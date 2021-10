21 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Monomals qui arrivera le 21 octobre prochain sur Nintendo Switch pour 16,99 €.

Un grand concours de musique oppose les animaux DJ du monde ! À l’aide de votre canne à pêche et de votre prise, aidez-les à attraper les Monomals™ qui rôdent en eau profonde et composez votre propre musique dans le MonoMaker™ !

Bonito Days sortira lui demain, le 14 octobre, sur la boutique en ligne de la console hybride pour 8,99€.

Retrouve la paresse et la tranquillité des journées d’été, en solo ou avec 4 amis maximum. Maîtrise ton élan en roulant et planant, et répands de bonnes vibes dans plus de 20 niveaux colorés dans 5 environnements baignés de soleil. Le tout en 2 modes de jeu relaxant, « Test cible » et « Ruée sucrée ». Parcours le ciel pour récupérer des bonbons, attraper des bonus et découvrir des passages secrets, pour finir par un atterrissage parfait. Car le but n’est pas de gagner, mais de profiter du beau temps, d’une ambiance détendue et de jours relaxants, tant qu’ils sont là.

Feardemic a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Cosmic, un jeu d’action et d’aventure développé par King’s Pleasure. Il se déroule dans un « univers multicouche où l’ombre et la lumière dictent ses règles métaphysiques. » Il sortira dans le courant de l’année 2022 en Europe et en Amérique du Nord !

Freedom Games a annoncé que To The Rescue !, le simulateur de gestion de refuge pour chiens développé par Little Rock Games, sera lancé au premier trimestre 2022 sur Nintendo Switch. Il coûtera 19,99 $ au lancement, et 20 % des recettes seront reversées à la fondation Petfinder.

Demon Turf sortira le 4 novembre prochain sur l’eShop pour 21,99 €.

Le Monde des démons est peuplé de toutes sortes de méchants… La plupart sont regroupés en gangs qui se battent pour la domination, chacun dirigé par un gros pas beau. Mais même ces durs à cuire ne font pas le poids face au Roi des démons ! La tâche revient donc à Beebz, une jeune démone âgée d’à peine mille ans, qui a décidé de botter les fesses de tous les chefs de territoire et de devenir la Reine des démons.

RedDeerGames a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Little Bug, un jeu de plateforme plein d’action développé par Buddy System. Il sortira plus tard cette année en Europe et en Amérique du Nord.

VirtuaVerse soritra le 28 octobre sur l’eShop pour 14,99 €.

Dans un futur proche, une Intelligence Artificielle domine toutes les autres IA ainsi que leurs gouvernements. La société tout entière a migré vers une réalité connectée en permanence à un réseau unique, où l’expérience des individus est sans cesse optimisée par le traitement des données personnelles. Nathan, un marginal refusant de faire partie de ce nouveau système, vit à l’écart en revendant au noir du matériel trafiqué et des logiciels piratés. Équipé de son casque custom, il fait partie de la poignée d’élus pouvant se débrancher de la RVA et voir le monde pour ce qu’il est vraiment. Il vit en ville avec sa petite amie Jay, une graffeuse RVA de talent dont les drones aspergent de techno-couleurs les murs cybernétiques de la ville. Mais un jour, Nathan se réveille dans un lit vide. Jay a disparu au milieu de la nuit. Le seul indice dont il dispose est un message mystérieux sur le miroir de la salle de bains. Ayant accidentellement endommagé son casque, Nathan se retrouve déconnecté du réseau. Déterminé à découvrir ce qui est arrivé à Jay, il va se retrouver embarqué dans un périple inattendu impliquant le groupe de hackers de Jay et une guilde de Technomanciens RVA. Il va devoir parcourir le monde et explorer des cimetières électroniques, percer les secrets de l’archéologie numérique, affronter des tribus de cryptochamans et résister aux tentations de la débauche virtuelle.

Lucid Cycle est annoncé sur Nintendo Switch pour le 27 octobre pour $6.99 / €6.99.

Crazy Gravity sortira lui le 20 octobre prochain pour 4,99€.

