Pourquoi faut-il craquer sur la Nintendo Switch OLED ?

À quelques jours de la sortie de la console partout dans le monde, nous avons déjà eu la chance de passer quelque temps avec la bête. Nous vous faisons donc un retour plus concret sur cette nouvelle itération de la console hybride phare de Nintendo.

Pour son écran

Évidemment, l’écran est plus grand, sans que la console le soit vraiment pour autant. Cet écran plus grand rend automatiquement les jeux plus beaux et plus agréables en mode portable. Le passage de LCD à OLED est aussi loin d’être gadget ; les couleurs ressortent tellement mieux que nous avons l’impression de redécouvrir des jeux.

Après une semaine d’utilisation, nous vous assurons qu’il est très difficile de revenir sur l’ancien modèle en mode portable.

Note de Nintendo (site officiel) : En raison de la taille respective de la console Nintendo Switch – Modèle OLED et de la console Nintendo Switch, ainsi que de celle de leurs écrans, des différences peuvent se faire sentir lors de l’utilisation de certains accessoires Toy-Con de la série Nintendo Labo. Des différences pourraient également être constatées lors de l’utilisation d’autres logiciels en raison des nouvelles caractéristiques de la console, telles que son écran plus grand.

Pour son dock

Oui, le dock a été revu. Oui, il perd un port USB au profit d’un RJ 45, mais que c’est une bonne idée au final ! Devoir prendre une mini rallonge juste pour avoir une connexion filaire et stable, que c’était mal pensé de base. Que c’est mieux quand c’est natif. L’avenir du jeu en ligne sur la console semble déjà plus joyeux, et c’est surtout en Cloud que nous allons ressentir une différence de stabilité flagrante.

Le modèle de base ne proposant pas non plus un wifi très constant et puissant, cette évolution est plus que nécessaire. Nous noterons tout de même que la Nintendo Switch OLED semble avoir un wifi plus stable et offrant une distance plus importante vis-à-vis du point wifi (modem, répéteur, ou autres).

Ce n’est pas la seule évolution du dock. Le cache à l’arrière de la console est désormais retirable pour plus de flexibilité. Les grilles d’aération ont été repensées (en bien), et l’esthétique globale est plus réussie. Par contre, petit point noir, le dock semble plus large et la console semble plus « danser » dans la fente. À noter que la Nintendo Switch classique est entièrement compatible avec le nouveau dock.

Pour sa compatibilité

Oui, car ce modèle OLED est une version de Nintendo Switch. Du coup, l’ensemble des accessoires Nintendo marchent. Les Joy-Con que vous avez déjà, les manettes sans fils, et même presque toutes les pochettes ! Seul l’achat d’une nouvelle protection d’écran est nécessaire (et recommandé).

Mémoire interne de 64 Go

Bon, c’est toujours peu pour beaucoup de monde, mais Nintendo reste dans le choix de faire une mémoire externe, sur carte micro SD, plutôt que d’alourdir la console avec un espace de stockage plus grand (et alourdir le prix aussi donc). Pour les petits joueurs, c’est une bonne taille.

Haut-parleurs intégrés avec audio amélioré

Là aussi, c’est une grosse différence qui n’est que trop peu évoquée. Les nouveaux haut-parleurs intégrés rendent un son en mode portable d’un tout autre calibre. Comme pour l’écran, nous redécouvrons énormément de jeux avec l’impression d’entendre autre chose. C’était l’une des features annoncées que nous avions rangé dans la case « osef », et nous avons eu bien tort.

Jouez en mode sur table en choisissant votre angle de vue préféré

Sur ce point aussi, nous sentons que Nintendo a entendu les critiques. Le pied pour jouer en mode table passe d’un petit truc fragile à un pied robuste et ajustable jusqu’à 120° à l’œil nu, ce qui permet presque tous les angles et un confort, surtout en mode multijoueur. Quand nous ajoutons à cela le son amélioré et l’écran, la possibilité de jouer à deux en mode table est vraiment une option viable désormais.

Conclusion

Vous l’aurez compris, nous vous recommandons chaudement de prendre ce modèle, surtout si c’est votre premier achat de console Nintendo Switch. Si ce n’est pas le cas et que vous avez déjà fièrement une Nintendo Switch, nous vous conseillons de la prendre si vous jouez beaucoup à la console en mode portable, et/ou si vous avez besoin d’une bonne connexion Ethernet pour jouer en ligne ou sur des jeux en Cloud.