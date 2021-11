Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en décembre 2021

Après un mois de Novembre très très complet, le mois de décembre s’annonce très intéressant.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en décembre 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Loop Hero (9 décembre)

Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros et aider ces guerriers chevronnés à affirmer leur suprématie sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour tirer un peu plus votre épingle du jeu au cours de chaque aventure se déroulant au sein de la boucle. Vous seul pouvez briser ce cycle sans fin de désespoir… mais pour cela, vous devrez débloquer de nouvelles classes, des cartes inédites, ainsi que des avantages exclusifs et des gardiens perfides.

Aventure infinie : Avant chaque expédition en boucle, dont le chemin est généré aléatoirement, sélectionnez parmi des paquets de cartes et des classes de personnages déblocables. Aucune expédition ne ressemblera à la précédente.

Préparez votre lutte : Positionnez stratégiquement des cartes de bâtiments, d’obstacles naturels et d’ennemis le long de chaque boucle pour créer votre propre chemin semé d’embûches. Trouvez le juste équilibre entre les cartes afin d’augmenter vos chances de survie tout en récupérant un maximum de butin précieux et de ressources indispensables à votre camp.

Pillez et améliorez : Terrassez des créatures redoutables, emparez-vous d’un butin toujours plus puissant pour vous équiper à la volée et débloquez de nouveaux avantages en cours de route.

Développez votre camp : Gagnez des ressources à la sueur de votre front et transformez-les en améliorations pour votre camp, puis obtenez de meilleurs objets et pièces d’équipement chaque fois que vous terminez une boucle le long du sentier de l’expédition.

Sauvez le monde perdu : Faites mordre la poussière à des légions de boss-gardiens impies lors d’une saga épique où vous devrez sauver le monde et briser la boucle temporelle de la Liche !

Life Is Strange: True Colors (7 décembre)

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! (2 décembre)

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur… Rien ne va plus ! Nos deux héros vont devoir parcourir le monde et se battre contre l’Empire Romain dans un Beat Them Up en scrolling horizontal, réalisé dans la plus pure tradition du genre et dans une 2D fidèle à la bande dessinée. Ennemis et sangliers n’ont qu’à bien se tenir, nos célèbres Gaulois sont de retour… et ça va encore cogner la bagarre ! Jouez en coopération (en local) en famille ou entre amis, et partagez votre aventure en incarnant Astérix et Obélix ! Envoyez valser des milliers de Romains grâce à une vaste palette de coups et de combos uniques et adaptés à chacun des deux Gaulois. L’aventure principale s’inspire directement des tomes de la bande dessinée Astérix & Obélix, mais inclut également un chapitre original créé spécialement pour le jeu. Découvrez des mini-jeux pour compléter le festin de nos amis Gaulois ! Le design des personnages a été réalisé fidèlement à la bande dessinée, et chaque animation a été créée à la main.

MONOPOLY Madness (9 décembre)

Redécouvrez le célèbre jeu de transactions de propriétés de manière inédite. M. MONOPOLY recherche un remplaçant pour occuper ses fonctions pendant ses vacances ! Préparez-vous à être lancé dans une course compétitive en temps réel qui désignera celui ou celle qui sera digne de prendre la place de M. Monopoly. Dans cette course pour la célébrité et la fortune, les règles ont légèrement changé :

Dites adieu au plateau ! Parcourez les rues de Monopoly Town pour récolter de l’argent, de l’eau et de l’électricité.

20 nouveaux personnages jouables inspirés des pions classiques du MONOPOLY®.

Découvrez quatre environnements uniques, chacun doté de différents niveaux et dispositions.

Jusqu’à six joueurs peuvent jouer ensemble, en ligne ou localement.

Obtenez des pouvoirs avec les cartes Coffres de communauté ! Utilisez-les pour gêner vos adversaires et prendre l’avantage.

Shovel Knight Pocket Dungeon (13 décembre)

Rejoignez votre mystérieux guide, Puzzle Knight, et déblayez vos ennemis à la pelle, découvrez de nouveaux équipements et affrontez un mélange de boss familiers et inédits. Explorez une histoire riche en rebondissements, lancez-vous dans des quêtes avec vos héros favoris et défiez même vos amis dans des affrontements intenses en tête à tête avec Shovel Knight Pocket Dungeon !

