Nintendo Switch: le portage du premier Metroid Prime est bouclé depuis l’été dernier ?

Une nouvelle rumeur qui vient d’Emily Rogers, souvent source de leak fiable.

D’après elle, pour attendre la sortie encore lointaine de Metroid Prime 4, on aura droit à un remake de Metroid Prime 1 sur Nintendo Switch. En pleine hype de Metroid Dread, la série semble revenir sur le devant de la scène. Cette rumeur n’est pas neuve, on l’entend depuis le début de l’été, mais elle semble ce confirmer, Emily Rogers expliquant que d’après ses sources, le potage est fini depuis la fin de l’été et Nintendo prévoit même de sortir les trois Prime en remake.

It would be cool if Nintendo sticks to their original plan and brings all 3 Metroid Primes to Switch. I'm rooting for the best possible scenario here.

Only thing I can confirm atm is Prime 1 exists. And it just wrapped up development over the summer.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) November 10, 2021