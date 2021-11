Bandai Namco Europe annonce Pac-Man Museum+ sur Nintendo Switch

Lyon, FRANCE – 19 novembre 2021 – BANDAI NAMCO Europe S.A.S, éditeur et développeur leader de jeux vidéo, annonce PAC-MAN MUSEUM™+ pour PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via STEAM®. Les joueurs et les fans de l’icône culturelle sont invités à revisiter 14 titres de la légendaire série PAC-MAN, dont beaucoup n’étaient pas disponibles depuis des années.

PAC-MAN MUSEUM+ présente une collection unique de jeux PAC-MAN classiques et modernes issus de plus de 40 ans d’histoire du personnage emblématique. Les fans pourront profiter des jeux classiques d’arcade original emblématique aux côtés de titres plus modernes, notamment PAC-MAN BATTLE ROYALE, PAC-MAN 256 et plus encore.

Les jeux dans PAC-MAN MUSEUM +, comprennent :

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC’N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256

De plus, PAC-MAN MUSEUM+ dispose d’une interface visuelle unique qui ressemble à un centre de jeu d’arcade. Les joueurs peuvent personnaliser leur centre de jeu en plaçant des armoires, des décorations et des souvenirs dans leur arcade personnalisée. En outre, il existe un système de progression basé sur les missions où la réussite de celles-ci récompense les joueurs avec des pièces qui peuvent être utilisées pour débloquer plus de missions ou d’objets que les joueurs peuvent placer dans leur salle d’arcade virtuelle.

« PAC-MAN est une icône mondiale qui est aimée par les fans et les joueurs depuis plus de 40 ans », a déclaré Hervé Hoerdt, Vice President, Marketing, Digital & Content chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. Nous espérons que les joueurs de toutes les générations pourront profiter de PAC-MAN MUSEUM+ car son offre groupée offre une large gamme de jeux exceptionnels de la série légendaire. »

PAC-MAN MUSEUM+ sera disponible en Europe sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via STEAM® début 2022.