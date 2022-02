Super Onion Boy 2 (Nintendo Switch) – Le test

Mario, ça vous parle ? Un nabot moustachu, plombier de son état et dangereux psychopathe en cavale, éliminant de ses bonds pétulants faune et flore du royaume Champignon ? Forcément, vous connaissez, et sans doute vous êtes-vous déjà essayé à l’un des innombrables clones de la franchise culte, qui s’ils se démarquent pour certains, n’ont jamais réussi néanmoins, à dépasser le maître. Aussi n’exigeons-nous de tels sosies, rien de plus naturel que de satisfaire notre simple plaisir de jeu. Est-ce le cas du second opus de Super Onion Boy ?

Chevalier Onion

Super Onion Boy 2 nous met aux commandes d’un jeune garçon parti libérer ses amis du joug d’un vilain pas beau. Voilà, fin du scénario et sincèrement on s’en contrefiche, l’essentiel résidant dans les niveaux à traverser, constituant le cœur du jeu. On court, on saute instinctivement, on s’empare des power up nous dotant d’aptitudes temporaires, à l’instar de la célèbre mascotte de Nintendo.

Sauf qu’ici, point de champignons, auxquels dans les coffres se substituent des fioles de potion aux effets variés : ninja, magicien, les transformations, légion, le disputent aux traditionnels bonus d’invincibilité durant un court laps de temps et autres bulles protectrices. Bien entendu, cette kyrielle de power up ne va pas sans nouveaux pouvoirs, en sus d’affecter le design de l’avatar : le costume de ninja permet par exemple d’effectuer un double saut et de projeter des boules de chakra. Nous ne nous attarderons pas sur ces fonctionnalités afin d’en préserver la surprise qui toutefois ne durera pas, deux heures de temps suffisant aux afficionados du genre – dont nous sommes – pour faire le tour des 30 niveaux, un peu court malgré l’investissement initial, raisonnable, de 4€99 sur l’eShop.

Un Mario-like un peu trop torché

La collecte de 4 précieux artefacts, qu’avec bon sens – après tout « la chose la mieux partagée du monde », comme l’affirmait Descartes – l’on suppose habilement disséminés au sein des niveaux, ne saurait d’ailleurs vous retenir d’avantage puisque ces derniers gisent sous la forme d’étoiles visibles même de loin, benoîtement en travers du chemin. Un chemin ultra-linéaire, en dépit de passages secrets pas piqués des hannetons. LOL. On déconne, en un seul run, on avait quasi récupéré la totalité des étoiles du jeu. Quasi puisqu’une seule et unique, la vicelarde, s’était soustraite à l’œil de lynx de la rédaction.

Ainsi repassera-t-on pour la difficulté. Les patterns des boss qu’on expédie pleurer dans les jupes de leur mère, s’assimilent en un tour de main. L’hommage à peine voilé à l’icône à casquette du géant japonais, particulièrement marqué en matière de gameplay, s’apprécie justement parce qu’il ne s’éloigne jamais de cette recette à l’efficacité éprouvée : les ennemis à aplatir, les troncs d’arbre en lieu et place des tuyaux, les power up précédemment cités, les pièces d’or nous octroyant une vie supplémentaire à chaque centaine franchie… Autant de mécaniques rebattues qui flattent nos réflexes de vieux loups de mer !

Un platformer en forme