Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en octobre 2021

Après un gros mois plutôt important, c’est de belles rentrée pour le mois de octobre sur Nintendo Switch, et surtout le mois de sorti du modèle OLED.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en octobre 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Metroid Dread (8 octobre)

Explorez, combattez, gagnez en puissance… et ne baissez jamais votre garde. Dans Metroid Dread, on ne sait jamais ce qui se cache dans l’ombre.

Mario Party Superstars (29 octobre)

Avis aux superstars ! Jouez sur 5 plateaux classiques de l’ère Nintendo 64 et amusez-vous avec 100 mini-jeux issus de toute la série dans Mario Party Superstars sur Nintendo Switch !

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version (26 octobre)

Enfilez les jet-bottes de Star-Lord et embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne offrant un regard nouveau sur Marvel’s Guardians of the Galaxy. Accompagné des Gardiens imprévisibles, tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez des nouveaux venus ainsi que des personnages emblématiques de Marvel, tous impliqués dans le destin de la galaxie. Ça va le faire. Normalement.

Télécharger l’application de lancement gratuite vous permet d’essayer le jeu pendant un temps limité. Ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud, et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Si votre connexion Internet devient instable, vous serez déconnecté(e) du service après quelques minutes. Veuillez utiliser l’application de lancement gratuite pour tester la disponibilité et la qualité du service dans votre région. Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder à ce service dans le cloud. Pour accéder au jeu en illimité, vous devez disposer de cette application de lancement gratuite ainsi que du pass d’accès vendu séparément.

FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch (1er octobre)

Powered by Football (Impulsé par le football), EA SPORTS FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch proposera les maillots et les effectifs les plus à jour des clubs des plus grands championnats. Retrouvez également les stades les plus célèbres dont quelques nouveaux pour FIFA 22. Les fonctionnalités et les modes de jeu seront les mêmes que dans FIFA 21 sur Nintendo Switch.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (28 octobre)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est un RPG entièrement raconté par le biais de cartes et se déroulant dans un monde où épées et sorcellerie sont monnaie courante. Le scénario suit un héros autoproclamé dans son aventure pour occire un dragon récemment éveillé, et se présente sous la forme d’un RPG sur table, narré par un maître de jeu. Découvrez une expérience inédite empreinte d’une irrésistible nostalgie proposée par YOKO TARO (directeur créatif), Keiichi Okabe (musique) et Kimihiko Fujisaka (conception des personnages).

PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES (28 octobre)

Retrouvez toute l’horreur du jeu original PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES agrémenté de visuels retravaillés, de nouveaux costumes et d’un mode photo. L’aventure principale consiste en trois histoires interconnectées qui amèneront le joueur à lever le voile sur l’horrible vérité cachée derrière une récente série de morts tragiques survenues dans une forêt à l’histoire terrible. Incarnez l’un des trois personnages armé de la Camera Obscura et doté de la capacité à voir les ombres des disparus. Le jeu vous emmène pour une aventure à vous glacer le sang où vous aurez à parcourir des lieux inhospitaliers comme les ruines d’une étrange auberge, un sanctuaire peuplé de poupées à taille humaine ou encore un lac rempli de prêtresses mortes. Chaque endroit dans le jeu est connecté par un flux d’eau traversant la montagne. Cette eau anciennement bénite est liée au mystère le plus horrifiant de tous : l’histoire des morts et des ténèbres du Mont Hikami.

The Caligula Effect 2 (22 octobre)

La poupée virtuelle Regret crée Redo, une simulation au sein de laquelle des gens sont pris au piège. Pour échapper à Redo, un groupe de lycéens « éveillés » reconstitue le Go-Home Club afin de lutter contre le règne de Regret et regagner le monde réel.

Disco Elysium – The Final Cut (12 octobre)

Disco Elysium est un jeu de rôle révolutionnaire en monde ouvert. Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et un pâté de maisons entier pour tracer votre chemin. Interrogez des personnages inoubliables, craquez des meurtres ou prenez des pots-de-vin. Devenez un héros ou un désastre absolu d’un être humain.

