le cadre d’une grande campagne musicale d’un an associant The Pokémon Company International et Universal Music Group . Vince Staples, Cyn et ZHU prennent place à côté des autres artistes du P25 : Katy Perry, Post Malone, J Balvin et Mabel.

Pour rester informés des actualités du P25 Music et des autres festivités liées au 25e anniversaire de Pokémon, les fans peuvent consulter le site 25.pokemon.com/fr-fr/.

Les fans de Pokémon et de musique sont invités à prendre part à la conversation en ligne avec @Pokemon et #Pokemon25.

Liste des titres de Pokémon 25: The Blue EP

1. Take It Home – ZHU Remix

2. Wonderful – ZHU Remix

3. Got ‘Em – ZHU Remix