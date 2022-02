Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo Switch) – Le test

Après la sortie de la 8ème génération de Pokemon, Game Freak a enchaîné sur un autre chantier de taille. Un chantier dont nous aurons des nouvelles, bien plus tard après même la sortie des DLC de Pokemon Epée et Pokemon Bouclier. C’est à la surprise générale en 2020 que nous apprenons l’existence de Legende Pokemon: Arceus. Un changement de taille dans les habitudes du studio qui s’est occupé de tous les opus principaux de la série et de leur remake jusqu’au récent remake de la 4G sur Nintendo Switch, confié à un studio externe. Tout cela pour donner naissance à un tout nouveau nom à potentiellement ajouter désormais à la saga des monstres de poche. Sachez, que nous avons eu l’occasion de parcourir longuement les terres de cette nouvelle Legende, voici notre rapport de voyage !

Connaissez-vous les Pokemon?

Ce sont des créatures de toutes les formes et de toutes les tailles peuplant l’univers. Certaines de ces créatures sont même derrière la création de différents éléments nécessaires à la vie voire même de l’univers lui-même. Les jeunes d’aujourd’hui partent à l’aventure afin d’attraper le plus de créatures, relever le défi des huit arènes d’une région afin de s’inscrire à la ligue et devenir un maître Pokemon. Et si au milieu de ces jeunes, un individu se fait approcher par la divinité Arceus pour se retrouver plusieurs siècles en arrière ?

A l’aube de la colonisation de la région de Sinnoh, connue à l’époque sous le nom de Hisui. La fameuse terre de la génération Pokemon que vous avez pu découvrir à travers un certain remake sorti très récemment sur Nintendo Switch. A cette époque, les pokeball venaient à peine d’être confectionnés et la région entière était peuplée d’hostiles créatures. Sur ces terres encore sauvages, les têtes pensantes du Groupe Galaxie s’organisent en recrutant des individus provenant du monde entier et en les divisant en trois corps distincts : le Corps de Défense, le Corps des Soignants et le Corps des Chercheurs.

Ses membres logent autour du QG de l’organisation et forment ainsi la ville de Rusti-Cité, alias Félicité dans la génération actuelle. Voici là, le point de départ de notre aventure à travers Hisui. Une aventure aux saveurs familières à travers une contrée sur laquelle une drôle de brise de changement souffle. Une aventure guidée par un scénario d’une trentaine d’heures de jeu à boucler en ligne droite, mais surtout de nombreuses annexes pour doubler au-delà du raisonnable et de l’infini la véritable durée de vie du jeu.

Des annexes aux allures de quêtes fedex par les PNJ ou de recherche pour le pokédex sans parler de la légendaire quête des Pokemon Shiny pour les grands fanatiques de la série. Un scénario et des annexes légèrement plus scénarisées que par le passé et à l’écriture très inégale. Parfois un poil intéressant avec divers clins d’œil et développement de lore, mais surtout simple pour que tout le monde puisse vivre cette expérience Pokemon. Ne vous attendez pas nécessairement à avoir enfin le Pokemon à l’histoire “mature” tant attendu.

Monster Hunter: Breath of Arceus?

Pour autant, si ce n’est pas par l’histoire ou par sa progression hachée entre l’Open World libre et le RPG linéaire, Game Freak tente enfin de briller et sortir de sa bulle de confort avec Legende Pokemon: Arceus. Nous ne sommes pas sur une énième quête des badges et de ligues Pokémon, mais sur la base même du concept à savoir compléter son Pokedex. Afin d’accompagner ce concept, Game Freak approfondi ses acquis sur les Terres Sauvages de Pokemon Epée/Bouclier afin de proposer un monde encore plus vaste et unique à parcourir !

Le monde est plus que jamais à une échelle qui nous permet de nous immerger comme nous ne l’avons jamais été dans un jeu Pokemon. En commençant par Rusti-Cité, ses alentours et le QG du Groupe Galaxie. Puis en sortant enfin explorer la première zone du jeu, les premiers rayons de soleil éblouissent nos yeux et nous avons cette impression de redécouvrir une licence que nous connaissions pourtant depuis plus de 25 ans, un peu de la même manière que pour la licence Zelda. Nous parlons juste d’une impression, Legende Pokemon: Arceus reste infiniment plus restreint et limité dans sa tentative d’ouverture que ne peut l’être Zelda.