Youtubers Life 2 (19 octobre)

Créez votre propre chaîne et décidez quel est le meilleur contenu à couvrir : jeux vidéo tendance, streamings improvisés, critiques professionnelles… Ou bien tous ! Collectez des cartes pour créer le meilleur contenu et choisissez la réaction la plus appropriée pour chaque vidéo et chaque situation. Enregistrez, montez et publiez des vidéos de haute qualité pour obtenir vos premiers abonnés et vos premières vues, et gagnez de l’argent en un rien de temps.

Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille (26 octobre)

Dans un grimoire poussiéreux retrouvé au fond de son laboratoire, le sorcier Gargamel vient de mettre la main sur la formule d’une plante maléfique : la Malfeuille. Cette plante produit des graines qui ont le pouvoir d’attirer et de capturer les Schtroumpfs… mais cette plante représente aussi un grand danger pour la forêt, car elle est très TOXIQUE ! Le Grand Schtroumpf prend alors les choses en main, et demande aux Schtroumpfs de l’aider à trouver les ingrédients d’un antidote surpuissant pour guérir les plantes touchées par la Malfeuille. Armé du Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur, partez à l’aventure pour libérer vos camarades Schtroumpfs… et sauver la forêt toute entière !

Super Monkey Ball Banana Mania (5 octobre)

Dévale dans des mondes merveilleux avec AiAi et ses amis pour rattraper le scientifique fou Dr Bad-Boon et l’empêcher de faire exploser l’Île de la Jungle ! Rejoins l’équipe de choc composée d’AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan et Doctor. Rebondis, incline et roule à travers des centaines de niveaux et labyrinthes savamment dessinés. Singeries garanties pour le gang – joue en solo ou avec tes amis pour vaincre le Dr Bad-Boon et reprendre tes précieuses bananes qu’il a volées !

Nickelodeon All-Star Brawl (5 octobre)

Incarnez vos personnages Nickelodeon préférés et affrontez-vous dans des batailles explosives ! Faites votre choix parmi de nombreux héros puissants provenant de l’univers Nickelodeon puis affrontez les stars des séries Bob l’éponge, les Tortues Ninja, Bienvenue chez les Loud, Danny Fantôme, Drôles de monstres, La Famille Delajungle, Hé Arnold !, Les Razmoket et bien d’autres pour déterminer qui est le personnage animé ultime. Avec des attaques et des coups uniques inspirés par leurs personnalités, chaque personnage dispose de son propre style de jeu pour des affrontements endiablés chez tous les fans de Nickelodeon. Choisissez votre préféré et que la bataille commence, avec notamment des modes multijoueur en local ou en ligne.

Mary Skelter Finale (1er octobre)

Le dernier volet de la trilogie du Dungeon-RPG touche à sa fin, et elle est sensationnelle ! Les Blood Maidens vont-elles pouvoir vivre heureuses pour toujours ? Prison, une prison vivante pour les humains, enfouie à 666 mètres sous terre. Elle apparut soudainement il y a des décennies, donnant naissance aux monstres nommés Marchens. Des Cauchemars à vous rendre fou font des rondes dans la prison. Un groupe de prisonniers, Jack et les Blood Maidens, des réincarnations de contes de fées, avaient osé s’échapper. Partant des tréfonds de la tour, ils grimpèrent jusqu’à la surface, emplis d’espoir… Mais dehors, ils trouvèrent des milliers de corps baignant dans une mer de sang. Ils trouvèrent là des êtres connus sous le nom de Massacre Pink, souriant. En cet instant, tout espoir fut anéanti. Le groupe se sépara et Jack et les Blood Maidens allèrent chacun de leur côté. Séparés, ils étaient tous attirés par la Prison dévorante qui flotte dans le ciel… Voici la fin du conte des Blood Maidens.

