Super Monkey Ball Banana Mania (Nintendo Switch) – Le test

Un singe qui part en quête des bananes qu’un méchant a volé… Le retour de Donkey Kong ? naaan, c’est Aiai et ses copains qui sont de retour… et en plus, c’est son anniversaire ! Enfilez votre plus belle bulle et que la fête commence !

aïe aïe aïe ; c’est l’anniversaire de Aiai !

Cette année marque encore un anniversaire d’une saga qui a su marquer les joueurs en son temps ! En effet, Super Monkey Ball fête ses 20 ans cette année ! Commençons donc par un rapide historique de la saga (qui a toujours été assez proche des consoles de Nintendo) bien qu’étant à l’origine édité par Sega.

Tout commence en 2001, le jeu s’appelle alors simplement Monkey Ball et fait ses débuts en salle d’arcade. La borne proposait d’ailleurs une banane en guise de Stick… Puis la même année, le jeu se voit affublé d’un super, ainsi que d’une version sur console… la GameCube ! (le titre sortira en 2002 chez nous). Le jeu devait initialement sortir sur Dreamcast, mais la « mort » de la console propulsera donc les bouboules avec les petits singes dedans, sur une console de Nintendo.

De par son concept plutôt original, le jeu connaîtra très vite une suite (Super Monkey Ball 2, toujours sur GameCube et même une version sur GameBoy Advance, Super Monkey Ball Jr… nous sommes alors en 2003).

Finalement, en 2005, le jeu sort enfin sur les autres consoles (PS2 et Xbox), dans une version Deluxe qui reprend les niveaux de Super Monkey Ball et Super Monkey Ball 2 en y ajoutant 47 nouveaux !

La saga s’essaye à un mode aventure (mais c’est un échec), pour finalement revenir en 2006 sur Nintendo WII dans une version Banana Blitz, qui non-content de proposer des nouveaux niveaux, propose une maniabilité bienvenue à la Wiimote et permet désormais au singe que l’on dirige, de pouvoir faire des sauts ! Et de surcroit, il y a des affrontements contre des Boss (ce qui change la façon de jouer). Ce dernier sera d’ailleurs remasterisé et proposé en 2019 sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One ! Nous voilà donc en 2021, pour les 20 ans de la série, avec un nouvel Opus qui est finalement… une version remasterisée à la sauce Banana Blitz de Super Monkey Ball Deluxe !

Arrêtons là le cours d’histoire, qui vous permettra de briller lors d’un prochain repas de famille et parlons rapidement de l’histoire du jeu ! Celle-ci reste inchangée, le vilain Bad-Boon a volé les bananes du village de la jungle où vivent AiAi et ses amis, qui vont devoir braver mille dangers, en mettant les nerfs des joueurs à rude épreuve, pour toutes les récupérer ! Vous l’aurez compris, le jeu ne brille pas pour son histoire (qui n’est pas sans rappeler celle de Donkey Kong), mais pourquoi ce titre a su marquer les joueurs ? Eh bien c’est du côté de sa maniabilité et de l’expérience de jeu proposée que se trouve la réponse…

Roule petit singe !

Jouer à Super Monkey Ball, c’est une expérience… Essayons d’expliquer à celles et ceux du fond qui n’y ont jamais touché de quoi il en retourne. Avez-vous connu les petits labyrinthes de poche, ou il fallait faire bouger une petite bille en métal en évitant les trous dans les parcours pour atteindre l’objectif final ? Bah Super Monkey Ball C’est ça ! Bon, il est un peu réducteur de présenter le jeu de la sorte, mais dans l’absolu c’est le même concept. Dans les faits, ce n’est pas la boule qui contient votre singe que vous dirigez à l’aide de votre stick (ou de votre joy-con en mode gyrsocope), en fait vous bougez le décor ! Cela peut s’avérer un peu déstabilisant au début, car il en résulte, forcément, une certaine inertie dans les déplacements, mais c’est là qu’est le plaisir (à la limite du sadomasochisme) de jouer à Super Monkey Ball.

Vous devrez donc traverser des niveaux, suspendus dans le vide, en atteignant le portail de la victoire, tout en ramassant le maximum de bananes… le tout en moins de 60 secondes bien sûr ! Autant la tâche est aisée dans les premiers niveaux, mais très vite la chose se complique et vous oublierez la quête de toutes les bananes du niveau pour vous focaliser sur l’arrivée au portail pour passer au niveau suivant. On parlait de sadomasochisme avant, eh bien figurez-vous qu’à l’époque vous n’aviez que 3 vies pour terminer le jeu (et quelques continues) et que pour obtenir une vie supplémentaire, il fallait collecter 100 bananes… Autant vous dire que le bruit des manettes lancées de rage et des cris d’animaux (mais pas des singes) ont résonné dans les chaumières à l’époque de la sortie du jeu. Toutefois, la tâche n’était pas impossible et au fil de notre progression, on atteignait un mode expert (qui portait bien son nom) et il faut avouer que terminer le jeu vous faisait remporter un succès d’estime (très mérité)… Mince, nous avons refait un peu d’histoire, désolé… Reprenons donc sur cette version Banana Mania qui fait fi de certains points (dont le nombre de vies limitées), qui feraient définitivement lâcher la manette aux jeunes joueurs d’aujourd’hui.

