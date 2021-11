Techland dévoilera 15 minutes de gameplay inédit de Dying Light 2 Stay Human

Ne manquez pas le prochain épisode de Dying 2 Know, le 2 décembre prochain sur la chaîne Twitch de Techland

Techland annonce également des promotions pour Dying Light pendant le Black Friday

Wrocław, Pologne, le 25 novembre 2021 – Techland vous invite à regarder le 5e épisode de Dying 2 Know (D2K), une web-série originale qui plonge dans l’univers de Dying Light 2 Stay Human. Le 5ème épisode sera diffusé le 2 décembre prochain à 21h00 sur la chaîne Twitch de Techland. Cet épisode se concentrera sur le gameplay et sera animé par Jonah Scott, qui incarne le personnage principal, Aiden Caldwell, aux côtés de la streameuse Leah.

Découvrez dès à présent l’invitation de Techland pour regarder le 5ème épisode de Dying 2 Know :

En montrant un aperçu du gameplay dans une vidéo de 15 minutes, Techland révèlera une multitude de détails sur les quêtes et les obstacles rencontrés par le protagoniste du jeu. Ne manquez pas de vous rendre sur la chaîne Twitch de Techland le 2 décembre prochain, à 21h, pour voir comment Aiden rencontre toutes sortes de monstres différents, sa pratique du combat créatif et brutal et sa façon de traverser la ville, la façonnant progressivement avec les décisions qu’il prend.

En attendant l’arrivée du prochain épisode, vous pouvez regarder les épisodes précédents de Dying 2 Know sur la chaîne YouTube de Dying Light. Et en attendant Dying Light 2 Stay Human, vous pouvez d’ores et déjà acheter Dying Light Platinium Edition et Dying Light Enhanced Edition pendant les promotions du Black Friday. Pour la première fois, Dying Light Platinium Edition est disponible au prix exclusif de 11,99 euros sur Steam, le PS Store et le Microsoft Store.

Retrouvez ci-dessous le détail des soldes pour le Black Friday :

Steam : La Dying Light Platinium Edition et la Dying Light Enhanced Edition bénéficient de 60% de réduction, plusieurs bundles et DLC sont également disponibles à des prix réduits, jusqu’au 1er décembre.

PS Store : La Dying Light Enhanced Edition bénéficie de 60% de réduction jusqu’au 30 novembre.

Microsoft Store : La Dying Light Platinum Edition bénéficie de 50% de réduction jusqu’au 2 décembre.

Dying Light 2 Stay Human, publié par Techland, sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (version Cloud). Les précommandes sont disponibles sur dyinglightgame.com/preorder. Toutes les précommandes seront accompagnées d’un pack de rechargement numérique exclusif, comprenant une tenue, une arme et un skin de parapente uniques.