MLB The Show 22 arrivera sur Nintendo Switch cette année !

Depuis la sortie de la Nintendo Switch, il y a eu quelques jeux de baseball a être sortis, surtout au Japon où le sport est très populaire. En Europe, nous avons dû nous contenter jusque là de R.B.I. Baseball qui à le droit à un nouvel opus tous les ans et à Super Mega Baseball 2 et 3. En 2022, un nouveau jeu débarque est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de MLB The Show 22…

C’est par le biais d’un tweet sur le compte Twitter officiel de Nintendo of America que l’annonce a été faite. Pour la première fois, la licence MLB The Show sera sur Switch avec l’opus 2022. Le tout sera disponible dès le 5 avril prochain.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette licence,MLB The Show EST la référence de la simulation de Baseball. Jusqu’en 2020, cette licence était une exclusivité de Sony, puisque les jeux sont développés par San Diego Studio, qui appartient à Sony. Depuis l’année dernière, la licence est devenue multiplaformes et est sortie sur Playstation 4 et 5 ainsi que sur Xbox One et Xbox Series. Voir cette licence arriver sur Nintendo Switch est une excellente nouvelle. Reste à voir comment le titre sera porté sur la console hybride de Nintendo.

Le jeu devrait très certainement arriver en Europe le 5 avril uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que nous aurons du nouveau à ce sujet.