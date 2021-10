Kevin Penkin en dit plus sur la bande-originale de Grow: Song of the Evertree

Le compositeur primé revient sur ses inspirations, sa manière d’aborder les thèmes de Grow, et plus encore dans cette interview en version longue

Après l’avoir révélé au Tokyo Game Show, 505 Games est aujourd’hui heureux de dévoiler la version longue de l’interview de Kevin Penkin (Florence, Star Wars : Visions) sur Grow : Song of the Evertree. Cette interview du compositeur, nommé aux BAFTA et récompensé au Crunchyroll Award, revient sur le processus créatif de cette bande-originale émouvante. L’interview inclus également des séquences de gameplay sur Nintendo Switch pour la toute première fois.

En ajoutant Grow: Song of the Evertree à leur liste de Souhaits Steam, les joueurs permettent à 505 Games et Prideful Sloth de planter des arbres en partenariat avec #TeamTrees et la Fondation Arbor Day. A chaque palier franchi, de nouveaux arbres seront plantés, et le jeu pourra être disponible à prix réduit lors de son lancement le 16 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.