Real Boxing 2 (Nintendo Switch) – Le test

Real Boxing 2 du studio Vivid Games est le portage du jeu de boxe éponyme sorti à la base sur smartphone. Un jeu de boxe free to play sur smartphone qui arrive quand même à 15 € sur Switch. Ça ne sent pas du tout la pigeonnade à plein nez. Et bien malheureusement et c’était prévisible, c’est tout de même le cas, et c’est maintenant qu’il va falloir développer tout ce qui cloche au lieu de profiter d’une belle matinée.

Adriennnnnne, ah non. Désolé pour le dérangement

Si un titre comme Big Rumble Boxing Creed Champions nous permettait de revivre les combats des franchises Rocky et Creed avec un gameplay sympathique, ce Real Boxing 2 ne s’embête avec des fioritures tel qu’ un scénario par exemple. Il va falloir combattre pour récupérer les ceintures de tous les continents et c’est tout. Pour cela, nous pourrons éditer notre personnage qui, quoi qu’il arrive, sera moche, mal coiffé et tatoué. Quel est le rapport avec le noble art, aucun, mais ça doit faire vendre sur l’app store, donc c’est présent sur la version Switch.

Nous aurons le choix entre deux modes, carrière et versus. Le mode carrière nous proposera… des combats. Que ce soit contre des « boss » dont nous pourrons ensuite débloquer le skin ou contre des adversaires plus classiques, le principe sera toujours le même. Porter le plus de coups en un temps record sans en prendre trop. Nous débloquerons ainsi des étoiles qui à leur tour débloqueront le combat suivant.

C’est la construction classique de tous les free to play. Aucun effort n’a été fait pour améliorer l’ambiance du jeu. Il en ressort un titre avec lequel nous n’avons aucune attache si ce n’est la douleur au fondement d’avoir dû débourser 15 € pour avoir le droit de l’effacer de notre console alors que nous pouvions faire la même chose gratuitement sur notre smartphone.

D’un point de vue gameplay, c’est exactement le même problème. Tout se gère avec un seul joy-con. Il nous est impossible de nous déplacer sur le ring. Nous sommes face à un jeu qui considère la boxe comme un échange de coups entre deux sacs à viande immobiles. Les plus avertis me diront qu’il en était de même dans le vénérable Super Punch Out !! sur Super Nes. Sauf que les combats de celui-ci étaient construits en fonction de cette limitation et c’est loin d’être le cas de Real Boxing 2.

Et nous le comprenons dès le tutoriel. Quand nous voyons que pour esquiver un coup, il faut démarrer l’esquive en même temps que l’adversaire lance son attaque, nous laissant ainsi un temps de réaction de zéro seconde. Ce qui est très peu, admettons-le. Il nous reste alors le block et les coups à placer. Ceux-ci se font grâce au stick analogique. Ce qui, en soit, est une bonne idée, sauf que là, nous n’avons jamais l’impression de porter des coups et nous nous ennuyons ferme au bout de trente secondes de combats.

La technique du jab de l’ennui

Les combats se limitent à bloquer, taper, bloquer taper, lancer l’attaque spéciale quand elle est chargée et c’est tout. Aucune technique ou mimique à observer pour déduire quelle sera l’attaque de notre opposant. C’est extrêmement frustrant et inintéressant. Même notre coach qui viendra nous conseiller en anglais semble perdu dans ce marasme.

Pour améliorer nos statistiques de base, nous pourrons soit aller à la salle d’entraînement, soit dépenser de l’argent fictif pour utiliser des cartes augmentant nos capacités d’endurance ou de frappe. Si le système de carte fait forcément penser à un free to play, le mode entraînement semble être une bonne idée pour rompre la lassitude. ERREURRRRRRRRR ! Celui-ci nos propose trois entraînements avant de devoir passer à la caisse, fictive toujours, pour s’exercer davantage. Les points gagnés buguent régulièrement et les exercices même sont parfois incompréhensibles. C’est encore plus vite pénible que les combats, et c’est peu dire.

Et la technique dans tout ça. L’amateur de boxeurs poids lourds disgracieux sera sans doute aux anges, pour les autres, il faudra se contenter de graphismes limités, de placements de produits pour des compléments alimentaires et de gros panneaux Real Boxing 2 envahissant tout l’écran sans raison apparente. Nous pourrions finir en évoquant le mode versus, mais notre maman nous ayant appris à rester poli, nous préférons passer notre tour.