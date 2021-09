Trails and Traces: The Tomb of Thomas Tew (Nintendo Switch) – Le test

Trails and Traces: The Tomb of Thomas Tew

L’image de présentation de ce jeu vous donne envie de le prendre ? Vous vous attendez à des graphismes incroyables et magnifiques en 3D ? À parcourir les quatre coins du monde à la recherche de temples perdus et mystérieux de l’Égypte ancienne à la Indiana Jones ? Armé de votre fédora et de votre lasso ? À résoudre une multitude d’énigmes à s’en arracher les cheveux ?

C’est ce qu’une petite équipe de développeurs, « Because Because Games », ont voulu nous proposer sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et Pc (Steam) en Avril 2021. Le jeu est en anglais, entièrement doublé. Il propose des sous-titres en français, en allemand, en anglais et en espagnol.

Un jeu d’aventure… ou pas.

Notre folle aventure démarre dans une rue. On incarne un détective privé britannique nommé James Labbett qui, après avoir aidé un homme coincé sur le toit d’un immeuble, est engagé dans une affaire de personne disparue : un certain archéologue, Wayne Clements. Une fois retrouvé, il raconta qu’il aurait découvert un journal perdu d’un célèbre pirate : Thomas Tew. C’est en 1695, à bord de l’Amity, que ce pirate et ses camarades se lancèrent à la poursuite d’un navire mongol, le Fateh Muhammed. Mais un coup de canon éventra l’Amity et Tew mourut sur le coup. Cette affaire emmène notre héros dans un périple impliquant des criminels, de type mafieux, qui veulent retrouver ce trésor à tout prix. James accepte ce voyage pour pouvoir payer l’opération de son frère gravement malade.

Trails and Traces : The tomb of Thomas Tew est un jeu avec des graphismes fait maison. Se voulant faussement rétro, les graphismes piquent un peu les yeux…Les personnages en 2D sont relativement jolis, en revanche les décors en 3D aux couleurs « flashy » sont moins bien réussis et font même parfois assez vide.

L’histoire en elle-même est assez ambitieuse, avec beaucoup d’humour, mais aurait pu être davantage approfondie et travaillée. Un autre point qui est décevant et frustrant, sans spoiler le dénouement de l’histoire, est que nous interagissons qu’une seule fois à la fin de l’intrigue, et encore nous sommes guidés. On s’attend à de l’action pour déjouer les projets des mafieux mais on n’a rien de tout cela. La fin est complètement bâclée.

C’est une aventure Point’N Click classique, mais utilisant un gameplay atypique : vous devez cliquer sur un élément, maintenir le bouton A enfoncé pour le regarder ou l’utiliser. Cela prend un certain temps pour s’y habituer malgré un menu « aide » qui nous liste les commandes. La sensibilité du joycon rend la précision assez difficile, tandis que le mode tactile est bien plus pratique même si cela reste assez compliqué, car les icônes sont petites. On trébuche dès les premières minutes du jeu à vouloir essayer de comprendre comment utiliser son inventaire.

Le reste fonctionne comme dans un Point’N Click : collecter des objets dans notre inventaire, les combiner ou les utiliser avec des objets ou des personnages que nous rencontrons. Pour interroger les PNJ, plusieurs questions sont proposées et à nous de choisir laquelle utiliser au bon moment. Parfois, il faut trouver un élément pour avoir une autre proposition de discussion.

Les énigmes ne sont pas très compliquées si on lit bien les dialogues des personnages. Il faudra parfois trouver « une bonne raison » pour pouvoir emprunter un objet à un PNJ si on veut résoudre un futur puzzle.

Notre personnage principal, James, est sympathique et fort attachant, mais les mouvements de celui-ci ainsi que sa façon de bouger est assez étrange.

La bande-son est également assez minimaliste, n’apparaissant que très rarement dans les cinématiques. Il y a la possibilité d’écouter la musique d’un jukebox à un moment donné, mais rien de bien grandiose. On ne s’y attarde même pas. Une partition de piano se produit lorsque nous résolvons une énigme. Quand le portable de notre héros sonne, le son est hyper fort, ce qui peut surprendre sur le coup. Le reste de la bande-son que nous entendons est le bruit de l’environnement qui nous entoure ou bien l’endroit que nous visitons.