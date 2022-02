Technosphere (Nintendo Switch) – Le test

Sorti le 10 Janvier 2020 sur Nintendo Switch, Technosphere Reload est d’abord sorti sur PC une année auparavant. Développé par Adaptive game et édité par Ultimate games ce jeu met en avant un gameplay de plateforme et parfois d’adresse, mais est-ce aussi cool qu’un Monkey Ball ? Nous allons voir cela de suite dans ce test.

Ah bon ? Un armagedon ? Ah…

Dans Technosphere reload nous incarnons une sphère qui va devoir rouler, pousser, sauter, franchir des obstacles dans un labyrinthe tubulaire rétro-futuriste style blade runner pour… apparemment sauver l’humanité d’un astéroïde dans lequel l’humanité puise certaines ressources. Mais dû à un incident technique, l’astéroïde est dévié en direction de la Terre et notre bouboule va devoir tout régler à coup d’aller-et-retours sur des plateformes pour activer des mécanismes qui nous aiderons du point A à atteindre le point B, et ce en seulement 10 heures ! Et tout cela nous l’apprenons dans la superbe intro au démarrage du jeu… Non c’est totalement faux, à aucun moment tout ce qui est écrit au-dessus n’est expliqué dans le jeu et pourtant il s’agit bel et bien de son scénario.

Roule sphere ! Rouuuule !!

Dès l’arrivée dans le menu du jeu nous pouvons remarquer que nos amis non-bilingues vont l’apprécier, ce jeu n’est disponible qu’en anglais, mais pas vraiment gênant au vu du gameplay qui nous attend. Nous remarquons aussi la possibilité d’accéder au mode Training pour s’entraîner avant de commencer l’aventure, mais allons droit au but et commençons. Nous débutons par un bref tutoriel pour la prise en main du jeu, sans musique, quelques effets audios et d’une lenteur assez déprimante. Mais chez NT, nous ne sommes pas dupes, nous nous disons que cela est propre au didacticiel. Au premier niveau du jeu, toujours pas de musique, quelques effets audios, toujours aussi lent… Nous partons du point A pour arriver au point B, en ramassant des pièces, des ernergons (du carburant), d’autres sphères (vies) et des batteries qui nous permettent d’obtenir des boosts pour les phases de sauts longues distances, mais la plupart du temps nous allons juste rouler et sauter. De plus, la caméra est assez difficile à gérer au début. Tout ceci est également accompagné de quelques bugs bien énervants comme devoir relancer le jeu après avoir épuisé toutes ses vies car l’écran freeze, ou notre bouboule qui explose sans raison apparente, ce qui rend le jeu difficile pour rien.

Le style rétro c’est beau

Graphiquement Technosphere Reload est beau, pour ceux qui apprécie l’apocalypse vue par les Hommes dans années 80’s et qui jouent sur PC, car sur notre console de salon portable, le downgrade est tellement flagrant que s’en est presque insultant au regard de ce que peut réellement faire la Switch.