Ultra Hat Dimension (Nintendo Switch) – Le test

Comme le disait Johnny Hallyday dans sa chanson : « Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait mal… ». Non, nous ne vous montrerons pas de jeux de combat ni même de jeux violents, rassurez-vous. Bien sûr, nous prendrons quelques coups, mais si nous avons le bon chapeau, cela passera sans encombre. Vous comprendrez ce que nous voulons dire plus tard, un peu de patience. Ultra Hat Dimension est développé par Kitsune Games et édité par Ratalaika Games, c’est un jeu de réflexion sorti sur toutes les plateformes le 17 juillet 2020. Il existe une version française et le prix sur l’eShop est de 4,99 euros.

Une simple histoire de chapeau qui tourne mal

Le jeu commence par une courte cinématique d’introduction sans parole, ni texte, juste une mélodie de clavecin digne de la musique de château du XVIIe siècle en accompagnement. Nous jouons essentiellement Béa, une jeune créatrice talentueuse qui est devenue la première étrangère à remporter un concours de chapeaux dans le Royaume Spluff. Elle est invitée au château pour recevoir sa récompense. Tout se passe bien, la jeune fille est accueillie par les Spluffs, des petites créatures volantes, toutes amicales et douces. Malheureusement, Fab, l’ex-gagnant des quatre dernières années, est jaloux et il a fabriqué une sorte de Franken-chapeau, un chapeau pour contrôler les Spluffs et les gardes du château pour les rendre agressifs. Ils ont tous subi un lavage de cerveau, tous sauf Béa, qui sera la seule à pouvoir les sauver. Par la suite, nous apprendrons un bout de l’histoire entre chaque niveau réussi.

Après avoir tracé l’intrigue, nous avons constaté que le jeu est divisé en 5 étages, dont chacun contient quinze niveaux, à l’exception de l’étage ultime, qui n’en compte que six. L’objectif de chaque niveau est de récupérer une clé en or pour ouvrir une porte. Rien de plus simple que cela. Mais au fur et à mesure, tout se complique. Les Spluffs, sous l’influence de Fab, nous gêneront et bloqueront l’accès à la clé et à la porte. Si nous nous approchons de l’un d’eux de trop près, il nous donnera un coup de poing, ce qui nous repoussera. Le seul moyen de pouvoir passer près de lui ou de le pousser de 5 carreaux, est de porter le même chapeau que lui, que nous retrouverons dans une salle.

Vers la fin de l’étage 1, la mécanique des Spluffs se met en place. Comme nous l’avons dit précédemment, si nous portons un certain type de chapeau avec un Spluff, celui-ci ne nous fera pas de mal. Il en existe 4 bien distincts : le chapeau d’ailes, d’étoiles, de sorcière et de ruban. Dans le coin droit de notre écran, il y a un petit tableau qui nous décrit ce qui se passe si deux Spluffs différents se touchent lorsqu’ils sont poussés. Les effets sont indiqués sous forme de symboles. Par exemple, si le symbole est trois étoiles, celui-ci sera étourdit pendant 8 de nos mouvements. Le nuage indique qu’un combat sans fin commencera, ce qui rendra les deux Spluffs inactifs et inoffensifs pour Béa. Le dernier symbole est un gant de boxe qui frappe le Spluff et le poussera d’un carreau. Le tableau se lie de gauche à droite, du genre, si le Spluff au chapeau ruban est poussé vers un chapeau étoilé, celui-ci sera abasourdi. Si, par contre, deux Spluffs au même chapeau se touchent, cela n’a aucun effet.

Il nous faudra beaucoup d’essais et de tests pour comprendre chaque effet. Si nous faisons un mauvais mouvement et que nous voulons l’annuler, nous avons la possibilité de le faire en appuyant sur le bouton Y. Nous avons aussi le choix de réinitialiser le niveau en appuyant sur le bouton X.

Ultra Hat Dimension est un jeu de réflexion stratégique simple mais stimulant. Certains niveaux sont si complexes qu’il vous faudra environ 20 minutes pour trouver la solution. La frustration pourrait en décourager certains. Par conséquent, la patience est essentielle.

Le niveau de difficulté est en dents de scie. Un niveau peut durer une bonne dizaine de minutes et le suivant peut passer comme une lettre à la poste.

Le jeu enregistre automatiquement notre progression entre chaque niveau. Nous pouvons recommencer un ancien niveau quand bon nous semble sans pour autant perdre notre progression. Dans les options du jeu, un système d’échelle est disponible qui permet de redimensionner la taille du niveau et permettre à ceux qui ont des déficiences visuelles de mieux voir les niveaux.

Style rétro = musique d’époque ?

En ce qui concerne les graphismes, la scène de lancement est en 3D, tandis que le jeu lui-même est réalisé dans un style rétro similaire aux graphismes de la Gameboy. Le jeu est coloré, avec des nuances de pastel et change à chaque étage. Le tout est accompagné d’une musique calme et variée, toujours accompagnée de cette mélodie de clavecin, lui donnant un côté ancien.