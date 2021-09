Monster Hunter Rise et sa démo jouable datés sur PC !

Fort d’un succès massif à sa sortie sur Nintendo Switch, Monster Hunter Rise prépare son arrivée sur PC (Steam) le 12 janvier 2022. En prévision, les joueurs pourront découvrir cette version optimisée dès le 13 octobre prochain à travers une démo jouable gratuite.

Monster Hunter Rise est le dernier opus de la série d’Action/RPG culte de Capcom qui ravit les aventuriers depuis plus de 15 ans. Ce volet, disponible pour le moment en exclusivité sur Nintendo Switch, transporte les joueurs dans le village de Kamura en proie à un phénomène aussi étrange que dangereux connu sous le nom de La Calamité.

À partir du 12 janvier prochain, les joueurs PC pourront eux aussi, parcourir les cinq terrains de chasse qu’il propose, leurs armes favorites en main. Avant de s’aventurer hors des murs du village, les chasseurs devront équiper leur armure et choisir l’un des 14 types d’armes à disposition. Ils feront face aux incontournables Mizutsune, Khezu et autres Chameleos, déjà bien connus des fans de la saga, mais aussi à de nouveaux Monstres inspirés du folklore japonais comme le glacial Goss Harag, le Tetranadon amphibie et le nouveau Monstre emblématique de ce titre, le Magnamalo.

Une démo jouable gratuite de Monster Hunter Rise sur PC sera disponible à partir du 13 octobre 2021, ce qui donnera aux chasseurs tout le temps de profiter d’un échantillon de cette toute nouvelle expérience Monster Hunter avant la sortie du jeu complet sur Steam. La démo PC offre aux joueurs de nombreuses options de chasse, notamment en solo hors ligne et en multijoueur en ligne (jusqu’à 4 joueurs), en utilisant les 14 types d’armes. Pour les nouveaux chasseurs, la démo PC propose une option « Entraînement » et un didacticiel spécifique pour se faire la main sur la Chevauchée de Wyverne. Une fois parés, les joueurs pourront se lancer dans trois quêtes au choix, chacune offrant des niveaux de difficulté distincts : Débutant (Grand Izuchi), Intermédiaire (Mizutsune) et Avancé (Magnamalo).

Au lancement, la version complète de Monster Hunter Rise PC comprendra tout le contenu majeur post-sortie disponible avant fin novembre dans la version Nintendo Switch. Tout le contenu post-sortie de la version Nintendo Switch publié après cette date sera détaillé ultérieurement. La version PC bénéficiera d’optimisations personnalisables, permettant aux chasseurs de profiter de leur périple en résolution 4K proposant le mode Ultrawide (ratio 21:9), tout en offrant un frame rate élevé, des textures haute résolution et un chat vocal.

De nouvelles informations ont également été révélées, notamment des détails sur le contenu collaboratif à venir et Monster Hunter Rise : Sunbreak™, la nouvelle extension massive qui sera disponible simultanément sur Nintendo Switch et PC à l’été 2022.

Après la sortie de Monster Hunter Rise sur PC, les joueurs Switch et PC pourront profiter de Monster Hunter Rise : Sunbreak, la massive extension qui sera disponible à l’achat à l’été 2022. Monster Hunter Rise : Sunbreak comprend un nouveau scénario et une nouvelle base d’opérations, ainsi que de nouveaux lieux, Monstres, éléments de gameplay, rang de quête (Maître), et plus encore. Les chasseurs doivent posséder le jeu de base et terminer la quête 7 étoiles du scénario appelée « Déesse-Serpent du Tonnerre » avant de commencer Monster Hunter Rise : Sunbreak. Toute la progression du jeu de base sera transférée vers l’extension lorsqu’elle sera jouée sur le même système.

L’identité du nouveau Monstre inconnu présenté dans le premier teaser de Monster Hunter Rise : Sunbreak a été confirmée : il s’agit du Malzeno, un féroce Dragon ancien qui sera le Monstre emblématique de l’extension. Le Shogun Ceanataur, un Monstre ressemblant à un crabe, apparu pour la première fois dans Monster Hunter 2, fait également son grand retour.

Les joueurs actuels de Monster Hunter Rise bénéficieront d’une nouvelle Collaboration Capcom qui mettra en scène le courageux chevalier Arthur de Ghosts ‘n Goblins Resurrection™. Après avoir terminé une Quête Evénement plutôt corsée, les joueurs pourront revêtir l’armure emblématique d’Arthur et les couteaux de lancer du chasseur se transformeront en lances, l’arme classique de la série légendaire. La musique de Ghosts ‘n Goblins : Resurrection™ récemment sorti accompagnera l’action, et lorsqu’une Quête sera achevée en tant qu’Arthur, une scène spéciale se déclenchera. Cette quête spéciale sera disponible pour les joueurs Switch à partir du 29 octobre prochain.

Enfin, Monster Hunter s’associe à SEGA pour célébrer le 30ème anniversaire de Sonic dans Monster Hunter Rise. Plus de détails sur cette nouvelle collaboration passionnante seront bientôt partagés, avant la sortie de la Quête Evénement dédiée en novembre.

L’aventure continue dans Monster Hunter Rise pour les chasseurs de monstres du monde entier !

A propos de Monster Hunter Rise

L’expérience Monster Hunter Rise reste fidèle aux fondamentaux de la série avec une boucle de gameplay addictive qui récompense les joueurs après chaque mastodonte vaincu avec divers éléments qui leur permet de consolider ou réinventer leurs équipements afin d’optimiser leurs capacités. Et ainsi maximiser leurs chances de réussite pour les quêtes suivantes, toujours plus exigeantes.

Les Chasseurs peuvent relever les défis proposés en solo, ou avec un, deux ou trois autres chasseurs en coopération locale ou en en ligne. En plus des nombreuses quêtes solo et multijoueur, l’histoire demande aux Chasseurs en herbe de découvrir les secrets qui se cachent derrière les événements déroutants de « La Calamité » qui menacent le village de Kamura.

Monster Hunter Rise introduit dans la série de nouveaux éléments tels que les nouveaux compagnons de chasse appelés « Chumskys » et le grappin organique nommé « Filoptère » pour se lancer dans des combats riches en action et en options caractéristiques de la saga culte. Mais que les habitués se rassurent, les incontournables Félynes appelés Palicos sont toujours de la bataille et se rendront utiles comme toujours, de bien des manières. En plus d’apporter un véritable support d’attaque dans les combats, les Chumskys peuvent également porter les chasseurs sur leur dos pour poursuivre rapidement les monstres en fuite et traverser de gigantesques zones de jeu. Les Filoptères, quant à eux, permettent aux chasseurs de s’agripper avec agilité dans n’importe quelle direction au cours d’une chasse et peuvent être associées à chacun des 14 types d’armes pour créer des « attaques Lien de soie » uniques. En endommageant les monstres avec ces nouvelles attaques, ils deviennent plus vulnérables à la nouvelle technique de « Chevauchée Wyverne », qui permet aux joueurs de prendre temporairement le contrôle d’un monstre et d’enclencher des séquences de combat spectaculaires pendant la chasse.

Monster Hunter Rise est un action/RPG développé par Capcom prévu le 12 janvier 2022 sur PC (Steam). Les précommandes sont déjà ouvertes. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch en versions physiques et dématérialisées depuis le 26 mars 2021.