Mario Party Superstars (Nintendo Switch) – Le test

Annoncé en juin pendant le direct de l’E3, Mario Party Superstars arrive moins de 5 mois après pour satisfaire les plus nostalgiques. Car oui nostalgie, il est annoncé comme le meilleur des plateaux de l’ère 64 ainsi que les 100 meilleurs mini-jeux. Le résultat est-il à la hauteur ? Eh bien préparez votre dé le plus pipé, votre plus belle casquette de Mario et c’est parti pour Mario Party Superstars !

C’est un Mario Party

Bon, il ne faut quand même pas tourner autour du pot on est sur un Mario Party, au moment de lancer une partie on choisi notre personnage parmi 10 : Mario, Luigi, Peach, Daisy, Wario, Waluigi, Yoshi, Harmonie, Donkey Kong et Birdo. Le choix est donc plutôt conséquent par rapport à l’époque. Quand vous jouez en solo vous pouvez choisir le niveau des CPU : Faible, Normal, Fort ou Maître, leur niveau va surtout influencer sur leurs réussites aux mini-jeux.

Une fois choisi vous avez accès à 5 plateaux au choix, chacun a son niveau de difficulté, nous reviendrons dessus plus en détail par la suite, mais voici quand même la liste : L’île tropicale de Yoshi de Mario Party, Station Spatiale de Mario Party 2, Gâteau d’anniversaire de Peach de Mario Party, Bois de Woody de Mario Party 3 et Pays de l’horreur de Mario Party 2.

Quand le plateau est choisi, vous avez le choix du nombre de tour : 10 (30min), 15 (45min), 20 (60min), 25 (75min) et 30 (90min). Vous l’aurez remarqué plus il y a de tours plus c’est long. Vous pouvez aussi choisir si des Étoiles Bonus sont distribuées, c’est assez game changer, nous avons gagné plusieurs parties grâce à ces Étoiles Bonus en fin de partie. Vous pouvez aussi décider d’afficher les explications ou pas au début des mini-jeux, si vous connaissez bien tous les mini-jeux et que vos amis sont aussi au taquet ça permet quand même de gagner énormément de temps. Et pour finir on peut choisir de distribuer des étoiles au début de la partie afin d’avantager peut-être les enfants ou les personnes moins à l’aise avec ce jeu.

Un jeu de société interactif

Mario Party clairement est là pour simuler une sorte de monopoly interactif. En début de partie chaque joueur va tirer un dé ce qui va lui attribuer son ordre de tour. Ensuite le déroulement est plutôt classique, vous avez le choix d’utiliser un objet et de tirer votre dé. Les objets peuvent vraiment changer le cours de votre partie, ou du moins de votre tour, un dé double vous permet d’en tirer deux, un champignon rajoute +5 à votre dé, vous pouvez aussi utiliser un dé qui réduit celui de quelqu’un d’autre. Bref des bonus … et des malus.

Ensuite votre jet de dés (de 1 à 10) va vous permettre de vous déplacer sur le plateau, si vous tombez sur une case bleue vous aurez des pièces, un rouge vous en perdrez, une verte pourra vous procurez un bonus ou un évènement aléatoire (lié au plateau) le but est d’atteindre Toad qui vend une étoile pour 20 pièces, sachant que vous commencez avec 10 pièces et que si vous gagnez le jeu vous gagnez 10 pièces (et moins si vous êtes 2 ou 3ème). Donc en ayant de la chance au dé vous atteindrez la première étoile dès le second tour possiblement.

Et c’est peut-être ça le truc le plus dérangeant, une fois l’étoile achetée le stand se déplace et l’ordre de passage ainsi que la chance est trop importante dans le jeu. Nous avons perdu une partie, car nous n’avons eu aucune chance au tirage, mais nous avons gagnez les 20 jeux de la partie, nous avons finis avec énormément de pièces (dans les 400), mais comme pas de chance aux lancés (nous n’avons sur 20 lancés jamais fait plus de 5, même avec un dé triple… quand ça ne veut pas ça ne veut pas). Le jeu devient donc très rapidement peu amusant quand vous voyez toutes les étoiles disparaître sous vos yeux et vous pouvez être le meilleur au jeu ça ne vous apporte rien. Éventuellement une étoile en fin de partie si vous avez activé les étoiles bonus.

Nostalgique vous serez aux anges !

5 plateaux plutôt appréciés par les fans sont à disposition, on fait quand même vite le tour, c’est assez dommage. On aurait aimé bien plus de plateaux, mais il faut dire que visuellement c’est bien retravaillé.