Pénétrez dans un univers de jeux de chutes de blocs pimentés à la sauce exploration de donjon ! Croisez le fer avec vos ennemis et infligez des dégâts en utilisant un système de combat unique. Un jeu hybride d’un genre jamais vu. Regroupez vos adversaires pour des attaques enchaînées spectaculaires sans oublier de récupérer clés, bonus et potions pour régénérer votre santé !

Contrôlez plus d’une dizaine de vos héros favoris issus du monde de Shovel Knight, disposant chacun d’un pouvoir et d’un style de jeu propre.

Attrapez au vol des tonnes d’équipements et d’objets. Diversifiez votre arsenal pour vous préparer à tout type de rencontres.

Découvrez des modes de jeu variés tels le mode Histoire, le mode Versus 2 joueurs compétitif, le défi quotidien et bien d’autres encore.

Admirez un nouveau style visuel illustrant une histoire spécialement développée pour ce titre. Suivez les conseils de votre ami Puzzle Knight et tentez d’échapper à l’étrange donjon de poche. Retrouvez le style narratif et l’humour caractéristique de la série Shovel Knight !

Utilisez vos amiibo™ de la série Shovel Knight pour faire appel à vos amis féériques familiers afin de vous accompagner dans vos intrigantes aventures.

Monster Rancher 1 & 2 DX (9 décembre)

Sam & Max: Beyond Time and Space (8 décembre)

Sam & Max : Au-delà du temps et de l’espace est une version remasterisée de la deuxième saison des jeux épisodiques Sam & Max de Telltale, mise à jour avec amour par une petite équipe composée des développeurs originaux. Sam est un détective canin d’un mètre quatre-vingt avec du flair pour la justice. Max est un lapin hyperkinétique qui a un goût prononcé pour le chaos. Ensemble, ils forment la Police Indépendante, un duo comique irrévérencieux dont le style ésotérique de lutte contre le crime divertit les fans de bandes dessinées et de jeux vidéo depuis plus de trente ans. Dans cette collection de cinq épisodes d’affaires interconnectées, Sam et Max sont de retour sur le terrain du crime dans une épreuve de force avec le Père Noël, une course pour maîtriser un volcan géant et un affrontement avec un vampire Eurotrash. Ce n’est que le début de leurs aventures. Le commerçant paranoïaque Bosco aurait-il raison de parler d’une grande conspiration ? La propriétaire du restaurant Stinky cache-t-elle la vérité sur ce qui est arrivé à son grand-père (également nommé Stinky) ? La voisine Sybil Pandemik trouvera-t-elle un jour le grand amour ? Quelqu’un a dit… ANNIVERSAIRE ?! Montez dans la DeSoto pour une aventure hilarante qui a remporté le prix IGN du jeu d’aventure de l’année et qui est aujourd’hui encore plus amusant, avec de superbes graphismes HD, des éclairages et une synchronisation labiale revus, une cinématographie soignée, un son remasterisé et huit nouvelles bandes sonores jouées par des musiciens de jazz. Les zombies danseront. Les mariachis chanteront. Un robot de combat géant saccagera les rues. Et lorsque la vie de leurs amis sera en jeu, Sam et Max risqueront tout pour rétablir la situation

Wreckfest (21 décembre)

Wreckfest propose une pléthore d’améliorations et d’options de personnalisation. Que vous vous prépariez pour votre prochain Demolition Derby avec des pare-chocs renforcés, des cages de protection, des protections latérales ou que vous vous destiniez à une course de contact avec des pièces spécialisées à hautes performances telles que des filtres à air, des arbres à cames ou des systèmes d’alimentation, Wreckfest s’annonce comme le meilleur jeu de conduite de destruction disponible…

Expérience de jeu unique – Pour de l’action effrénée en course sans règles avec des moments mémorables, il faut réussir une simulation physique réaliste. Découvrez des courses acharnées sur des circuits à grande vitesse, profitez d’un délire destructeur sur des pistes folles avec des intersections et du trafic ou dominez la démolition dans des arènes de derby.

Des voitures formidables – Ce sont des véhicules abîmés et rafistolés qui débordent de classe ! Des américaines qui tapent dur, des européennes agiles et des asiatiques hilarantes, il n’y a pas mieux dans d’autres jeux.