Tetris Effect: Connected (8 octobre)

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l’avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant – une réinvention addictive, unique et d’une beauté à couper le souffle d’un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux – tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore. Un défi pour l’esprit et un régal pour tous les sens, Tetris Effect: Connected est l’excuse qu’il vous faut pour jouer à Tetris encore… et encore… et encore, et encore, et encore et encore et encore et encore et encore et encore et…

Raiden IV x MIKADO remix (22 octobre)

Remixé pour la Nintendo Switch™, Raiden IV x MIKADO vous apporte le meilleur de la série emblématique tout en incluant une nouvelle musique, de nouveaux modes de jeu et plus encore. Profitez d’un jeu plein d’action qui a changé l’histoire des shoot ’em up d’arcade comme nous les connaissons. Frayez-vous un chemin à travers les nouveaux modes Arcade et Overkill tout en écoutant 16 musiques rétro produites par GAME CENTRE MIKADO, avec des artistes célèbres en vedette !

Monster Crown (12 octobre)

Plongez dans un monde de monstres et pactisez avec eux pour vaincre une femme maléfique en quête de pouvoir. Chassez, affrontez, domptez et élevez-les pour créer votre propre héritage. Grâce à eux, vous pouvez restaurer l’équilibre de l’Île Couronne.

Knockout Home Fitness (8 octobre)

Améliorez votre entraînement ! Prenez un Joy-Con™ dans chaque main et préparez-vous à obtenir des résultats remarquables avec des séances d’arts martiaux conçues spécialement pour la Nintendo Switch™. Ces exercices élaborés par des experts pour une efficacité optimale, sont basés sur des mouvements de boxe, de muay-thaï, de karaté et de kung-fu : tout ça pour que vous restiez en pleine forme !

The Good Life (15 octobre)

The Good Life se déroule dans un monde ouvert de taille moyenne, rempli d’éléments et de mécaniques de jeu étranges. Le joueur incarne Naomi, une journaliste new-yorkaise partie enquêter à Rainy Woods, une bourgade des plus paisibles située dans la campagne anglaise. Pour rembourser une énorme dette, Naomi doit remplir une mission que lui a confiée une grande entreprise. Rainy Woods cache également un grand secret. Les nuits de pleine lune… les habitants se transforment en chats et en chiens ! Les joueurs pourront profiter de l’atmosphère de la ville tout en dévoilant ses secrets.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (5 octobre)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan est un jeu d’aventure en 2.5D, mêlant action, puzzle et plateforme avec des éléments de jeu de rôle. C’est une aventure librement accessible pour petits et grands dans laquelle vous devez sauver des créatures fantasques en rendant à votre monde ses couleurs d’autrefois ! Rainbow Billy raconte une histoire universelle de passage à l’âge adulte dans laquelle il faut faire face aux changements dans le monde et s’accepter soi-même ainsi que ceux qui nous entourent ! Parfois, il suffit d’une conversation, d’un peu d’empathie et d’un nouveau point de vue pour faire une grande différence.

Evertried (21 octobre)

Dans Evertried, les actions du joueur déterminent les actions des ennemis. Tout bouge en même temps que vous, et vous avez le choix entre une approche frontale ou plus méthodique pour faire tourner le système de combat au tour par tour à votre avantage. Alternez entre déplacement, attaque, sprint et capacité pour attirer vos ennemis dans les périls afin de l’emporter ! Vous êtes maître du rythme dans Evertried, alors apprenez à anticiper. Développez des stratégies complexes pour manipuler vos adversaires et poursuivre votre ascension !

Hermitage: Strange Case Files (28 octobre)

Cette captivante aventure d’horreur paranormale tourne autour d’Hermitage, une librairie sinistre qui attire des clients peu ordinaires – qui semblent tous impliqués dans des affaires mystérieuses à la limite du paranormal. Enquêtez sur des cas mystérieux en endossant le rôle d’un libraire peu motivé, un ancien professeur d’anthropologie qui, pour des raisons inconnues, n’a jamais été vu en dehors de sa librairie. Avec l’aide d’un hacker de génie en fuite, d’un détective autoproclamé et d’un consultant juridique colérique, vous devez faire la lumière sur une série d’incidents horribles, en gardant à l’esprit les horreurs surnaturelles qui se cachent dans les pages de la collection de livres lovecraftiens de l’Hermitage.

