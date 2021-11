Reminiscence in the Night (Nintendo Switch) – Le test

Reminiscence in the Night

“ Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus.”

de Sigmund Freud

Les souvenirs sont uniques aux êtres humains et constituent notre identité personnelle. Il peut y avoir du bon comme du mauvais. Dans ce test que nous vous présentons aujourd’hui, il fera l’objet de cette thématique. D’ailleurs dans le titre, « Reminiscence in the Night », le mot réminiscence est l’un de ces synonymes. Ce sont des souvenirs vagues, confus ou incomplets, difficiles à repérer.

L’équipe de développeurs Team SolEtude nous propose ce roman vidéoludique basé sur des choix, publié par Ratalaika Games et sorti le 22 octobre. Il est traduit en allemand, anglais, espagnol et français, et est disponible sur toutes les plate-formes, au prix de 4,99 euros.

Souvenirs, souvenirs…

Nous commençons l’aventure avec un choix. Choix facile, puis ce que nous devons choisir notre prénom… Une question qui, par ailleurs, est posée en anglais, à savoir pourquoi. C’est nous le personnage principal de l’histoire, nous jouons notre propre rôle.

Nous nous réveillons dans un appartement sombre, complètement amnésique. Certains des objets qui nous entourent, comme une guitare, un téléphone ou un ours en peluche, peuvent être sélectionnés pour aider à comprendre qui nous sommes. Il n’y a que deux pièces dans le jeu : le salon et une chambre. Nous sommes piégés dans ces deux pièces, la porte donnant sur l’extérieur est également fermée. Par conséquent, nous devons faire face à nos traumatismes pour restaurer notre mémoire. Il y a un ordinateur dans un coin de la pièce sur lequel nous attend quelqu’un de très inquiet. Il s’agit de Sofia, notre amie d’enfance, qui a 25 ans, avec qui, via une webcam, nous communiquerons. Elle va nous guider pour comprendre ce qui se passe et nous en apprendrons davantage sur notre relation et sur les objets de notre appartement qui regorgent de souvenirs. Le téléphone va aussi nous permettre d’en savoir plus sur notre passé grâce à notre mère qui souffre de démence.

Dans la chambre, il y a un miroir qui nous transporte dans un jardin, qui est comme une partie de notre mémoire, où un homme mystérieux nous y attend. Rêve ? Réalité ? Tout est flou et nous laisse en haleine. Une fois que nous avons interagi avec tous les éléments et qu’il n’y a plus rien à faire, le jeu nous oblige en quelque sorte à dormir jusqu’au lendemain. Un sommeil, plus ou moins agité par l’ombre d’un visage concentré sur le regard qui nous parle.

Chaque choix que nous ferons, que ce soit avec un objet ou avec l’une des personnes avec qui nous communiquons, sera déterminant pour la fin de l’histoire. Il faudra plusieurs lectures pour terminer chaque fin avec une sorte de sauvegarde avant un certain choix pour éviter de tout refaire depuis le début.

Un jeu beaucoup trop court

Reminiscence in the Night ne dure qu’une vingtaine de minutes, montre en main. C’est beaucoup trop court pour un jeu, surtout pour cinq euros. Nous relatons également quelques failles dans le gameplay. Certains choix proposés auraient pu être évités : par exemple, voulez-vous dormir ? Voulez-vous regarder le miroir ? Oui ? Plus tard ? Nous n’en voyons pas l’utilité.

Il y a trop peu d’endroits. En cliquant sur la porte, nous espérons, à un moment donné, sortir et interagir avec d’autres objets… Mais non, nous sommes limités au salon et à la chambre.

Notons aussi une dizaine d’objets avec lesquels nous devons interagir plusieurs fois pour voir si quelque chose de nouveau s’y passe. Nous faisons la même chose en boucle : interagir avec des objets, parler avec Sofia via l’ordinateur, parler à notre mère au téléphone, regarder le miroir pour se téléporter dans ce monde de rêve et hop au dodo.

C’est vraiment dommage, car le jeu a un vrai potentiel, surtout au niveau de l’écriture de l’intrigue qui est très profond.

Le nom des protagonistes qui nous parlent n’est pas traduit, tout comme le début du jeu d’ailleurs. Est-ce un oubli de traduction ? Les textes sont bien lisibles pour le lecteur et quelques erreurs de grammaire s’y cachent. Cependant, il n’empêche pas la compréhension de l’histoire.

Ce titre n’a pas que des défauts, et heureusement d’ailleurs. Les graphismes sont très bien réalisés, tant en termes de détails, que de son aspect sombre et mystérieux. Et ne parlons pas de la musique d’ambiance, réalisée uniquement avec un piano. Sublime ! Sans gâcher le déroulement de l’intrigue, à un moment, le jeu passe complètement d’une musique relaxante à une musique qui s’emballe devenant prenante, à en donner des frissons.