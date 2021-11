Suivez les aventures mystérieuses d’une Haute-Elfe avec Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth en version boîte sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5

Paris, le 23 novembre 2021 – L’éditeur français Red Art Games, en partenariat avec l’éditeur japonais PLAYISM, est très heureux d’annoncer la sortie de la version physique de Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth. Le jeu d’action-exploration 2D lance les précommandes aujourd’hui en version boîte sur Nintendo Switch au prix de 34,99 €, ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5 à 29,99 €.

Un artbook ainsi qu’un CD de la bande originale du jeu seront offerts en exclusivité pour les achats effectués sur la boutique officielle de Red Art Games avant le 1er janvier. À partir de cette date, ces bonus seront proposés à la vente en bundle.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est un metroidvania développé sous la supervision du créateur original Ryo Mizuno. Il suit les aventures de Deedlit lors des événements qui mèneront à Record of Lodoss War: Diadem of the Covenant.

Deedlit s’éveille soudainement, dans un lieu mystérieux et inconnu.

Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ?

Personne aux alentours pour lui répondre. Ses questions s’évanouissent dans le silence. À la recherche de réponses, Deed finit par prendre la route, seule…

Features :

Différentes armes pour des attaques à courte et longue portée

Vendez les armes et équipements dont vous n’avez plus l’utilité à mesure que vous en trouvez de nouveaux

Changez les attributs élémentaires de Deedlit en fonction des ennemis et situations rencontrés

Absorbez les âmes de vos ennemis pour augmenter votre puissance élémentaire

A Propos de PLAYISM :

PLAYISM est le plus vieil éditeur japonais, connu en Occident pour son soutien à différents jeux indépendants renommés comme Gnosia, Idol Manager, Tasomachi: Behind the Twilight, Touhou Luna Nights, Fight Crab, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, la série La-Mulana, Bright Memory ou encore DEEEER Simulator, entre autres. Le slogan de PLAYISM est “Offrir au monde une espèce différente de jeux indépendants”. Rendez-vous sur le site officiel de PLAYISM ainsi que sur Twitter pour en savoir plus.

A Propos de WSS Playground :

WSS playground est le nom du label de jeux indépendant de Why So Serious, Inc. Créer des jeux est une manière de “jouer”, et il n’y a pas d’activité humaine plus sérieuse que celle de “jouer”. En tant que label indépendant, notre but est de transformer le monde en un “espace de jeu” en créant des “jeux” qui maximisent le pouvoir et le potentiel de chaque créateur.

A Propos de Team Ladybug :

Basée au Japon, la Team Ladybug est constituée de talentueux développeurs de jeux indépendants légendaires comme Touhou Luna Nights et Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue.

A Propos de Kadokawa Corporation :

Depuis sa création, le groupe KADOKAWA n’a eu de cesse de diversifier ses activités. La stratégie de base du groupe est de développer son propre mélange de médias au niveau international. Il crée ainsi une grande variété de propriétés intellectuelles comme des livres, des films, des dessins animés, des jeux, de l’UGC (contenu généré par les utilisateurs) etc. afin de les vendre à travers le monde.

A Propos de Red Art Games:

Red Art Games est un éditeur qui conçoit des versions physiques en édition limitée de jeux vidéo uniquement disponibles en dématérialisé, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Cette année, Red Art Games s’est immiscé dans le monde de l’édition numérique avec un premier titre, Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition, et Arietta of Spirits, disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam et le Microsoft Store. Visitez www.redartgames.com / Twitter (@REDARTGAMES)