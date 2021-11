Des informations sur Zelda Breath Of The Wild 2 le 9 décembre aux Game Awards ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild « 2 »

Les Game Awards, c’est dans un peu moins de 2 semaines, le jeudi 9 décembre. D’ailleurs Samus (Metroid Dread) est en lice pour remporter le titre de jeu de l’année (voir par ici) !

Mais dans la catégorie des jeux les plus attendus on retrouve (sans trop de surprises) la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Mais voilà que des tweets postés hier par le producteur de la cérémonie, Geoff Keighley, annoncent une vidéo inédite en avant-première mondiale sur un projet avec lequel il est en discussion avec le développeur depuis près de 2 ans et demi.

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years. Truly honored we are entrusted to share this work with the world. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021

Forcément, cela a déchainé les fans de la « twittosphère » qui y vont de bon train avec leurs pronostics sur le jeu annoncé et beaucoup imaginent que cela concerne… la suite de Breath of the Wild ! Les arguments sont nombreux, notamment le fait que l’annonce de BOTW 2 a été faite il y a tout pile 2 ans et demi, que cette année marque le 35ème anniversaire de la Légende de Zelda, que peut-être ce seront des annonces concernant le potage HD de Wind Waker et/ou de Twillight Princess… évidemment cela n’a peut-être rien à voir et pourrait tout aussi bien concerner un projet secret de son ami Hideo Kojima…

A votre avis ? Le titre du prochain Zelda sera enfin révélé ? Quelles sont vos suppositions suite à cette annonce ?