Personnalisation significative – Vous pouvez modifier l’apparence de vos voitures mais également améliorer leur blindage. Renforcez-les avec de l’acier qui vous protège des dégâts mais ajoute également du poids, ce qui influe sur la conduite. Modifiez votre voiture pour qu’elle devienne un char d’assaut solide ou transformez-la en fusée fragile mais ultra rapide !

Multijoueur – Défoncez vos amis en ligne et dépassez les limites pour tout démolir !

Modes Défi – Amusez-vous avec des moissonneuses-batteuses, des tondeuses, des bus et plus encore !

Mode Carrière – Affrontez-vous au cours de championnats, gagnez de l’expérience, déverrouillez de nouvelles améliorations et voitures, et devenez le plus grand champion de Wreckfest !

Cérébrale Académie : bataille de méninges (3 décembre)

Qui a le cerveau le plus vigoureux de la famille ? Faites chauffer votre matière grise et découvrez-le dans Cérébrale Académie : bataille de méninges sur Nintendo Switch. Remuez-vous les méninges avec cinq catégories de défis : identification, mémoire, analyse, maths et perception. Maîtrisez chacune de ces catégories pour renforcer la vigueur de votre cerveau ! Jouez à quatre maximum en simultané ou affrontez des adversaires du monde entier dans des batailles fantômes qui ne nécessitent pas d’être connectés en même temps. Ne manquez pas cette occasion de renforcer la vigueur de vos cellules grises en participant à toutes sortes d’exercices, que ce soit en résolvant des puzzles coriaces en solo ou en affrontant vos adversaires dans des compétitions endiablées !

Disney Magical World 2: Enchanted Edition (3 décembre)

Entre au cœur d’un monde magique avec Disney Magical World 2: Enchanted Edition sur Nintendo Switch ! Fais de ce merveilleux monde Disney ta nouvelle maison et amuse-toi avec tes personnages Disney préférés ! Explore des univers Disney pleins de défis amusants et réalise tes plus grands rêves en t’embarquant dans des aventures passionnantes, en dansant avec des princesses Disney, en t’envolant avec Mickey dans des parades Magical Dream, et bien plus ! Prépare-toi pour des heures de plaisir et de magie en créant ton propre Disney Magical World !

Gear.Club Unlimited 2 – Definitive Edition

Pied au plancher, arpentez plus de 3000 km de courses ! A flanc de montagne, à travers un parc naturel, en plein désert ou en bord de mer, défendez votre position sur plus de 250 courses réparties entre championnats, Courses d’exhibitions et Grand Prix. Gear.Club Unlimited 2, la référence du jeu de course arcade de Nintendo Switch depuis 3 ans, revient avec une édition définitive et gonflée à bloc ! Retrouvez l’intégralité du contenu de Gear.Club Unlimited 2 et découvrez de nouvelles expériences de conduite : sur pistes ou sur circuits, dans des courses de vitesse ou d’endurance, mais toujours avec des voitures de prestige… il ne tient qu’à vous de dominer les courses et d’installer votre suprématie sur vos concurrents ! Participez aux Porsche Series et conduisez des Porsche mythiques comme la 911 930 Turbo, pilotez des légendes de l’endurance comme la Ford GT40 MK I Gulf sur le circuit des 24H du Mans dans l’Endurance Championship, ou prenez simplement la route au gré de vos envies ! Être le meilleur vous demandera du talent, de la rigueur et de la persévérance… et un sacré coup d’accélérateur !

Pilotez des véhicules mythiques dans un terrain de jeu immense aux environnements riches et diversifiés.

A travers le mode histoire de Gear.Club Unlimited 2, sauvez l’écurie familiale de la faillite en défiant des pilotes de toutes nationalités.

Découvrez le mode Porsche Series et pilotez les véhicules les plus emblématiques du célèbre constructeur, pour avoir la chance de piloter la mythique 911 930 Turbo.

Découvrez également l’Endurance Championship, mode de jeu porté sur les sports mécaniques, dans une campagne dédiée aux 24H du Mans et aux bolides GT : préparez votre course, gérez l’essence, l’usure des pneus et les arrêts aux stands de votre bolide.

