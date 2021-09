Eneba lance son application mobile

Comme vous avez pu l’apercevoir Eneba se lance dans une nouvelle manière de nous fournir du jeux vidéo. Après la vente de codes de téléchargement et de cartes cadeaux Eneba lance une boutique de produits gaming d’occasion en France pour réduire les déchets technologiques.

Elle permet aux vendeurs de créer une annonce pour vendre des consoles d’occasion, accessoires console, PC, composants, et des jeux de console, mais surtout de gagner de l’argent.

Le processus de vente est simple, sûr, et ne nécessite pas d’interaction entre le vendeur et l’acheteur. Il suffit de prendre une photo d’un article à vendre, de faire une description et de le télécharger sur la plate-forme Eneba. Tout le reste sera pris en charge par la plate-forme. La publicité des marchandises, la gestion de l’expédition et la résolution de tous les problèmes possibles entre l’acheteur et le vendeur seront gérées par Eneba, le tout, gratuitement pour les vendeurs.

Les vendeurs recevront également un bonus de 5 € pour leur première vente.

La plate-forme C2C (Customer 2 Customer, soit de Client à Client) comprend un système qui garantit la sécurité des transactions financières et empêche les tentatives de fraude du vendeur et de l’acheteur. Le tout en fournissant des services faciles à utiliser, avec le moins d’actions possible du côté de l’utilisateur.

La France est le troisième marché où Eneba lance sa plateforme C2C. Il a d’abord été testé en Lituanie, puis lancé avec succès en Espagne il y a quelques mois.

« Notre succès en Espagne et en Lituanie a prouvé que ce service a le potentiel d’avoir un impact sur les consommateurs et de les conduire vers un comportement plus responsable et durable. En seulement deux mois depuis le lancement du service C2C, les utilisateurs en Lituanie ont échangé des articles d’occasion pour plus de 100 000 €. Les résultats en Espagne ont été deux fois meilleurs après le lancement initial. L’introduction des services C2C en France, l’un des plus grands marchés d’Europe, augmenterait considérablement ces chiffres et propulserait le mouvement européen vers une économie circulaire », a déclaré le co-fondateur et directeur marketing d’Eneba Žygimantas Mikšta.

Pour faciliter tout ça Eneba a lancé ses applications sur les stores Android et iOs pour vous faciliter l’expérience et l’avoir à porter de main. Petite astuce une fois dans l’application aller dans le dernier icone (Profil), scroller tout en bas et dans « Paramètre » sélectionner France et vous pourrez basculer la langue à Français si l’application ne l’a pas fait automatiquement pour vous.