Animal Crossing : New Horizons mise à jour 2.0 et DLC (Nintendo Switch) – Le test

Le 5 novembre dernier sortait la mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons, accompagnée d’un DLC payant optionnel. Après une bonne dizaine de jours passée à explorer ces nouveautés, voyons ce que proposent réellement ces deux contenus !

Une mise à jour gratuite qui relance habilement le jeu de base

Comme tous les joueurs d’Animal Crossing le savent déjà, le jeu est particulièrement addictif et un tant soit peu chronophage lorsque l’on décide d’améliorer son île, ou encore de remplir son musée. Mais malgré son contenu collectionnable colossal, le jeu devient vite routinier et malgré un départ impressionnant dû au confinement, beaucoup de joueurs se sont lassés…

Cette mise à jour a toutefois quelque peu réussi à faire revenir les joueurs sur leur île grâce à quelques nouveautés de gameplay et de nouveaux items à collectionner.

En effet, la mise à jour gratuite introduit la cuisine et tout ce qui va avec : de nouvelles plantes à faire pousser, des recettes à collectionner… La cuisine est particulièrement bien implantée dans le jeu puisqu’elle relance les échanges entre les joueurs afin d’obtenir toutes les diverses cultures disponibles dans le jeu (pomme de terre, tomate, carotte, canne à sucre et blé), mais également la pêche et la plongée puisque pêcher un poisson permet parfois d’obtenir une recette dont il sera l’ingrédient principal…

La cuisine relance également les visites aux habitants qui parfois, au lieu de fabriquer un meuble, cuisineront et vous offriront leur recette. En bref, la cuisine permet de relancer la plupart des activités natives du jeu en leur donnant une deuxième utilité. C’est extrêmement bien pensé !

L’autre ajout notable est lié à l’apparition de Robusto et de son célèbre café. Outre le fait de proposer un nouveau lieu pour faire des photos avec ses amis, il relance également l’utilisation des cartes Amiibo en leur donnant une seconde utilité purement cosmétique.

On notera que l’arrivée de Robusto introduit celle des gyroïdes et d’îles mystère en bateau. Iles qui n’ont, au final, que peu d’intérêt à part celui de récupérer des ressources, un fragment de gyroïde et un plan supplémentaire, une seule fois par jour. Si le joueur a de la chance, il peut arriver sur une île dont la saison ou l’heure est différente de celle de son île, permettant ainsi de récupérer poissons, insectes, créatures marines ou matériaux d’une saison différente et pourquoi pas, l’aider à remplir son musée plus rapidement. Nous sommes par exemple tombés sur une île avec des cerisiers en fleur nous permettant de collecter les pétales nécessaires à la réalisation de l’ensemble des plans correspondant à cette saison.

L’agrandissement de l’île de Joe est aussi un gros bonus puisqu’il permet d’accéder chaque jour aux boutiques d’habitude itinérantes sur notre île. Un bonus, mais qui reste lui aussi limité, car chaque boutique proposera les mêmes items pendant une semaine complète.

L’île de Joe nous permettra cependant de revoir des visages connus tels que la voyante, Tortimer ou encore notre couple d’alpagas préféré, tous prêts à nous rendre service. D’ailleurs, avez-vous remarqué que Tortimer nous offre des glands tous les jours actuellement ?

L’ajout du cours de gym du matin est aussi très amusant. Il n’ajoute rien à part une petite dose de fun surtout si vous avez essayé de le faire Joy-Con en main. C’est mignon et ça colle bien au jeu.

En bref, cette mise à jour gratuite est habilement amenée, car elle relance une multitude d’activités du jeu de base en débloquant petit à petit son contenu, pour inviter les joueurs à jouer régulièrement et ensemble !

Un DLC payant qui inclut un jeu dans le jeu

En plus de cette énorme mise à jour gratuite, Nintendo en a profité pour nous proposer un DLC payant. Ce DLC permet aux joueurs d’inclure un autre jeu dans le jeu, enfin une nouvelle version du jeu Animal Crossing: Happy Home Designer sorti sur 3DS, à l’intérieur d’Animal Crossing: New Horizons. L’un des principaux atouts de ce DLC dans Animal Crossing : New horizons est sans doute les améliorations de décoration que nous pouvons appliquer dans nos propres maisons, ainsi que les meubles supplémentaires. C’est d’ailleurs sûrement la raison qui a poussé la plupart des joueurs à s’acheter ce DLC soit directement, soit par le biais du Nintendo Online Plus qui l’inclut.

C’est vrai que ces nouvelles fonctionnalités sont un plus dans le jeu, mais le DLC en lui-même est juste génial ! Bien entendu, il s’agit d’un jeu d’aménagement de villa et de décoration d’intérieur qui finira lui aussi par sembler répétitif, mais c’était un régal de rencontrer plein de personnages différents avec leurs goûts et leur caractère. C’est une des forces de la série Animal Crossing !

Mais revenons-en au cœur du sujet, ce fameux DLC intitulé Happy Home Paradise. Il est particulièrement bien amené lui aussi puisque nous avons une sensation constante de progression qui nous pousse vers l’avant, en nous donnant envie d’en découvrir toujours plus sur ce qu’il propose.

En fait, plus vous allez réaliser d’aménagement de villas, plus vous allez débloquer de concepts : les cloisons, les séparateurs de pièces, les villas à étages, la colocation, l’aménagement d’infrastructures… Cette sensation de progression est vraiment bien pensée et comme d’habitude avec Animal Crossing, le joueur et libre de suivre son propre rythme. Il n’y a aucune contrainte à part celle de profiter du jeu !

Ce DLC permet, en petit bonus, de récupérer un plan supplémentaire par jour dans une bouteille sur la plage et d’accéder à un grand nombre de meubles en en sélectionnant la customisation souhaitée. Plus besoin d’aller voir Risette et Serge !

En bref, ce DLC, Happy Home Paradise, est quasiment un jeu complet inclus à l’intérieur d’Animal Crossing: New Horizons qui offre encore un peu plus de contenu supplémentaire aux joueurs et un scénario « fix » qui nous pousse à avancer sans pour autant devenir une contrainte.