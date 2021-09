Castlevania Advance collection (Nintendo Switch) – Le test

Faute d’avoir un vrai nouveau Castlevania sur Nintendo Switch et après Castlevania Anniversary Collection c’est au tour des jeux Gameboy Advance d’arriver sur Switch avec la compilation Castlevania Advance collection. Cette nouvelle collection de jeux inclut 4 jeux différents : Castlevania – Circle of the Moon, Castlevania – Harmony of dissonance, Castlevania – Aria of Sorrow et enfin Castlevania – Vampire’s Kiss. Alors que les trois premiers sont tous sortis sur GBA, Vampire’s Kiss est lui, sorti sur SNES… La différence entre les trois jeux GBA et le jeu SNES est flagrante… On se demande même comment il est arrivé là, mais, c’est toujours un jeu en plus. Bref, entrons dans le détail de cette collection !

The first : Castlevania – Circle of the Moon

Sorti en 2001 sur Game Boy Advance, cet opus vous propose d’incarner Nathan Graves, un apprenti chasseur de vampires. Séparée de son maître par Dracula, lui-même, il va parcourir le château dans le but de le retrouver et de vaincre le comte maléfique !

Le gameplay est le même qu’à l’époque et vous demandera une grande dextérité et beaucoup de réflexes. Les sauts sont un peu ardus, mais les doubles sauts sont accessibles rapidement et pallient à ce problème. En revanche, le DSS ou Dual Setup System est vraiment excellent ! Il vous permet de combiner des cartes, préalablement récupéré en tuant des monstres, pour enchanter votre fouet. Les cartes doivent être combinées par deux et permettront d’avoir par exemple un fouet enflammé, des satellites offensifs ou défensifs autour de votre personnage. C’est une particularité de gameplay très sympathique même si les monstres se montrent parfois avares pour donner leur carte.

Les graphismes la bande-son sont les mêmes qu’à l’époque et c’est vraiment agréable se replonger 20 ans en arrière (attention coup de vieux).

The second : Castlevania – Harmony of Dissonance

Sorti en 2002 et donc un an après Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et plus fluide au niveau du gameplay et bien plus coloré. Nous incarnons Juste Belmont, petit-fils de Simon Belmont. De retour au côté d’un membre de la famille de chasseur renommée nous allons là aussi parcourir d’immenses map en détruisant chaque monstres et boss se présentant devant nous.

Ici, plus de système DSS, car il est remplacé par son propre système de combat le système Spell Fusion. Il permet de combiner des armes secondaires avec des livres de sorts afin d’utiliser de puissantes magies. Le concept est peut-être un peu plus dur à appréhender au début que le DSS, mais c’est assez fun et puissant.

De même que pour Circle of the Moon, les graphismes et la bande-son sont ceux d’origine pour notre plus grand plaisir.

The third : Castlevania – Aria of Sorrow

Sorti un an après Harmony of Dissonance, c’est le seul des quatre jeux à être disponible en français. C’est aussi le seul où l’on ne commence pas le jeu avec un fouet comme arme principale. Ici, on incarne Soma Cruz, un jeune Japonais qui n’a, à première vue, rien à voir avec les vampires. Il va se retrouver malgré lui impliquer dans le cycle éternel de réincarnation du Seigneur des Ténèbres. Afin de se sauver lui-même et de sauver son amie, il va entrer dans le dédale du château.

Le système de magie/combat change encore ! Ici, on utilise le Tactical Souls qui permet de capturer les âmes des monstres éliminés pour acquérir leurs compétences.

Il est tout aussi coloré qu’Harmony of Dissonance et le gameplay ressemble beaucoup à ce dernier également.

Comme les deux autres jeux, c’est juste la rom du jeu GBA qui est accessible sur Switch, nous laissant apprécier le jeu comme à l’époque de sa sortie.

The last : Castlevania – Vampire’s Kiss

Le dernier jeu de cette collection est le seul à ne pas être sorti sur GBA, mais sur SNES en 1995. Pour celui-ci, le gameplay est vraiment daté alors que les trois autres il reste relativement abordable et similaire même si on sent que les jeux ont 20 ans. Vampire’s Kiss a lui 6 ans de plus et ça se ressent beaucoup.

Nous incarnons Richter Belmont, lui aussi issu de la célèbre famille de chasseur de vampires, et nous allons parcourir le château de Dracula pour le dégommer… Comme d’habitude !

Les 6 ans qui séparent cet opus du premier jeu GBA se font vraiment ressentir à tout point de vue : le gameplay est devenu moins intuitif car daté, les graphismes en 2D restent agréables, mais on sent que le jeu a plus de 25 ans au niveau de la patte graphique et c’est la même chose pour la musique. Il est parfaitement jouable, mais bien moins attrayant que les trois autres.

Un gameplay dépassé !

C’est vrai que le gameplay est un peu rigide surtout pour Circle of the Moon, mais les 3 jeux restent excellents. On retrouve une ambiance graphique et musicale qui est toujours bonne même après 20 ans. Ces trois jeux sont presque des classiques qui méritent vraiment d’être découverts.

En revanche, nous avons moins apprécié le quatrième jeu proposé par cette compilation, Vampire’s Kiss, car le gameplay a vraiment pris un coup de vieux et les graphismes sont moins sexy. Mais il reste un jeu à part entière et vous offrira une belle expérience rétro gaming.

Quelques ajouts rien que pour nous

Cette collection propose également quelques bonus ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour notre confort. Regardons ça ensemble !

Les ajouts les plus intéressants restent le fait de pouvoir sauvegarder et recharger à n’importe quel endroit du jeu et le rembobinage qui permet de revenir en arrière si vous avez fait une bêtise.

Nous avons principalement utilisé la première fonctionnalité qui évite d’être renvoyée au dernier point de sauvegarde en sauvegardant par exemple directement devant la chambre d’un boss. Eh oui, en vieillissant, on devient fainéant…

On note aussi la présence d’une encyclopédie accessible dans chacun des jeux qui donne des informations sur les différentes attaques spéciales des trois premiers jeux. C’est une bible intéressante malheureusement, elle est uniquement en anglais, mais elle reste cependant très pratique.

Les autres ajouts sont plus des bonus : une galerie de scans, de dessins et de croquis ainsi qu’un lecteur de musique pour nous faire profiter de la magnifique bande-son des quatre jeux.