Allez, Allez, Allez… nooooon !

En effet, pour cette nouvelle itération (qui est comme nous le disions en introduction, un remake de la version Deluxe), les développeurs ont eu la bonne idée de retirer ce nombre de vies limitées. Désormais vous pouvez reprendre autant de fois que vous le souhaitez, le niveau pour lequel vous n’arrêtez pas de tomber dans le vide ! Est-ce que cela nuit au challenge ? Clairement pas, les niveaux à parcourir n’en reste pas moins très corsés et il faudra bien prendre en main votre petit singe et doser les mouvements du stick avec doigté, pour ne pas précipiter ce dernier dans le vide… La difficulté de Super Monkey Ball ne se limitait pas à son nombre de vies limitées, mais à ses tracés de plus en plus démoniaques ! Pour ceux qui seraient vraiment désespérés, les développeurs ont également intégré d’autres possibilités, comme celle de marquer un niveau comme « fait ». Bien entendu, vous ne récolterez aucun point pour cette lâche victoire et il vous en coûtera même un bon régime de bananes, mais vous aurez la possibilité de passer à la suite, donnant ainsi la sensation de progresser (même si le récapitulatif des niveaux vous rappellera que vous n’avez pas vaincu le niveau dans les règles de l’art).

Si ce passage en force vous déplaît, sachez également qu’au bout d’un certain nombre de tentatives infructueuses pour terminer un niveau, vous pouvez activer un mode « aide ». Celui-ci vous permettra de doubler le temps alloué pour finir un niveau (120 secondes au lieu de 60), vous pourrez également utiliser un bouton pour ralentir le temps (et de fait, empêcher votre singe parti en roue libre de s’écraser dans le vide), mais aussi bénéficier d’un tracé au sol, censé représenter le parcours « optimal » pour finir le niveau en question. Alors certes, on dira ce qu’on veut, mais malgré les aides, suivre le tracé ne sera pas forcément si facile, sans un minimum de doigté. Néanmoins, ce mode a le mérite de permettre aux joueurs (débutants comme confirmés un peu rouillés) de s’approprier un peu les mécaniques du jeu, tout en jouant avec les décors.

Sachez également que les différents personnages que vous pourrez incarner proposent tous des différences au niveau du gameplay (tantôt très rapide, tantôt plus souple dans les déplacements) c’est très subtil, mais vous constaterez à l’usage qu’ils sont tous bien différents et qu’il est parfois préférable de changer de singe pour passer un niveau.

On notera également qu’il est possible de faire tourner la caméra autour de notre petit singe et aussi d’avoir un aperçu du niveau dans lequel vous pouvez vous promener histoire de trouver la meilleure orientation pour avancer dans les meilleures conditions. On pourra crier à la simplification, mais dans le feu de l’action, vous constaterez que rien n’est facilité ! La technique reste donc de mise pour progresser dans le jeu et si désormais les bananes et points bonus ne permettent plus de gagner des vies supplémentaires, mais de passer des niveaux, elles permettent également de s’offrir du contenu !

5 bananes par jour

Le jeu sonne à la fois rétro et nouveau. Nouveau dans sa maniabilité, ses possibilités de recommencer et rétro dans son déblocage du contenu… On s’explique ! Dans Super Monkey Ball Banana Mania, point de DLC’s payants pour débloquer du contenu supplémentaire. Celui-ci est présent de base dans le jeu (que ce soit nouveau personnage ou nouveau contenu). Ainsi, les bananes durement collectées durant vos parties, vous permettront de débloquer des nouveaux personnages à utiliser dans le jeu (13, dont Sonic que l’on ne présente plus, ou encore Kazuma de la série Yakuza). Mais ce n’est pas tout, vous pourrez également acheter de quoi personnaliser vos personnages (casquettes, accessoires,…), des nouveaux cadres ou effets pour le mode Photo ou encore des nouveaux modes de jeu (9 en tout, dont le mode banane sombre, le mode bananes dorées, le mode inversé, mais aussi… la fonction saut (apparue dans Banana Blitz)… Bref, il y a de quoi faire, ces divers ajouts rajoutant pas loin de 200 niveaux supplémentaires au jeu ; quand il n’y en a plus, il y en a encore !