Ceci dit, une fois les quelques petits dialogues du scénario et les quelques objectifs linéaires du début passés, qu’elle n’est pas notre joie de courir sur les premières plaines du jeu, vagabonder sur un vaste espace, apprécier la vue de ce monde sauvage rempli de créatures et leur lancer des Pokeball pour les capturer. En progressant, nous aurons même accès à des aires d’anomalie spatio-temporelle étrange pour capturer encore plus de créatures. Des aires de jeu pas plus utiles que ça, mais dont nous prenons tout de même en compte.

Nous ferons cela accompagné de notre starter Pokemon à choisir parmi : Brindibou, Hericendre et Moustillon. Plus vaste sans être un véritable Open World, nous sommes ainsi sur un Hisui divisé en plusieurs grandes zones explorables. Nous pouvons comparer à Monster Hunter. Les acquis des récentes générations sont également de la partie avec la possibilité de monter certaines créatures pour se déplacer plus vite, surfer sur le dos d’un Pokemon ou s’envoler dans les airs !

Le quotidien d’un membre du Groupe Galaxie sur Hisui

Rappelons le contexte, nous sommes à une époque où des hommes débarquent à peine sur le territoire de Hisui. Nous sommes à une époque où les hommes ont une certaine peur des Pokemon et apprennent à les connaître. Le Groupe Galaxie s’attèle à explorer ces Terres afin de récolter des informations sur le territoire et simplement augmenter ses connaissances sur ce continent et sur les Pokemon. Notre mission avec le Groupe Galaxie : explorer le territoire et capturer ceux-ci pour compléter le Pokedex du professeur Lavande.

Nous explorons ainsi librement les zones du jeu sur lesquelles se promènent directement les Pokemon clairement visibles sous nos yeux ainsi que divers matériaux à utiliser pour crafter nos outils. Il est possible d’acheter des objets ou des matériaux en boutique, mais vous pouvez également ramasser, par exemple, des galets et des Noigrumes pour confectionner vos Pokeball. Ramassez ainsi tout ce qui tombe sous vos mains et n’oubliez pas de débloquer de nouvelle recette afin de voir ce que vous pouvez crafter avec ces matériaux.

C’est du moins la mentalité au début, mais en progressant, on notera vite que les emplacements de notre sacoche sont assez limités et il faudra prendre uniquement le nécessaire. Il est possible d’augmenter ces emplacements en donnant un peu d’argent à un membre du Groupe Galaxie. De retour sur les plaines avec ce qu’il vous faut dans les poches, il est temps d’aller à la rencontre des Pokemon. Pas de rencontre aléatoire ici, les créatures sont en plein air et vivent simplement leur vie alors que vous vous baladez de votre côté.

Les hautes herbes ne sont ainsi plus des repères de rencontre aléatoire, mais elles vous permettent de vous dissimuler accroupi pour vous approcher discrètement d’un Pokemon et lui lancer une Pokeball. Certains Pokémon vous fuiront lorsqu’il vous voit débarquer, d’autres plus agressifs vous attaqueront. Lorsqu’un Pokemon agressif vous repère et lance l’offensive, si votre objectif reste de le capturer, vous n’aurez pas d’autres alternatives que le combat afin de l’affaiblir puis de lui lancer une Ball.

Une habitude que reprendront les dresseurs connaisseurs de ces bestioles depuis 20 ans. Si votre objectif est autre, vous pouvez simplement courir pour le semer ou lui lancer un objet pour le distraire. Vous pouvez même lancer un objet avant que la créature ne vous repère pour attirer son attention autre part. Notez que si vous n’engagez pas le combat, les attaques des Pokemon pourront toucher votre personnage.

Si vous encaissez trop de blessures, vous serez alors amené à Rusti-Cité au QG du Groupe Galaxie auprès du Corps des Soigneurs. Il est possible de tenter une esquive des attaques grâce au bouton affecté à cette action. Cela vous permet d’imaginer un quotidien d’explorateur bien plus sportif et dangereux que celui du simple dresseur cherchant à devenir maître Pokemon.

Une tentative de changement à applaudir

Vous le devinez et vous le sentirez dès les premières heures du jeu, mais Game Freak tente une nouvelle approche Pokemon avec ce nouveau jeu. Une démarche bienvenue et nous serons tous d’accord pour dire que ce sentiment de liberté dans Pokemon est nouveau et satisfaisant. Cette tentative ne s’engage pas seulement à travers la progression dans l’aventure ni même dans sa partie exploration, mais également à travers les combats du jeu. Ne vous attendez pas non plus à une révolution, nous n’en sommes pas encore là.

