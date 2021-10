Crystar aura droit à une version Nintendo Switch

FuRyu redonner une chance à son l’A-RPG/D-RPG Crystar avec une sortie sur Nintendo Switch. Le portage sera disponible au Japon à partir du 24 février 2022.

Crystar, un A-RPG développé par Gemdrops, est initialement sorti en 2018 au Japon. Spike Chunsoft a ensuite récupéré le titre pour le publier en Occident un an plus tard. La version Nintendo Switch de Crystar n’a été annoncée que pour le Japon pour le moment, bien que puisqu’elle est déjà sortie en anglais, il est possible qu’un lancement chez nous ait lieu à une date ultérieure.

Dans Crystar, les joueurs incarnent Rei qui doit se battre dans le Purgatoire pour sauver sa sœur. Le jeu propose quatre personnages jouables qui peuvent être changés, chacun ayant des souvenirs qui peuvent être débloqués pour apprendre la vérité derrière leurs histoires et leurs secrets. Dans ce jeu, le fait de pleurer vous rend plus fort en renforçant vos attaques et votre armure, ce qui vous permet d’abattre plus facilement vos ennemis. Rassemblez votre chagrin et endurez les tourments pour invoquer votre gardien.