Créez votre Club, managez-le et recrutez les meilleurs joueurs qui croiseront votre route. Libre à vous d’affronter les clubs rivaux du monde entier pour voir le nom de votre crew en haut du leaderboard.

Au sein de votre garage aménagé, contemplez votre collection de bolides acquis au fil des courses. Gear Club Unlimited 2 propose plus de 50 véhicules licenciés comptant parmi les marques les plus prestigieuses au monde.

Retrouvez l’ensemble des DLC de Gear.Club Unlimited 2 pour l’expérience de racing la plus complète et des heures de conduite effrénée !

The Letter: A Horror Visual Novel (15 décembre)

Victimes d’une terrible malédiction, sept personnages découvrent que la véritable menace ne vient pas des ombres, mais de leur propre cœur et de leur propre esprit. The Letter: A Horror Visual Novel est un jeu interactif inspiré des classiques du cinéma d’horreur asiatique. Présenté sous forme de récit immersif et ramifié, il permet aux joueurs d’incarner tour à tour sept personnages qui se retrouvent empêtrés dans un mystère qui tourmente le manoir Ermengarde depuis des siècles. Le déroulement de l’histoire dépendra des choix que vous ferez. Sauverez-vous ou non une relation sur le point de se briser ? Prendrez-vous le risque de sauver un personnage malgré les conséquences possibles pour vous, ou le laisserez-vous mourir dans d’horribles circonstances ? Au-delà du thème de l’horreur sur lequel repose The Letter: A Horror Visual Novel, l’accent est mis sur l’évolution des personnages et l’interaction. Le sort de chacun d’eux est entre vos mains.

Découvrez un récit tentaculaire de plus de 700 000 mots.

Prenez des décisions clés qui auront un impact direct sur le déroulement de l’histoire.

Incarnez sept personnages différents, chacun doté de motivations et d’une personnalité uniques.

Explorez plus de 80 décors, 100 CG et 50 épilogues possibles.

Personnalisez votre expérience avec des quick time events facultatifs et des voix off en anglais.

Profitez de sprites et de scènes animés qui donnent vie à votre environnement.

Utilisez une fonction de journal qui rassemble des indices et suit les événements dans l’ordre chronologique.

One Hand Clapping (14 décembre)

One Hand Clapping est un jeu de plateforme vocal en 2D. Résolvez des énigmes en chantant ou en fredonnant dans votre microphone, et prenez confiance dans le pouvoir de votre voix qui change le monde qui vous entoure. One Hand Clapping est un jeu de plateforme relaxant et inspirant qui se concentre sur l’utilisation de la voix pour progresser dans cet univers vibrant. Prenez confiance en votre voix en utilisant la mélodie, le rythme et l’harmonie comme outils. Prenez votre temps. Vous n’avez rien à perdre et vous ne serez pas puni si vous commettez une erreur. Rencontrez des personnages adorables qui vous aideront et vous encourageront, tout en vous incitant à vous exprimer sans vous forcer. Il n’est pas nécessaire d’être un prodige de la voix pour apprécier One Hand Clapping. Il suffit de vaincre vos doutes, de lutter contre le silence et de chanter votre chanson.

Transient: Extended Edition (8 décembre)

Par les créateurs des séries CONARIUM et DARKNESS WITHIN, voici TRANSIENT, un thriller lovecraftien dans un univers cyberpunk. Dans un futur post-apocalyptique lointain, les derniers représentants de l’humanité se terrent dans une citadelle close créée pour les protéger d’un environnement hostile. Menez l’enquête dans ce monde dystopique pour comprendre ce qui vous arrive. Résolvez des énigmes, piratez des systèmes et connectez-vous pour explorer d’autres dimensions. Découvrez une vérité qui pourrait remettre en cause votre raison et votre existence. Redécouvrez TRANSIENT comme vous ne l’avez jamais vu en version Extended Edition. Allez au-delà de ce que vous connaissez avec du gameplay supplémentaire, une toute nouvelle fin et des améliorations de confort.