Lancez-vous dans une aventure renversante ! Crazy Gravity est un jeu de plates-formes à défilement horizontal où la gravité peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. Vous incarnez un petit astronaute perdu dans l’espace. Votre principal objectif est d’alimenter votre fusée en énergie afin de rentrer chez vous, mais pour cela, vous devez franchir des obstacles exigeants et collecter des ressources. La pesanteur exerce une force dirigée vers le bas, mais en se retournant, le petit astronaute peut contrôler le sens de la descente. Utilisez l’inversion de gravité pour vous déplacer sur les plates-formes en évitant les dangers, atteindre les interrupteurs ou rester suspendu à mi-saut. Accessible à tous les âges, ce jeu à la fois exigeant et stimulant pour l’esprit comprend 30 niveaux cosmiques dessinés à la main.

Pinchcliffe Grand Prix sortira le 4 novembre, toujours sur l’eShop.

Rick Henderson sortira sur Nintendo Switch.

Demoniaca: Everlasting Night est annoncé sur Nintendo Switch.

Demoniaca est un jeu d’action RPG gothique, coriace, adulte et franc, empreint de l’esprit et du charme de Castelvania. Explorez, combattez, rencontrez de nouveaux amis et prenez le revanche sur ceux qui vous ont causé énormément de douleur et des pertes.

Tigre, Tigre ! ton éclair luit

Dans les forêts de la nuit,

Quelle main, quel œil immortels

Purent fabriquer ton effrayante symétrie ?

Joyeux , vulnérant, passionnant, motivant

Explorez l’immense et méchante Tour de Babel, découvrez tous ses secrets, combattez ses puissants maîtres et détruisez d’innombrables hordes de leurs serviteurs!

Un jeu de combat rapide, clair et perfectionné

Votre force vous permettra d’apprendre rapidement à déchirer vos ennemis, mais il faudra du temps pour commencer à le faire magnifiquement. Chaque niveau, chaque ennemi, chaque situation sont faites à la main!

Armez-vous et habillez-vous avec goût

Un choix généreux d’articles, d’équipement et de vêtements – choisissez votre style!

Goûtez les vues

Le monde et les personnages de Demoniaca sont lugubres, mais en même temps beaux et sexuelles – ils sont dessinés avec amour et ne laisseront personne indifférent!

Drizzlepath: Deja Vu sortira le 24 novembre sur Nintendo Switch pour $6.99 / €6.99.

Wife Quest est annoncé sur Nintendo Switch.

Breakneck City est aussi annoncé sur Nintendo Switch.

Mastho is Together sortira le 27 novembre.

Venus: Improbable Dream est annoncé pour le 12 novembre pour $9.99 / €9.99.

Face à la menace d’extinction, trouverez-vous un moyen de sauver l’humanité ? 890B est un jeu d’aventure en 3D basé sur une perspective descendante et au style de narration à la fois minimaliste, stimulant et percutant, qui repose largement sur les actions du joueur.Le jeu arrivera le 10 novembre sur l’eShop pour $4.99 / €4.99.

Dans un avenir proche, la pollution a rendu la Terre inhabitable, et il vous incombe de trouver une solution. Vous incarnez Noah, un scientifique chargé de localiser une planète semblable à la nôtre. Explorez un laboratoire de recherche, trouvez des objets utiles, résolvez des énigmes et faites des choix qui détermineront votre sort et celui de l’humanité. 890B est un jeu d’aventure en 3D basé sur une perspective descendante et au style de narration à la fois minimaliste, stimulant et percutant, qui repose largement sur les actions du joueur. La mission que vous devez accomplir est particulièrement intimidante, et vos réussites ou échecs peuvent mener à plusieurs fins. Sauverez-vous l’humanité ou la condamnerez-vous à disparaître ?

Immortus Temporus sort aujourd’hui pour 4,99 €.

Plongez au cœur d’une expérience de puzzle qui défie les conceptions classiques ! Immortus Temporus est un jeu créé par un speedrunner pour tous ceux qui aiment aiguiser leurs compétences au fil de leur entraînement, avec détermination et acharnement. Imposez-vous dans les niveaux de différentes manières. Foncer dans les obstacles les désactive et téléporte le joueur au point de réapparition, tout en lui offrant un passage entre A et B, mais est-ce là l’itinéraire le plus rapide ? Dans Immortus Temporus, vos actions persistent au-delà de la mort, qu’il s’agisse de récupérer un objet ou de détruire un obstacle. La réinitialisation des niveaux n’intervient qu’une fois le temps écoulé. Chaque tentative vous met au défi de vous surpasser, de sortir des sentiers battus et de vous imposer !

Le coquinou Booble Hentai sortira le 28 octobre.

20 Ladies sortira le 19 novembre prochain sur l’eShop pour $4.99 / €4.99.