Pawn of the Dead (Nintendo Switch) – Le test

Pawn of the Dead

Les joueurs les plus anciens se souviendront d’un jeu d’échecs qui avait fait sensation à la fin des années 80 sur Amiga puis sur d’autres plateformes ensuite, il s’agissait de Battle Chess, un jeu en 3D où les pièces s’animent au moment d’attaquer les pièces adverses. Ce concept révolutionnaire à l’époque revient aujourd’hui sous le nom de Pawn of the Dead.

Le fond et la forme

Pawn of the Dead est un dérivé du jeu d’échecs. Chaque niveau du jeu propose une situation de jeu avec quelques pièces d’échecs et le but du joueur est de battre son adversaire. Chaque situation se résout en quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes et il est possible de recommencer autant que l’on veut. La trame de jeu principale se parcourt en quelques heures. Elle est appelée mode histoire, car il y a des cinématiques pour raconter l’histoire de notre roi et de notre reine qui vont faire face à des hordes de morts-vivants. Ce mode de jeu principal propose soixante-quatre niveaux pour comprendre ce qui est arrivé au royaume.

Une première particularité de Pawn of the Dead est que les règles du jeu d’échecs sont un peu modifiées. D’abord, les pions peuvent avancer et reculer sur leur ligne, et ils attaquent leurs adversaires en diagonale. Plutôt classique donc. Mais la vraie particularité est que les pièces adverses ne détruisent pas nos pièces, elles les transforment en leur couleur. Ainsi, si une tour noire ennemie va prendre notre cavalier blanc, la tour noire ne bouge pas et notre cavalier blanc devient un cavalier noir, ce qui va compliquer la suite de notre combat. Plus on perd de pièces, plus on se retrouve submergé d’ennemis.

Quand la forme touche le fond

La seconde particularité de Pawn of the Dead est son affichage en 3D avec des animations pour les combats entre les différentes pièces. C’est très fun au début de voir notre reine brandir son épée et trucider un pion adverse qui a les traits d’un mort-vivant. Les animations de combat de chaque pièce sont rigolotes à voir, mais le souci de cet affichage en 3D est que la lisibilité du jeu est en réalité très mauvaise. Une simple pression sur un bouton permet de passer à un affichage 2D, et là le jeu gagne en clarté et en lisibilité. Hélas, l’idée de base du jeu fondée sur les combats en 3D tombe à l’eau, car pour résoudre chaque niveau, il faut une bonne vision de l’échiquier, ce qui est très difficile en 3D.

Dans tous les cas, ce léger défaut de graphismes n’empêche absolument pas de s’amuser avec Pawn of the Dead. Outre le mode principal avec ses règles du jeu d’échecs modifiées, le jeu propose un jeu d’échecs classique avec les règles officielles. Il est aussi possible une fois la campagne principale terminée de recommencer avec un niveau de difficulté plus élevé sachant que le jeu en propose trois différents. Il est aussi possible de jouer des niveaux générés aléatoirement soit avec les règles spécifiques de Pawn of the Dead soit avec les règles classiques du jeu d’échecs.

Enfin, Pawn of the Dead propose un mode de jeu intitulé “Reine contre Zombies” dans lequel le joueur incarne la reine et doit empêcher les pions qui apparaissent en haut de l’échiquier d’atteindre le bas. C’est une sorte de jeu contre des vagues ininterrompues d’ennemis où il faut faire le meilleur score. Mention spéciale à la musique du jeu basée sur du piano et des instruments à cordes et qui donne une vraie touche héroïc-fantasy à l’ensemble.