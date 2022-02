River City Girls Zero (Nintendo Switch) – Le test

Connaissez-vous Kunio-kun ? Il s’agit d’une des sagas vidéoludiques les plus prolifiques de l’histoire du jeu vidéo. Notre racaille japonaise préférée a vécu des aventures aussi variées que de la balle au prisonnier, du football ou encore des bagarres médiévales, le tout dans presque une cinquantaine de jeux sorti sur tous les supports possibles et imaginables, de 1986 à nos jours. Certains jeux Kunio ont été renommés en Europe et devraient parler aux retrogamers dans la salle : renegade, Nintendo world cup soccer… Le cœur d’activité de notre ami Kunio est le bourre pif dans la tronche et c’est justement ce dont nous allons parler aujourd’hui avec River City Girls Zero, sorti uniquement au Japon le 29 avril 1994 sur Super Nintendo (ça ne nous rajeunit pas…). Que vaut donc cette réédition sortie tout droit d’un autre âge ? C’est ce que nous allons voir dès maintenant.

Cry me a river (city)

Nuit noire, la pluie s’abat sans relâche sur le bitume. Un jeune couple traverse la route, insouciant. Personne ne se doute encore de l’issue tragique des événements. Soudain, une moto file à toute allure et renverse le pauvre jeune homme. Le pilote criminel daigne à peine jeter un œil à son crime odieux et s’en va. Malgré ce délit de fuite, et ce dans un éclair de lucidité, la survivante réussit à identifier l’individu : il s’agirait de Kunio-kun, le célèbre lycéen expert en bagarre.

Aussitôt, la police vient arrêter notre protagoniste et son acolyte de toujours Riki pour les mettre immédiatement en prison. A partir de là, nos deux racailles vont tâcher de laver leur honneur et de prouver leur innocence, à la force des poings et des pieds. L’histoire de RCGZ commence ainsi en prison d’où vous tenterez de vous échapper. Vous serez par la suite amenés à traverser différentes zones pour faire avancer l’enquête. Entre guerre de gangs de lycéens et mafia japonaise, vous traverserez des environnements haut en couleur. Le moindre pixel respire le Japon : parc d’attraction, lycée, salle de Pachinko (des sortes de machines à sous), le tout apportant une cohérence et une immersion très agréables.

Plus tard, Kyoko et Misako, les petites copines de Kunio et Riki viendront se joindre à la bande pour apporter leur soutien et botter encore plus de fesses. Ces deux héroïnes ont eu droit en 2019 à un excellent jeu dédié intitulé « River City Girls ». L’épisode zéro dont nous sommes en train de parler est un préquel qui surfe sur le succès de l’épisode de 2019 et qui fera patienter les fans en attendant la sortie de la suite « River City Girls 2 » courant de l’été 2022. D’ailleurs, pour donner un petit coup de jeune au jeu à l’occasion de sa sortie sur Nintendo Switch, les développeurs ont ajouté une intro et une fin animées, ainsi que des nouvelles musiques créées notamment par l’artiste en charge du jeu River City Girls, la boucle est bouclée.

Riki ou la belle vie

Beat the up oblige, votre objectif consistera à vider chaque niveau de tous les ennemis, puis d’affronter un boss bien balèze qui fera fondre votre barre de vie comme neige au soleil. Heureusement, vous disposerez d’une part, de crédits infinis (ouf…) mais surtout d’une palette de coups plutôt variée pour un jeu de 1994.

Outre poing, pied et le saut, vos avatars pourront effectuer des attaques spéciales dévastatrices qui rappelleront des souvenirs au plus vieux d’entre les lecteurs qui ont connu le jeu culte Double Dragon. Vous pourrez entre autres aussi choper les adversaires, les frapper au sol ou bien taper quelqu’un qui approcherait un peu trop dans votre dos. Il existe même certaines subtilités dans les décors que vous pourrez utiliser à votre avantage pour tabasser avec style. Néanmoins, aussi bizarre que cela puisse paraître, les développeurs n’ont pas jugé utile de mentionner tous les coups sortant de l’ordinaire dans le mini tutoriel de début de partie. C’est un choix étrange qui pourrait laisser croire à certains joueurs que le jeu est très simpliste si l’on se cantonne aux attaques de base.

Côté durée de vie, le jeu est assez long et est agrémenté de dialogues apportant un semblant de background à l’histoire. Attention toutefois, RCGZ est un jeu très difficile. Passé les premiers niveaux, la courbe de difficulté va réellement augmenter, notamment lors des combats de boss. Il faudra persévérer et faire preuve de fourberie pour venir à bout de certaines rencontres qui peuvent devenir frustrantes. Notons également certaines séquences à moto particulièrement stressantes à cause d’une maniabilité un peu approximative, mais heureusement elles sont au nombre de deux.

Il n’y à qu’un Kun à Cancún

Les amateurs de l’époque 16 bits ou les amoureux du beau pixel seront aux anges. Le jeu propose une belle 2d très connotée Super Nintendo, ainsi que quelques effets plutôt originaux pour l’époque. Les séquences de moto citées plus haut utilisent le fameux mode 7 de la Super Nes, pour un rendu convaincant.

Quelques options d’affichage permettent d’ajuster la scène à l’écran de la Switch, quitte à déformer un peu le tout ou encore de mettre un cadre autour de la scène pour décorer façon borne d’arcade. Malheureusement, seuls deux contours sont disponibles, et moches de surcroit… Quel dommage, là où d’autres jeux rétro proposent des habillages magnifiques.

Enfin, les musiques et bruitages sont sympathiques sans être inoubliables.