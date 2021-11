A partir de 2022, Falcom développera également sur Nintendo Switch

Loin d’être aussi imposant que Square Enix ou Bandai Namco mais jouissant d’une notoriété et d’une fanbase grandissante sur la scène du JRPG depuis quelques années, Falcom livre également ses résultats financiers et ses objectifs à venir pour 2022. Des objectifs clairs de continuer avec les licences Trails et YS mais surtout la volonté définitive de se consacrer à du développement sur Nintendo Switch en interne. Jusqu’à présent sur Switch, Falcom comptait sur NISA afin de développer et porter ses productions sur la console Hybride de Nintendo. Le premier à jouir de ce privilège semble être le remake The Legend of Nayuta: Boundless Trails à venir en 2022 et toujours édité par NISA. On vous laisse une vidéo de celui-ci sur d’autres plate-forme pour vous faire une idée de celui-ci.