Aspire: Ina’s Tale (17 décembre)

Ina était piégée dans la Tour, prisonnière d’un sommeil perpétuel peuplé de rêves. Soudain, à son insu, elle se réveille. Ina doit désormais explorer les innombrables recoins de la Tour pour trouver une issue et une raison à son emprisonnement. Chemin faisant, elle sera amenée à traverser de merveilleux environnements, à croiser des personnages énigmatiques, à résoudre des énigmes intuitives et à venir à bout de séquences de plateforme, pour se rapprocher d’un objectif qui l’éloigne toujours plus de l’innocence. Car cette histoire ne traite pas de son sauvetage. Elle traite de l’infini potentiel que s’est découvert la jeune fille.

UNREAL LIFE (3 décembre)

Une fille qui a perdu ses souvenirs mais peut voir les souvenirs des objets, rencontre un feu de signalisation qui parle. Ensemble, ils entament un voyage dans une ville étrange où ils tenteront de retrouver leurs propres souvenirs.

Castle on the Coast (2 décembre)

Castle on the Coast est un sublime jeu de plateforme nécessitant de collecter des objets. George, une gentille girafe, parcourt des niveaux passionnants remplis de grottes cristallines, de couloirs en pierre et de dimensions parallèles psychédéliques, dans le but de réconcilier deux puissants mages très remontés contre leur famille. En mode coop, il peut compter sur l’aide de Pirouette, son ami l’écureuil. Grâce au mode coop, même les plus jeunes joueurs pourront prendre part aux aventures de George, et ainsi jouer avec leurs amis ou leurs babysitters. Mais au-delà du simple divertissement, Castle on the Coast aborde des thèmes plus sérieux comme le deuil, le conflit et l’empathie envers ses ennemis. Un château magique rongé par le conflit. Suivez l’incroyable aventure de George dans Castle on the Coast, et découvrez grottes cristallines, couloirs en pierre et autres dimensions parallèles psychédéliques. Naviguez en toute fluidité entre les niveaux d’un vaste monde interconnecté et sans temps de chargement. Cependant, tout ne va pas pour le mieux au sein du royaume. Deux puissants mages en veulent aux autres orphelins. George parviendra-t-il à ressouder cette famille, ou ne fera-t-il qu’envenimer les choses ? Une girafe mignonne avec des TALENTS DE PARKOUR HALLUCINANTS ? Aucun obstacle ne saurait arrêter cette girafe ! Courez le long des murs, sautez, tournoyez, plongez et faites des roulades grâce à des commandes réactives. Frayez-vous des chemins inattendus pour narguer les concepteurs de niveaux. Et lorsque les acrobaties ne suffisent plus, équipez-vous d’un jetpack ou d’une voiture-fusée pour prendre de la hauteur. Un jeu de collecte en 3D. Mettez la main sur des tonnes d’objets au cours de votre exploration ! Les fleurs déverrouillent de nouveaux costumes, les clés étoilées ouvrent des portes, quant aux clés de voûte… elles donnent accès à l’imposante tour centrale. Un compagnon à fourrure qui se joint à vous. Le joueur 2 peut contrôler l’acolyte de George : Pirouette, l’écureuil volant ! Créez des fleurs rebondissantes, combattez vos ennemis avec de la magie, ou devenez un véritable parachute vivant pour accompagner la descente de George. Quand George et Pirouette travaillent main dans la main, rien n’est impossible !

Archvale (2 décembre)

Un roi malveillant et cruel régnait autrefois sur ces terres et terrorisait tous ceux qui osaient lui faire face. Son histoire, ainsi que la légendaire arche vers Archvale devinrent des histoires de fantômes et furent transmises comme des mythes et légendes. Tout ce qu’il reste de lui sont les immortels, des êtres maudits par le roi pour rester éternellement enfermés dans ses geôles. Vous seul pouvez venir à bout des immortels et débarrasser le monde de l’ombre laissée par le roi. Voyagez dans diverses régions, récupérez du butin et fabriquez armes et équipement de meilleur qualité. Grâce à ces améliorations, vous pourrez affronter les hordes d’ennemis qui se dresseront entre la vérité au sujet de la légendaire arche vers Archvale et vous.

Jouez comme vous voulez. Améliorez votre personnage par le biais de badges, vous permettant de créer un archétype correspondant à votre style de jeu.

La clé, c’est la maîtrise. Des combats de type manic shooter mettront votre dextérité à l’épreuve ainsi que votre arsenal complet et il vous faudra à la fois vitesse et précision pour réussir.