Spectacular Sparky (20 octobre)

Chasseur de prime si fou qu’il en est adorable, Spectacular Sparky peut dasher à travers les obstacles, utiliser ses armes pour tirer dans n’importe quelle direction, et même allonger ses sauts en battant ses longues oreilles de lapin. À chaque fois que Sparky terrasse un boss, Shigg, sa confidente connectée mi-requin mi-truie, est prête à l’envoyer en direction d’un autre fugitif de l’espace. Dans le respect de la tradition des héros irrévérencieux des jeux vidéo des années 90, Spectacular Sparky est aussi insolent qu’il est courageux. Son doublage offre des vannes et des piques sarcastiques qui vexent ses ennemis de la façon la plus amusante qui soit. Son univers est rempli de pointes, de lave, de scies circulaires, de couleurs super saturées, de défilement parallaxe raffiné et de musiques poussées à 11, exactement comme tous les jeux vidéo devraient l’être.

Critadel (13 octobre)

Une tour mystérieuse avec des centaines de chemins ramifiés jusqu’au sommet ! Un jeu d’action hardcore avec des graphismes inspirés de GBA et une bande-son techno palpitante, Critadel offre une variété pratiquement illimitée d’options de configuration d’armes et d’objets. Avec des personnages jouables évolutifs et des chemins de branchement continuellement reconfigurés, c’est un jeu qui est différent à chaque fois que vous y jouez !

Ruin Raiders (14 octobre)

Ruin Raiders est un roguelike tactique au tour à tour, dans lequel vous guidez des équipes chargées d’explorer une ancienne civilisation insaisissable. Explorez des ruines, des sous-sols infestés de démons et autres réjouissances. Débloquez des équipements pour améliorer vos personnages avant d’affronter les boss qui se cachent dans les abysses. Maîtrisez le combat au tour à tour, développez des technologies et plongez dans les ruines insaisissables pour dévoiler le passé !

Tears of Avia (14 octobre)

Personnalisez votre groupe en fonction de votre propre style de jeu : Tears of Avia est un RPG stratégique et tactique au tour par tour qui récompense l’optimisation de build. Combinez minutieusement les classes de ranger, guerrier, mage, bagarreur et prêtre, ainsi que leurs compétences, pour créer un groupe adapté à vos propres prédispositions tactiques. Un système d’arbre de compétences flexible: personnalisez et combinez des compétences et découvrez le nombre infini d’enchaînements et d’interactions avec de lourdes conséquences en combat ! Un scénario dynamique : les choix effectués au sein de votre groupe façonnent le déroulement de l’histoire. Compétences à base d’armes:les centaines de compétences en jeu peuvent provenir des classes de personnages, mais aussi des armes que vous équipez, ce qui apporte un niveau de stratégie supplémentaire. Explorez un monde vaste et immersif : traversez les régions uniques d’Estera et ses royaumes anciens à la recherche de la cité oubliée d’Avalon et d’un amour perdu depuis plusieurs siècles. Pas de manichéisme : il n’y a pas de bonne ou mauvaise action, mais chaque choix a des conséquences qui affecteront le déroulement de votre aventure …

Lumione (13 octobre)

Lumione est un jeu de plateforme à défilement horizontal vous plongeant dans les profondeurs marines. Le jeu aborde des thèmes comme la persévérance et la poursuite de ses rêves. Vous incarnerez Glimmer, une Fée des profondeurs de l’océan venant d’échapper à la Noirceur et suivant le chemin vers la Lumière. Cette dernière vous guidera afin d’atteindre vos rêves, vos espoirs et d’en savoir plus sur votre place dans le monde qui vous entoure. Surmontez des épreuves de sagesse et de courage pour rapporter une lueur d’espoir dans les ténèbres des fonds marins.

Un voyage à couper le souffle à travers les océans

Développé avec le moteur graphique UE4, le jeu emploie un procédé unique qui combine concept arts et modèles 3D afin de produire des graphismes époustouflants et dynamiques. Ajoutez à cela une musique originale et des effets sonores immersifs, et le jeu prendra vie sous vos yeux au fil de vos aventures dans cet univers marin.

