Déjà un nouveau trailer pour le remake Nintendo Switch de Live A Live

L’un des points forts du dernier Nintendo Direct a été l’annonce du retour de Live A Live, le titre de 1994 sur Super Nintendo.

Le jeu est localisé en Français pour la toute première fois et sortira le 22 juillet 2022. Il utilisera le moteur HD-2D utilisé dans Octopath Traveler et dans le prochain jeu sur Nintendo Switch, Triangle Strategy. Un remake de Dragon Quest III va aussi profiter de ce moteur dans le futur. Si vous n’étiez pas déjà assez enthousiastes, Nintendo a mis en ligne une bande-annonce de personnages mettant en évidence les nombreuses histoires différentes que vous pourrez vivre.

Disponible pour la première fois en dehors du Japon, le RPG LIVE A LIVE arrive sur Nintendo Switch dans un style HD-2D ! Sept récits aux héros, cadres et styles de jeux différents vous attendent. Dans le Far West, un vagabond dont la tête est mise à prix lutte pour sa survie, tandis qu’à la fin du Japon d’Edo, un shinobi embarque pour une mission secrète. Suivez ces récits dans l’ordre que vous voulez. Un périple riche en découvertes vous attend dans LIVE A LIVE, qui sortira le 22 juillet sur Nintendo Switch et est disponible en précommande sur le Nintendo eShop.