Créez votre arsenal. Fabriquez plus de 200 armes et armures à l’aide d’objets récoltés dans l’environnement ou en butin sur les ennemis.

Explorez le monde. De nombreux ennemis différents provenant d’univers variés ainsi que des donjons plus classiques vous feront évoluer sur une carte en constante évolution où vous découvrirez des ressources uniques nécessaires pour progresser dans votre aventure.

Découvrez la vérité. Découvrez la vérité derrière les sombres légendes du monde dans votre quête pour retrouver la légendaire arche menant au monde d’Archvale.

Ever Forward (7 décembre)

Ever Forward est un jeu de réflexion et d’aventure. C’est l’histoire de Maya. Maya est perdue dans un monde étrange, quelque part entre la réalité et l’imagination. Elle affronte seule son désespoir lors d’un voyage de découverte durant lequel elle doit débloquer ses souvenirs et faire face à ses peurs pour découvrir les secrets de ce monde. Les joueurs vont devoir utiliser leur sens de l’observation et leur intelligence pour résoudre de nombreuses énigmes et reconstituer le passé de Maya, ainsi que les sombres secrets qu’elle a enfouis.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (3 décembre)

Danganronpa arrive sur Nintendo Switch pour célébrer son 10e anniversaire ! Sortie pour les 10 ans de Danganronpa : partie 1 ! Hope’s Peak Academy est un lycée qui accueille les élèves les plus brillants du Japon, une lueur d’espoir pour l’avenir. Mais cet espoir meurt soudainement lorsque Makoto Naegi et ses camarades de classe se retrouvent piégés dans leur école, coupés du monde extérieur et soumis aux caprices d’un étrange petit ours meurtrier nommé Monokuma. Il monte les élèves les uns contre les autres, promettant la liberté à qui sera capable de tuer un de ses camarades sans éveiller le moindre soupçon. À vous de découvrir la véritable identité de Monokuma et pourquoi vous avez été coupés du monde que vous connaissiez. Attention toutefois à ce que vous souhaitez, la vérité peut parfois être mortelle… Cette édition anniversaire comprend une galerie qui vous donne accès à des illustrations d’événements, des scènes, et même à l’audio de dialogues !

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (3 décembre)

Danganronpa 2 est enfin disponible sur Nintendo Switch ! Sortie pour les 10 ans de Danganronpa : partie 2 ! Jabberwock Island – destination touristique autrefois prisée, cette île désormais inhabitée demeure curieusement intacte. Vos camarades de classe de Hope’s Peak Academy et vous avez été emmenés sur l’île par votre adorable professeure pour un voyage scolaire sentimental et palpitant. Tout le monde semble passer un bon moment sous le soleil… jusqu’au retour de Monokuma et de son jeu mortel ! Piégés sur l’île, votre seule échappatoire semble reposer sur la résolution des mystères de l’île. Mais attention, la vérité peut parfois être intransigeante… Cette édition anniversaire comprend une galerie qui vous donne accès à des illustrations d’événements, des scènes, et même à l’audio de dialogues !

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (3 décembre)

Un nouveau chapitre commence ! Danganronpa V3 arrive sur Nintendo Switch pour la première fois ! Sortie pour les 10 ans de Danganronpa : partie 3 ! Bienvenue dans le nouveau monde de Danganronpa, préparez-vous à l’épisode le plus marquant et le plus haletant de toute la saga. Situé dans un environnement « pyscho-cool », 16 nouveaux personnages se retrouvent piégés dans leur école. À l’intérieur, certains tueront, certains mourront, et d’autres seront punis. Repensez ce que vous croyiez être une investigation rapide aux enjeux importants, en enquêtant sur les nouveaux meurtres tordus, et condamnez à mort vos nouveaux amis. Cette édition anniversaire comprend une galerie qui vous donne accès à des illustrations d’événements, des scènes, et même à l’audio de dialogues !

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp (3 décembre)

Avec une sélection de personnages de rêve tirée des jeux Danganronpa, rassemblez des Hope Fragments dans une station balnéaire tropicale. Explorez Jabberwock Island et développez vos personnages Dangan. Récoltez de l’argent à travers les différentes batailles et améliorez votre équipement, puis venez à bout des boss pour passer à l’île suivante !