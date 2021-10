La famille Addams : Panique au manoir (Nintendo Switch) – Le test

Licence cinématographique culte des années 90, La Famille Addams revient d’entre les morts sur grand écran en 2019 sous la forme d’un dessin animé. Le film a été un succès et comme d’habitude, une suite a germé. Profitant de la sortie sur les écrans, l’industrie vidéoludique a décidé de sortir un jeu. Alors, est-ce que la famille macabre réussit son funeste retour ou faut-il la garder six pieds sous terre ?

Oh cara mia, laisse-moi entendre ta funeste mélodie

Alors que les logos des développeurs s’affichent, nous attendons patiemment en silence que le jeu se lance. Vient alors le logo de la MGM, nous nous attendions à ce que le fameux lion rugisse. Mais rien de tout ça. Ce n’est pas si important, nous direz-vous et c’est totalement vrai. Pourtant nous ne pouvons vous cacher que nous nous attendions à quelque chose lorsque le logo s’est affiché. Pas grave, c’est donc toujours en silence que nous arrivons enfin à l’écran titre du jeu et que résonne alors les premières notes tant attendues. Hein quoi ? Non mais attendez, c’est quoi cette musique, ce n’est pas le thème original ! Bam, les premières minutes passent et déjà nous nous sentons un poil arnaqué. Nous aurions espéré entendre cette bonne vieille musique culte, eh bien que nenni, nous n’en aurons rien. Tant pis nous allons nous rabattre sur les dialogues doublés des personnages. Comment ça, aucune voix anglaise ou française ? Simplement du texte et les icônes des personnages à côté. Oh cara mia, mais que se passe-t-il ? Passons sur ce détail et concentrons-nous sur le scénario. Un promoteur immobilier s’invite dans le manoir dans l’idée de le récupérer et d’en faire un super escape game. Bien sûr, Gomez et Morticia ne sont pas de cet avis. Avec l’aide de toute la famille et de la demeure, ils vont tout faire pour la garder. Pour cela, rien de plus simple, il faudra prouver que la bâtisse est un monument et qu’il faut le garder tel quel. Mordicus, nous n’avons pas la musique originale, ni les voix. Mais on nous donne un scénario 100% original.

Max, ouvre-nous la porte

Avant de partir visiter le manoir, nous allons avoir à choisir le membre de la famille. Nous aurons donc le choix entre Morticia, Gomez, Puggles ou Mercredi. À savoir que nous avons la possibilité de jouer en coopération et jusqu’à 4 joueurs. Cela est certes un plus, mais peut vite se montrer assez brouillon dès lors qu’il y a trop d’animation sur l’écran. Sans parler des ralentissements qui n’empêchent pas de jouer, mais qui sont tout de même une gêne. Mais parlons plutôt du mode solo, puisque de toute façon celui-ci sera strictement le même, seul ou à plusieurs. Après avoir choisi le membre de la famille, une carte du manoir apparaît et un premier niveau s’ouvre. Nous arrivons dans une macabre cuisine où nous apprenons très vite le gameplay, sauter, taper et avancer. Très simple et efficace, cela s’étoffe un peu plus lorsque nous débloquons sur une dalle un pouvoir spécial. Au cours de ce niveau, ce sera une lame. Elle permet bien entendu de frapper les ennemis, mais aussi de tournoyer dans les airs après un saut. Il y aura trois autres pouvoirs spéciaux à utiliser plus tard dans le jeu. Mais nous vous laissons la surprise de les découvrir. Sachez juste qu’ils ne sont utilisables qu’à partir du moment où l’on passe sur une dalle symbolisant le pouvoir. Bien sûr, ces derniers seront utiles pour des phases de plateforme ou contre des ennemis. Dans chaque niveau, nous devons ramasser une certaine quantité de pièces, la plupart du temps 150 pièces. Dans le même principe, nous aurons deux artefacts à trouver. Tous ces collectables serviront à débloquer trois emblèmes par niveau et nous aideront à poursuivre notre aventure, sachant que les niveaux suivants réclameront sans cesse plus d’emblèmes pour être débloqués. Pas d’inquiétude, à aucun moment nous ne nous sommes retrouvés coincés à cause de cela. Les artefacts se trouvent assez facilement, même si parfois il faudra faire preuve de dextérité pour les obtenir.

Mercredi la répétition

Comme dans tout bon jeu de plateforme, nous aurons bien entendu des ennemis à combattre. Ces derniers seront en totale adéquation avec les niveaux traversés. Ainsi, dans les premiers niveaux ce sont des aliments qui vont nous attaquer. Nous sommes tout de même dans une cuisine. Vient alors un défaut, le manque de diversité des ennemis. S’il est plaisant de voir de nouveaux ennemis dans chaque nouvelle pièce du manoir, il sera lassant de voir les mêmes au cours des niveaux suivants. Par exemple, au cours des neuf niveaux dans la cuisine, nous ferons face aux mêmes ennemis. Rebelote pour le cimetière, avec de nouvelles têtes, et ainsi de suite. De même pour les niveaux, bien que nous changions de salles et donc de thèmes, nous notons une légère redondance. Pour autant, les niveaux sont quand même bien représentés. Nous aurons une vue symétrique, permettant de bien voir ce qui nous entoure. Les graphismes sont propres sans non plus être magnifiques. L’ambiance macabre est présente et plaira très certainement aux fans de la famille. Sachez qu’il y aura un peu plus d’une trentaine de niveaux. Par conséquent, il faudra à peu près une bonne quinzaine d’heures pour voir la fin de l’histoire, qui soit dit en passant est plutôt sobre, en retrait et avec très peu d’intérêt. Nous aurions espéré autre chose. Bref, hormis les niveaux classiques, nous aurons parfois un niveau où il nous faudra récolter le plus de points possibles en attrapant des étoiles et lunes. Ces niveaux sont plutôt variés, allant de la course sur une rivière au lancer de balle. D’autres seront bien sûr à découvrir. Cela permet de voir un autre gameplay pensé comme un mini jeu. Pour ceux qui auraient terminé le mode histoire, sachez donc que ces niveaux intermédiaires sont présents dans la section mini-jeux du menu principal. Rien de bien neuf, les mêmes niveaux où nous pourrons tenter de battre notre record en compagnie d’autres joueurs sur la même console. Plaisant mais nous aurons vite fait d’en faire le tour. Bien sûr, les enfants y trouveront leurs comptes, le soft étant totalement approprié pour eux.

Oncle Fétide, nous avons des petits soucis

Passons maintenant aux sujets qui fâchent. Comme dit précédemment, la musique. Le thème original est absent. Nous nous retrouverons alors avec des musiques répétitives et très vite lassantes, mais qui auront eu au moins le mérite de rester en tête. Notamment la musique du menu. Sur le point technique, un problème viendra entacher le plaisir de jeu sans non plus être un obstacle. Il peut arriver que votre personnage tombe dans un trou et qu’il y reste coincé. Étant donné qu’il n’y a aucun game over, cela le fera mourir éternellement, ne nous laissant alors d’autre choix que de quitter le niveau et de recommencer. Malgré la musique redondante et ce léger problème de mort éternelle, le soft reste un agréable moment.