Les combats sont toujours sur un système de tour par tour, cette fois-ci, pas de caméra fixe tournante et d’effet donnant un semblant de dynamisme. Les combats se déroulent directement là où vous envoyez votre Pokemon pour affronter les créatures hostiles. La caméra est désormais plus libre, c’est nous qui la dirigeons avec le stick R comme durant l’exploration. Nous pouvons même bouger notre personnage alors que les Pokemon sont en train de se battre.

Il n’y a pas d’utilité apparente à bouger notre héros, mais cela nous a suffisamment interpelés pour que nous le soulignions ici. Pour le reste, nous choisissons toujours d’utiliser une des 4 capacités que possèdent nos créatures en veillant à tenir compte des types et faiblesse de chacun des Pokemon du jeu. Nous pouvons également utiliser des objets ou changer de Pokemon parmi les 6 créatures composant notre équipe. Le changement ici se situe à deux niveaux : la présence d’un historique de tour et des capacités utilisables en 2 styles. Autre changement plus mineur, le fait que des Pokemon proches de vous lors du début d’un combat prendront potentiellement part à l’affrontement.

La présence de l’historique des tours permet d’affiner ses tactiques de combat. Désormais, les échanges ne se résument plus à juste un premier Pokemon attaque puis l’autre réplique. Dépendamment des stats et de la vitesse d’une attaque, il est probable qu’un Pokemon attaque plusieurs fois de suite. Couplons ensuite cela à la mécanique de style : Puissant (Puissance d’attaque renforcée mais tour possiblement retardée) ou Vitesse (Puissance d’attaque réduite mais probabilité de doubler des tours d’action). Nous avons ainsi, un changement léger de tactique et de comportement à adopter en combat, mais surtout un témoignage d’une volonté, bien qu’encore timide, d’amener du changement dans Pokemon.

En plus de cela, Légende Pokemon: Arceus introduit les Barons. Des versions plus imposantes et menaçantes des Pokemon comme le regard sanglant de ceux-ci peuvent vous le suggérer. Les Barons sont un peu des Monstres Uniques d’un Xenoblade, sans être véritablement unique. Ils ont souvent un niveau plus élevé que le vôtre lorsque vous les rencontrez la première fois et ont surtout des attaques assez particulières voire inattendues. Les Barons peuvent être capturés, les probabilités vont de relativement faible en tentative de capture sauvage à relativement élevé en les affaiblissant en combat.

Devenez le Roi du Pokedex

Nous employons les termes “relatifs” à juste titre pour bien vous dire que la tâche n’est jamais impossible. Vous pouvez très bien arriver derrière un Baron, lui lancer une Pokeball et le capturer au premier essai, il s’agit surtout d’évaluer votre chance personnelle. Chaque zone possède également un “Roi”, un Pokemon à l’allure souvent plus unique et imposante, notamment grâce à la mise en scène et introduction de ceux-ci pour le scénario. Ainsi, on explore plusieurs régions où se promènent plein de Pokemon, quelques Barons parmi eux et un Roi.

Le scénario impose aussi que votre personnage lui-même soit présent afin d’affaiblir l’énergie rendant chaque Roi fou. Puis si vous trouvez une ouverture convenable, envoyez vos Pokemon l’affronter. Nous vous laissons la joie de découvrir si les Rois peuvent être capturés ou non. Par ailleurs, nous l’avions que très brièvement mentionné, mais il est important pour nous de revenir dessus, Game Freak réussit à replacer le Pokedex au cœur du concept. En effet, si la quête semble secondaire comme dans tout jeu Pokemon, c’est votre implication dans celui-ci qui vous permettra d’avancer.

Il n’y a plus de limite imposée par les badges d’arène, ici ces limites sont imposées par votre rang de chercheur. Celui-ci augmente en complétant les fiches du pokedex et en accomplissant les quêtes du Pokedex afin de recueillir le plus d’info sur chaque créature. Une seule capture ne suffit plus à débloquer la page, il faudra enchaîner les captures, utiliser une certaine capacité parmi d’autres quêtes de Pokedex diverses et variées. Vous le constatez, la structure de progression de ce Pokemon est assez particulière au sein de la série.

