Des améliorations sur la version Nintendo Switch Online de Zelda: Ocarina of Time

Grâce à la mise à jour de l’application N64 effectuée aujourd’hui dans le cadre du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack, il semble que Nintendo ait apporté de subtiles améliorations à The Legend of Zelda : Ocarina of Time.

L’application a été mise à jour afin d’apporter Banjo-Kazooie. Cependant, des joueurs ont découvert qu’Ocarina of Time a également été revisité. Vous vous souvenez peut-être que l’émulation N64 a été lancée dans un état quelque peu difficile sur la console de Nintendo, et lorsqu’il s’agissait de Zelda : Ocarina of Time, les joueurs ont dénoncé des problèmes liés à des aspects tels que le brouillard, les distances d’affichage et les textures de l’eau.

Mais, comme partagé par l’utilisateur Twitter OatmealDome, la salle du Temple de l’eau a été légèrement corrigée pour la rendre plus esthétique et plus proche des versions précédentes du jeu. Malgré le fait qu’il s’agisse d’une petite amélioration, il est encourageant de voir que Nintendo n’abandonne pas entièrement les jeux N64 une fois qu’ils ont été ajoutés au programme Nintendo Switch Online.

[NSO – Nintendo 64]

It seems the water in the now-infamous Water Temple room has been fixed in the latest update? I think the fog is still missing, though.

Haven’t checked the rest of the game to see if any of the other issues have changed, but this is promising. pic.twitter.com/wcoG3hIxu2

— OatmealDome (@OatmealDome) January 21, 2022