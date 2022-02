Rune Factory 5 (Nintendo Switch) – La Preview

Le danger nous appelle au creux d’une forêt verdoyante, par la détresse d’une fillette esseulée. Tandis que nous venons à peine de choisir le sexe de notre héros ou héroïne pour cette nouvelle grande aventure, nous voilà rapidement plongés dans une épopée pleine d’humanité, de magie et de fraternité. Développée et éditée par Marvelous, nous avons eu l’opportunité de prendre part à cette nouvelle odyssée runique pendant deux heures, un laps de temps qui nous a semblé bien court… tant la découverte fut enivrante et apaisante. Allez, on vous raconte !

Nous choisissons d’être une héroïne, tout en conservant néanmoins le nom officiel : Alice. Nous portons secours à la demoiselle en détresse et nous voilà avec bonheur embringuée dans son village non loin de là, Rigbarth, soucieux de rencontrer tous ses (multiples) amis et sa famille. Tandis que notre Alice connaît une fâcheuse perte de la mémoire et est emprise aux doutes, elle se prête néanmoins au jeu de la bonne copine pleine de dévouement et de compassion pour ses nouveaux compagnons. Demandez-lui ce qu’il vous plaira, elle est là pour vous servir… Ainsi débute la nouvelle aventure de Rune Factory 5. Rapidement, autrui ne manquera pas de solliciter la belle Alice, qui devient aussitôt membre à part entière de la SEED, la société de sécurité qui protège la ville des monstres, la police des temps modernes ! L’uniforme des sentinelles de la SEED lui sied fort bien par ailleurs.

Multipliant les échanges avec nos (nombreux) nouveaux compagnons, nous y découvrons peu à peu les personnalités de chacun, tandis que la traduction se révèle être de qualité et particulièrement agréable, ponctuée par quelques discours vocaux des différents protagonistes. Les séquences vidéo sont nombreuses, au gré des rencontres notamment. Les personnages se déploient alors dans de courtes séquences tels des extraits d’animés plein de couleurs et non dénués de charme. Ces séquences de bavardages sont nombreuses et redondantes, elles font partie intégrante de l’aventure. Il est de fait indispensable de prendre plaisir à découvrir ces phases de lecture… pas d’inquiétude, les textes sont disponibles en français ! Les voix peuvent être japonaises ou anglaises quant à elles. De quoi satisfaire bon nombre de joueurs…

Assez blablaté du blabla inhérent à cette aventure, il est temps de rentrer dans l’action, avec zénitude tout de même ! À l’image de ses prédécesseurs, Rune Factory 5 déploie à son tour une part dédiée à l’agriculture qu’il sera important de maîtriser. Aucune difficulté n’est à signaler au cours des premières heures de jeu a minima. Les outils de base sont habituels, avec des usages traditionnels : la houe permettra de préparer la terre par petits carrés, les graines seront alors disposées, avant d’être arrosées quotidiennement, afin d’être recueillies une fois arrivées à maturité. Vos récoltes pourront alors être conservées, mangées, utilisées pour des recettes, offertes, ou simplement vendues. Un classique du genre. Nous avons parfois travaillé le petit lopin de terre à côté de celui de nos souhaits, mais une certaine prise en main devrait rapidement régler ce léger désagrément.

Nous n’avons pas eu le temps de tester chacune des possibilités du soft… mais nos différents échanges en ville ont mentionné la confection de meubles, de recettes de cuisine… nous laissant curieux d’en connaître davantage…! Nous nous sommes en revanche entraînés sur une petite session de pêche à la ligne : quelques menus poissons sont venus se perdre dans nos appâts, et c’est une Alice fière d’elle qui est revenue en ville, sa besace remplie mais néanmoins soumise à quelques effluves discutables !

Notre courte découverte du jeu nous a offert une petite escapade en dehors de la ville afin de nous initier aux techniques de combat : notre premier donjon ! La prise en main s’est avérée assez rapide et plutôt efficace. Les combats se réalisent en temps réel, avec des coups frappés au creux même des fripouilles qui se dressent devant nous. Le verrouillage des cibles permettra aux plus novices de terrasser rapidement les ennemis, tout en réalisant quelques pas rapides afin de parer les quelques coups qui peuvent pleuvoir autour du joueur. La barre de vie des ennemis est visible, et nous avons pris plaisir à martyriser chacune des bestioles que nous avons croisées. Gain d’expérience et moult objets sont bien entendu au rendez vous, tout comme l’agrément de points d’expériences pour toutes activités ! Le joueur est ainsi lourdement récompensé quelque soit l’action menée, tel un petit enfant qui a besoin d’être encouragé… surprenant mais pas désagréable !

La magie sera de la partie mais nous n’avons pas vraiment eu l’occasion d’en faire usage. En revanche, deux jauges surplombent notre écran de jeu : la barre de vie mais aussi une barre de PR (comprendre points runiques). Ces derniers nous seront nécessaires pour diverses tâches, comme le déploiement de nos capacités runiques, mais aussi d’autres tâches plus traditionnelles comme le travail de la terre. Il sera ainsi nécessaire de conserver un regard sur cette seconde jauge afin de ne pas tomber malade !

Les combats un peu plus houleux seront aussi de la partie, nous avons fait la connaissance du premier boss, évincé rapidement. Les joueurs les plus timides seront par ailleurs heureux d’appendre qu’il est possible de choisir son niveau de difficulté : facile, normal ou difficile. De quoi satisfaire tout un chacun !

La journée s’articule ainsi de façon très calibrée, bien que le joueur reste globalement libre de ses actions. Il est nécessaire de prendre soin de ses terres, de remplir quelques missions afin de satisfaire la population locale, tout en gardant un œil sur ses prochains objectifs (constructions, donjons, etc). Cet œil ne manquera pas de souligner quelques bien jolis détails dans la réalisation des personnages mais aussi de l’intérieur des différentes bâtisses et autres lieux de commerces. Une qualité visuelle supérieure à celle dont il faudra se satisfaire au gré des vagabondages dans la ville, où les textures sont nettement moins détaillées, voir quelque peu baveuses. Le parcours sera néanmoins rythmé par une musique de qualité et des bruitages nombreux afin de parfaire l’immersion dans le soft. Nous avons aperçu quelques ralentissements à plusieurs reprises… ces bémols restent néanmoins à nuancer : les développeurs peaufinent encore leur nouveau bébé et pourraient bien nous surprendre.

Le fait est qu’il fut bien difficile de quitter cette aventure (« Oh, c’est déjà fini la ?! »). Qu’en sera t-il ensuite ? Nous avons hâte de le découvrir et espérons pouvoir vous révéler la suite des pérégrinations d’Alice dans un prochain test sur NT !

Vite… encore !