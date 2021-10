La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

ACA NeoGeo Puzzle Bobble 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

Adventures of Pip – $4.99 (prix de base: $9.99)

Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Aggelos – $2.24 (prix de base: $14.99)

Alex Kidd in Miracle World DX – $13.99 (prix de base: $19.99)

Arcade Archives Kiki Kaikai – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives The Legend of Kage – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives The Tin Star – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Water Ski – $3.99 (prix de base: $7.99)

Best Friend Forever – $11.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $1.99 (prix de base: $4.99)

Blasphemous – $8.49 (prix de base: $24.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $3.74 (prix de base: $14.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $19.79 (prix de base: $59.99)

Cat Quest – $6.49 (prix de base: $12.99)

Cat Quest II – $6.74 (prix de base: $14.99)

Children of Morta – $8.57 (prix de base: $21.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Deponia – $1.99 (prix de base: $19.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Dodgeball Academia – $19.99 (prix de base: $24.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Forager – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

God Eater 3 – $11.99 (prix de base: $59.99)

Golf Story – $7.49 (prix de base: $14.99)

Golf With Your Friends – $9.99 (prix de base: $19.99)

Graceful Explosion Machine – $3.20 (prix de base: $12.99)

Greak: Memories of Azur – $14.99 (prix de base: $19.99)

Hob: The Definitive Edition – $2.99 (prix de base: $19.99)

Hotshot Racing – $4.99 (prix de base: $19.99)

Human: Fall Flat – $7.99 (prix de base: $19.99)

Hyper Jam – $2.99 (prix de base: $14.99)

Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base: $19.99)

Iconoclasts – $7.99 (prix de base: $19.99)

Ikenfell – $11.99 (prix de base: $19.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $26.99 (prix de base: $59.99)

King of Seas – $14.99 (prix de base: $24.99)

Knights and Bikes – $11.99 (prix de base: $19.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

Lost Wing – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Monster Sanctuary – $9.99 (prix de base: $19.99)

Moonlighter – $6.24 (prix de base: $24.99)

Mortal Kombat 11 – $12.49 (prix de base: $49.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $9.59 (prix de base: $59.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Narita Boy – $12.49 (prix de base: $24.99)

Neon Abyss – $11.99 (prix de base: $19.99)

Nexomon: Extinction – $12.99 (prix de base: $19.99)

Ni no Kuni – $12.49 (prix de base: $49.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Nowhere Prophet – $9.99 (prix de base: $24.99)

Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.24 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $17.99 (prix de base: $59.99)

One Step From Eden – $13.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Overcooked! All You Can Eat – $23.99 (prix de base: $39.99)

Perception – $2.99 (prix de base: $19.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $19.99 (prix de base: $29.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $12.99 (prix de base: $19.99)

R-Type Final 2 – $31.99 (prix de base: $39.99)

Remothered: Broken Porcelain – $9.89 (prix de base: $29.99)

Ring of Pain – $11.99 (prix de base: $19.99)

Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $11.99 (prix de base: $19.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $13.49 (prix de base: $29.99)

Sakuna: Of Rice and Ruin – $27.99 (prix de base: $39.99)

Screencheat: Unplugged – $2.07 (prix de base: $12.99)

Scribblenauts Mega Pack – $7.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $2.99 (prix de base: $11.99)

Slay the Spire – $12.49 (prix de base: $24.99)

Slender: The Arrival – $1.99 (prix de base: $9.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Space Crew – $7.99 (prix de base: $19.99)

Summer in Mara – $9.99 (prix de base: $24.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Supraland – $13.99 (prix de base: $19.99)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $4.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base: $49.99)

Tharsis – $2.99 (prix de base: $11.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $11.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $13.74 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $20.99 (prix de base: $29.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

The Sinking City – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base: $9.99)

ToeJam & Earl: Back in the Groove – $2.09 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Tools Up! – $3.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight II – $5.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight III – $9.99 (prix de base: $39.99)

Transformers: Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

Unepic – $2.99 (prix de base: $9.99)

Unrailed! – $4.99 (prix de base: $19.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Vasara Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Void Bastards – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

Wildfire – $10.49 (prix de base: $14.99)

Wizard of Legend – $6.39 (prix de base: $15.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

Yes, Your Grace – $7.99 (prix de base: $19.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $15.89 (prix de base: $29.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $23.99 (prix de base: $39.99)