L’île tropicale de Yoshi : un ensemble en réalité de deux îles reliées, Bowser est présent sur la carte et vous offrira une magnifique bouée pour vous aider moyennant finance, pour traverser le pont qui relie les îles il faut donner de l’argent aux Twhomps qui va augmenter (de 1 au départ jusqu’à un maximum de 50).

La station spatiale : À chaque fois qu’un joueur passe au centre de la carte un compte à rebours réduit, quand il atteint 0 Bowser fonce un peu partout, il vaut mieux éviter d’être touché. Ce niveau est un vrai labyrinthe qui part dans tous les sens accrochez-vous, vous pourrez aussi payer pour que la police prenne en chasse des gens.

Le gâteau d’anniversaire de Peach : Un plateau plutôt petit, quand vous ferez un tour vous tomberez sur Goomba qui vous propose des graines, vous avez 1 chance sur 4 de vous en sortir, cette chance diminue à chaque fois que quelqu’un pioche une graine. Si vous avez le malheur de tomber sur Bowser, vous allez alors être envoyé vers le petit gâteau de Bowser, constitué principalement de malus. Mais un bonus peut aussi être acheté qui sera utile pour la suite du jeu, un peu de bonheur dans votre malheur.

Le bois de Woody : Attention on peut vite se perdre dans ces bois, des taupes changent les panneaux de direction à chaque fin de tour (ou quand on tombe sur la case « ! »), on a vite fait de tourner en rond, Toad est présent pour nous vendre des objets. Attention à ne pas vous aventurer trop longtemps dans les bois sombres.

Le pays de l’horreur : La nuit les Twhomps ne vous laisserons pas passer, mais de jour moyennant finance ils sont plus dociles. Toad n’hésitera pas non plus à vous délester de petites pièces lors du passage devant la banque, mais de vous régaler si vous vous arrêtez sur la banque !

Des mini-jeux par centaines

En fait c’est plutôt 100 mini-jeux ! Que ce soit chacun pour sa poire, 2 contre 2, 1 contre 3, il y en a pour tous les goûts, issus des épisodes de Nintendo 64, GameCube et d’autres, ils viennent de toute la série Mario Party.

Il faut quand même se l’avouer c’est fun, parfois même plus que le jeu de plateau, on se retrouve à préférer lancer la montagne des jeux qui vont avoir plein de possibilités. Des modes en ligne, même jouables en solo comme le mode survie.

Après vous avez des modes qui vont se concentrer sur certains types de mini-jeux comme Combat de pièces, matchs à deux équipes ou défis à trois. Mais il y a aussi Sports et Puzzle, qui vont être des mini-jeux très sympas pour les soirées, comme le Beach-Volley, le Hockey ou Cara-passes, mais aussi les puzzles jouables soit en VS soit en solo comme Thwompuzzle, Magnépuzzle ou encore Blocs étoilés.

Les jeux sont tous sublimes visuellement, ils ont fait un travail remarquable et c’est ultra agréable de s’amuser dessus, c’est encore une fois le point fort de Mario Party, la variété de ses mini-jeux et la qualité de ces derniers.

Cependant on regrettera quand même qu’en partie classique le nombre de mini-jeux joués pendant une partie est relativement faible, il y a un mini-jeu en fin de tour et si on a de la chance on tombe sur une case VS ou bien en seconde moitié de partie sur la même case qu’un adversaire. Sinon on passe quand même la plupart du temps à regarder les autres lancer leur dé.

Globalement c’est propre

On ne va pas se mentir, ce Mario Party Superstar est quand même magnifique, on retrouve la qualité des productions Nintendo visuellement, un jeu fluide, beau, coloré et sans aucun aliasing. Une qualité made in Nintendo en somme.

On retiendra qu’en local ou en solo il n’y a aucun lag. En revanche quand on joue en ligne il y a régulièrement des légers freezes pendant les mini-jeux, c’est rageant, en espérant qu’ils corrigent un peu ces soucis de serveur avec le temps. Rater un saut dans l’horloge à cause d’un freeze ça rend fou !

L’ambiance musicale et globale du jeu sont elles aussi de qualité, nous avons une véritable compil’ des premiers Mario Party, les jeux proviennent de Mario Party 1 à 10, ce qui nous pose un léger souci, pourquoi ne pas avoir fait une compilation de tous les jeux, car nous n’en avons au final « que » 100, sur les plus de 700 que comprennent ces 10 jeux.

La même réflexion pourrait être faite sur les plateaux, pourquoi se limiter à 5 plateaux sur les 20 que contient Mario Party 1 à 3. Est-ce pour sortir des DLC ? Faire des mises à jours gratuites comme pour Mario Tennis ou Golf, seul l’avenir nous le dira, mais on a quand même un goût de trop peu.