Malgré tout, aussi libre que nous pourrons nous sentir, l’accès aux nouveautés est souvent lié à la progression dans l’histoire. La linéarité Pokemon nous rattrapera souvent à un moment ou un autre jusqu’au moment où nous aurons débloqué la majeure partie des possibilités. C’est-à-dire que vous aurez beau explorer la première zone, il y aura des reliefs ou des zones entourées d’eau qui vous seront inaccessibles. Il faudra avancer dans l’histoire afin de débloquer la possibilité de voler ou de surfer afin de pouvoir revisiter ces régions et compléter votre Pokedex.

Certains commencent peut être à avoir des inquiétudes du fait de devoir monter de rang et remplir le Pokedex pour avancer dans le jeu. A ce niveau-là, la routine s’installera suffisamment vite tout en étant amusante pour que vous ne sentiez pas vraiment que l’on vous impose à monter de rang pour avancer. Généralement, vous aurez certainement déjà attrapé suffisamment de créature pour accéder au rang en question puis finir le jeu ne vous demandera pas nécessairement d’avoir les derniers rangs. Une autre inquiétude peut être, celle de ne pas avoir de combat contre des dresseurs.

A l’aube d’une nouvelle ère Pokemon que nous espérons plus belle à voir

Les affrontements contre d’autres PNJ ne sont pas nombreux dans cet opus, mais il y en a. Un point peut être à creuser pour un prochain opus en mettant plus de d’affrontement et en allant plus loin dans le changement du système de combat. L’historique et les styles sont une bonne idée, mais nous sentons encore que ceci n’est qu’une légère tentative qui pourrait tout de même proposer encore plus de tactique en s’inspirant d’autres RPG au tour par tour du genre. Du moins, si l’objectif est de viser un public plus mature alors le système a encore beaucoup à proposer avant d’arriver à maturité. C’est juste un beau commencement. Pourquoi ne pas réintroduire les Talents des Pokemon dans tout ça par exemple ?

A contrario de la partie technique où Game Freak aura encore beaucoup à prouver avant de pouvoir affirmer que nous avons quelque chose de beau. En soi, la DA n’est pas si mauvaise, le rendu des personnages également, certaines animations et certains détails sont même très bien pensés et surprenants. Arriverez-vous à voir que votre personnage se déchausse en étant dans une habitation ? Des habitations avec un intérieur loin d’être vide et plutôt détaillé. Notons également que nos Pokemon sont sur une plate-forme flottante lors des combats sur l’eau. Puis en mettant le remake Perle et Diamant à côté, visuellement nous avons tout de même une région en 2D que nous découvrons à nouveau sous un autre aspect totalement nouveau.

Nous sommes loin d’une véritable catastrophe, puis notons la prouesse d’avoir une expérience infiniment plus fluide que n’a pu l’être Pokemon Épée et Bouclier. Chose très appréciable en TV comme en Portable. Notons aussi que la Switch OLED embellit les couleurs du jeu en mode Portable. Pourtant, sans aller dans les détails et juste à travers ce que nous avons directement sous les yeux. Nous ne pouvons pas défendre les textures datant d’une époque encore plus ancienne que le contexte du jeu dans la chronologie Pokemon. La végétation a souvent une allure digne des premiers jeux en 3D et le sol est aussi beau à voir que les jeux de cette ère.

Certains ont même peut être fait face à divers bugs visuels ainsi que des animations anormales tout aussi aberrantes. Sans parler de ce sentiment de vide, tout de même très présent, sur ces vastes étendues de Hisui. Un sentiment encore plus grand en s’envolant dans les airs et en ne voyant pas grand-chose. La distance d’affichage et le popping sont également la spécialité de ce Legende Pokemon Arceus et si vous êtes du genre à voir cela d’un mauvais œil, soyez prêt à devenir aveugle. Sinon, jouez en portable le petit écran camoufle pas mal de choses et vous aurez une plus grande impression d’un beau jeu Pokemon.

Enfin, concernant la partie sonore, celle-ci se veut également plus reposante avec globalement une instrumentalisation légère. Cela est fait afin de nous aider à nous immerger sur ces Terres paisibles, puis le tout devient plus alarmant lors des combats pour représenter la menace sauvage. Un parti-pris pas mauvais accompagné des jingles bien connus de la série Pokemon. Les fans reconnaîtront d’ailleurs beaucoup d’arrangements issus des musiques de la 4ème Génération, ce qui fait écho, au fait, que nous traversons ce territoire, mais durant une autre époque. Ces mêmes fans diront peut-être du coup que ça manque d’inspiration. Mais dans tous les cas, ça manque surtout de doublage. Cela aurait marqué le coup pour un opus du changement, n’est-ce pas Game Freak ?