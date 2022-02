Swords & Bones (Nintendo Switch) – Le test

Parcourir un château lugubre dans une armure rutilante ou dans un simple amas de tissus en pourfendant squelettes, zombies, chauves-souris et autres joyeusetés. Cela vous plaît ? Cela vous rappelle quelque chose ? Bien entendu que oui, puisque nous voulons parler de Castlevania. Aaah le mythique et indétrônable Castlevania avec sa musique si accrocheuse et son level design tortueux et macabre à souhait. Bon, ce n’est pas d’un Castlevania que nous allons parler aujourd’hui. Oui, désolé de vous décevoir. Mais avant que ne partiez, le titre que nous allons tester ici et maintenant est Swords & Bones. Si vous aimez Castlevania alors vous êtes au bon endroit.

Castlebones

Si dans notre intro nous avons beaucoup parlé de Castlevania, c’est simplement parce que le jeu que nous avons entre les mains, s’en inspire fortement. Pour les présentations, nous sommes dans un jeu tout en 2D avec des graphismes dignes de la Nes. Nous incarnons un héros anonyme qui va devoir libérer le royaume de Vestus d’une ignoble présence maléfique revenant tous les 500 ans. Ainsi, le démon loup, chef et roi du monde démoniaque sera notre principal ennemi.

Première chose agréable dans ce jeu, c’est le fait qu’il y ait une histoire. Même si cela peut sembler anodin de noter sa présence, il est toujours bon de savoir que l’on a un véritable but et surtout quelques lignes de dialogues avec les boss que nous rencontrerons. D’ailleurs, autre point positif, le jeu est intégralement traduit en français, et ça, ça fait vraiment plaisir. D’ailleurs, outre le fait que le jeu propose une histoire, soit dit en passant pas non plus inoubliable, il propose tout de même 2 fins différentes. Voilà de quoi venir garnir un tant soi peu la durée de vie du soft. De base assez court, puisqu’il nous aura fallu à peine deux heures de jeu pour arriver aux crédits de fin. Mais attention, cette faible durée de vie ne prend pas en compte le déblocage de la seconde fin, car oui, il faudra quand même compter encore au minimum 2 heures de jeu pour arriver au nouveau crédit de fin. Mais assez parler de durée de vie, parlons plutôt de gameplay.

Bonesvania

Donc comme à l’instar d’un Castlevania, nous incarnons un chevalier dans sa belle armure vadrouillant dans des lieux infestés de créatures fantastiques. Squelettes, chauves-souris, corbeaux et autres monstres infâmes nous tiendront compagnie dans des lieux magnifiquement lugubres et macabres. En clair, tout bon fan de Castlevania se plaira dans ce titre. Si l’univers gothique et les ennemis macabres sont bien représentés, le reste du jeu arrive assez bien à suivre.

Notre bon chevalier devra donc en plus de pourfendre les ennemis sur sa route trouver des artefacts bien cachés dans les niveaux. Ses fameux artefacts seront essentiels pour tout débloquer, et si nous aurons ces objets précieux à ramasser, nous aurons aussi des pièces et rubis à collecter. Toutes cette petite monnaie nous servira à garnir notre compte en banque que nous irons vider à la taverne du coin avec une bonne chope de bière. Bon ceci est une très bonne option, mais non, ici nos précieux denier durement acquis iront directement dans la boutique. C’est ici que l’on pourra acheter les améliorations de notre personnage : double saut, capacité de dévoiler les murs cachés, augmentation de la santé, de la magie et même achat de sorts. Oui, oui de sorts. Dans Swords & Bones, on n’acquiert pas notre magie en avançant dans le jeu, mais en l’achetant. Sort de guérison, mur de flamme, lancer de haches ou encore de flèches ; ses précieux sorts ainsi que toutes les améliorations de notre héros, ne seront pas de trop pour venir à bout des niveaux.

Le jeu présente une belle courbe de difficulté, sans être insurmontable, il arrivera de devoir recommencer un niveau un bon nombre de fois. D’ailleurs, pour ce qui est des niveaux, ces derniers sont courts mais plutôt bien remplis. Pièges mortels et ennemis seront présents pour nous faire mordre la poussière. Les boss de fin de monde, eux, ne seront pas en reste, puisqu’ils seront déjà plutôt bien représentés et ensuite chacun aura son petit pattern. Nous disons bien petit pattern, car ce dernier sera au final assez similaire aux autres et assez prévisible.

Retromania

Passons maintenant à la dernière partie de cette sympathique petite découverte, les graphismes et la bande-son. Pour sa partie graphique, comme dit précédemment, le jeu se présente dans une 2D bien rétro et sentant bon l’ère NES. Ses graphismes tout en pixel sont plaisants à voir, l’inspiration gothique et macabre est bien représentée. La visite des niveaux se fera donc avec plaisir.

Si les graphismes rétro sont bel et bien de la partie et concours à rendre le jeu beau et plaisant, il en sera de même pour la bande-son. De bonne petites mélodies aux thèmes glauques, macabres et gothiques, bref collant totalement à l’ambiance du titre. Bien que ça soit parfois un peu répétitif, cela se laisse tout de même écouter avec plaisir et participe à notre plaisir de jeu dans ces lieux délicieusement gothiques.