Ce système de contenu à débloquer, en progressant dans le jeu, pousse à recommencer les parties pour essayer de tout débloquer… Et au final c’est gratuit, il ne vous en coûtera que quelques séances de frustrations devant les échecs dans certains niveaux, mais au final la victoire (et les gains) n’en seront que plus beaux !

Mais si vraiment vous galérez de trop dans le mode normal, une petite pause par le mode multijoueur s’impose !

Gang de Ouistitis

L’une des autres particularités de Super Monkey Ball, c’est son mode multi. Présent dès les premiers jeux, il a également contribué à la réputation de la série. Celui-ci propose différents mini-jeu (n’ayant pas forcément grand-chose à voir avec le jeu d’origine), mais ayant généralement en commun le thème des boules, pour des parties en solo (contre l’IA) ou jusqu’à quatre joueurs (avec des amis en écran partagé).

Ici, ce n’est pas loin de 12 mini-jeux qui sont proposés (reprenant en fait ceux de Super Monkey Ball Deluxe). Au programme :

Course de Singes (un Mario-Kart Like plutôt bien foutu)

Boxe de Singes (Où il faudra pousser vos adversaires dans le vide à l’aide d’un gant de boxe greffé à votre boule).

Cible Singes (Où il faudra atterrir au bon endroit)

Billard de Singes (Ambiance feutré et suffisamment complet)

Bowling de Singes (pas évident à prendre en main, mais avec des pistes originales)

Golf de Singes (Plus technique qu’il n’y parait)

Bateau de Singes (une course de Kayak très fun)

Tir de Singes (un rail-shooter relifté)

Combat de singes (Un duel aérien, pas évident à prendre en main)

Foot de singes (Du foot en salle très arcade)

Baseball de singes (Un peu comme le bowling, mais aussi très foufou)

Tennis de singes (assez simpliste)

Comme vous le voyez, le menu est copieux, même si certains ne vous occuperont pas longtemps, d’autres pourraient vous faire oublier le jeu original et même occuper une soirée avec des amis (même seul, en réglant l’IA qui peut s’avérer assez coriace !).

On regrettera, par contre, de ne pas pouvoir utiliser les personnages débloqués (Sonic & co), dans le mode multi, ainsi que les quelques ralentissements que nous avons pu constater en mode écran partagé sur table. Mais au final, c’est le fun qui prime et finit par faire un peu oublier ces quelques désagréments !

Dommage qu’il ne soit pas possible de jouer en multi en ligne. Toutefois, un mode en ligne vous permettra d’affronter les scores des meilleurs joueurs mondiaux (et certains doivent être des vrais singes dans des boules vu leurs scores), appréciable pour qui veut se surpasser… Déprimant pour celui qui pensait être le meilleur (mais uniquement sur sa console).

Un régime de bananes !

Nous avons évoqué le contenu à débloquer, un mot rapide sur le reste du contenu « anniversaire ». Vous pourrez ainsi à loisir revoir les « cinématiques » débloquées au cours du mode histoire. Néanmoins on est un peu triste de constater que les cinématiques animées ont été remplacées par des pseudos séquences animées par des cases de comics, ne rendant finalement pas l’histoire (de base pas forcément exceptionnelle) très claire. On regrette que celles-ci n’aient pas été refaites avec le nouveau moteur du jeu. La galerie sera aussi le lieu idéal pour voir et revoir vos meilleurs parcours (sous réserve de les avoir sauvegardés durant vos sessions de jeu). Ça permet surtout de frimer et de montrer ses talents devant les copines et les copains, mais ça remet les choses en perspectives aussi quand on se demande comment on a pu réussir un truc pareil !

Au niveau des bonus également, nous avons apprécié de voir les bananes remplacées par des anneaux (Ring) lorsque l’on incarne Sonic, avec le bruit qui va avec quand on les ramasse !

Au niveau du son d’ailleurs, vous trouverez également un jukebox pour écouter toutes les musiques du jeu. Celles-ci a la consonance un peu dance pouet-pouet sauront se faire oublier durant les parties, mais collent à l’ambiance décalée (mais aussi technique) du jeu, pas d’inquiétude, vous pourrez couper le son, sans risquer de louper un grand moment du jeu.

Pour le reste, les modes supplémentaires à débloquer permettront d’allonger la durée de vie, tout en proposant un renouvellement de l’expérience (bon courage avec les parcours originaux !) et l’apport des nouveautés du gameplay et des graphismes, apportés par Blitz sont les bienvenus.