Un jeu de plateforme qui ne pardonne pas

Un gameplay simple à la difficulté exigeante. Vous contrôlerez notre héros Glimmer et devrez le mener à la fin de chaque niveau en sautant, grimpant et volant, tout en évitant des pièges et obstacles mortels. Les défis qui vous attendent ne sont pas pour ceux qui se découragent facilement, mais en progressant dans le jeu et en affinant vos réflexes, vos succès n’en seront que plus gratifiants.

Astuce : Lorsque vous volez, vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions pendant un court instant. Cependant, cette compétence ne peut être utilisée qu’une seule fois avant de devoir la recharger. Pour cela, il suffit d’atterrir sur une surface ou de déclencher certains mécanismes.

170 niveaux et plus de 10 mécaniques de jeu

La version complète du jeu contient pas moins de 170 niveaux, chacun conçu avec de nombreux défis impliquant des éléments de gameplay inédits. Le titre dispose de plus de 10 mécaniques de jeu uniques axées sur l’idée de traverser l’environnement, comme le « rayon laser », la « boule de flipper » et bien d’autres. Il vous faudra éviter ces obstacles ou au contraire en tirer parti afin de finir les niveaux et d’avancer dans le jeu.

The Lightbringer (7 octobre)

Cher frère, Lorsque cette lettre arrivera entre tes mains, je ne protégerai plus nos terres et nos chemins. C’est avec une grande tristesse que je te confie cela. N’aies pas peur, car je guiderai tes pas. Tu traverseras ces terres par-delà les rivages, par-delà les cieux. Je serai avec toi, de tout mon cœur et la bienveillance de mes mots et des mes yeux. D’anciennes énigmes vont défier tes pensées. Il te suffira de les résoudre pour être récompensé. Au cours de ton voyage, tu seras confronté à la corruption. Il te faudra la combattre, mon frère, il n’y a pas d’autre solution. Lightbringer, ton histoire va commencer. As-tu suffisamment de courage et de lumière en toi pour l’affronter ?

No Longer Home (7 octobre)

No Longer Home est un jeu sur le lâcher prise quand on mène une existence construite sur des circonstances que l’on ne peut contrôler. Plongez-vous dans la vie de Bo et d’Ao et découvrez leurs rêves, leurs frustrations et leurs craintes. Explorez la magie du quotidien dans tout ce qu’elle a d’extraordinaire. Bo et Ao sont en dernière année de fac, sur le point de quitter l’appartement qu’ils partagent depuis un an. Le visa d’Ao va bientôt expirer, l’obligeant à rentrer au Japon, tandis que Bo va rester en Angleterre. Désabusés à l’idée de l’existence qui les attend et mis de côté par un gouvernement qui ne veut pas d’eux, ils cherchent désespérément à accepter leur avenir incertain. Et au cœur de leur appartement de South London, quelque chose est en train de grandir…

InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game (7 octobre)

InfiniteCorp est un jeu de cartes stratégique basé sur des choix, situé dans un univers cyberpunk fictionnel. Vous travaillez au sein d’une corporation s’occupant de la distribution et la logistique de marchandises dans la « mégatour », où vit la population locale. Entrez dans un monde où les enjeux sont élevés et les valeurs morales confuses. Le monde est entre vos mains. Choisissez la bonne stratégie et prenez les décisions adaptées. Les choix sont multiples et chacun a un impact durable sur la vie des citoyens. Assurez-vous que les « mégacorporations » conservent leur influence sur le fonctionnement du monde et sur la vie de la population. Les corporations œuvrent dans des domaines bien spécifiques et chacune veut réaliser le maximum de bénéfices. Le sort de leurs clients et employés leur importe peu. Durant votre carrière, vous recevrez chaque semaine des requêtes tout aussi capitales qu’aléatoires émanant de la ville. Il vous appartient d’établir un équilibre entre élites, citoyens, médias, barons du crime et forces de sécurité. Protégerez-vous la veuve et l’orphelin ? À vous de choisir votre camp.