Danganronpa Another Episode bientôt sur Nintendo Switch ?

Shun Sasaki, le gestionnaire de projet des volets Goodbye Despair et Ultra Despair Girls de la série Danganronpa, et plus récemment directeur du jeu Danganronpa S, a évoqué lors d’une interview accordée au magazine Famitsu le possible portage du jeu Danganronpa Another Episode : Ultra Despair Girls sur Nintendo Switch.

En effet, alors que la série fête actuellement son dixième anniversaire et que celle-ci a eu droit à la sortie de Danganronpa Decadence sur Switch, regroupant la trilogie principale accompagné d’un petit jeu bonus inédit, Shun Sasaki a mentionné la possibilité d’avoir droit également au portage d’un épisode déjà présent sur les consoles PlayStation et sur PC : Danganronpa Another Episode : Ultra Despair Girls. Se présentant sous la forme d’un jeu de tir à la troisième personne, ce spin-off se situe entre le premier et deuxième volet de la séri, ayant vu le jour pour la première fois sur PlayStation Vita en septembre 2015.

Étrangement absent de la trilogie regroupée au sein de Decadence, pourrions-nous espérer voir ce spin-off compléter et donc nous fournir l’intégralité des jeux de la série ? Voici ce que Shun Sasaki a à dire sur le sujet :

« Je pense que le mode portable de la Nintendo Switch fonctionnerait très bien avec Ultra Despair Girls, un jeu majeur de la Vita, mais à ce stade il n’y a pas d’initiatives en cours (rires). Le jeu aborde un thème assez délicat, et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le sortir sur Switch. Mais si les fans font assez de bruit, ça devrait être plus facile de concrétiser ce projet. Si vous aimeriez bien voir ça, veuillez nous le dire ! »

… Prêts à faire du bruit ?