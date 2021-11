Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont désormais disponibles

Londres, Royaume-Uni, le 19 novembre 2021. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent dès maintenant retourner dans la région de Sinnoh avec les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, disponibles exclusivement sur les consoles Nintendo Switch™ !

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont de fidèles remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, sortis sur Nintendo DS en 2006. Les jeux originaux ont été fidèlement restitués et brillamment optimisés pour les consoles Nintendo Switch. Les joueurs et joueuses pourront ainsi rencontrer le Professeur Sorbier, affronter la Team Galaxie, explorer les Grands Souterrains et bien plus encore. De nombreuses surprises et des rencontres inédites attendront ceux et celles qui découvriront Sinnoh pour la première fois.

Avant de partir à l’aventure, les Dresseurs et Dresseuses devront choisir qui de Tortipouss, de Ouisticram ou de Tiplouf sera leur premier partenaire Pokémon. Ils et elles pourront croiser le Pokémon légendaire Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant, ou le Pokémon légendaire Palkia dans Pokémon Perle Scintillante.