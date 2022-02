Blaster Master Zero 3 débarque dans Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2

Inti Creates a annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration avec Blaster Master Zero 3 pour Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger iX 2. Dès le mois prochain, les joueurs pourront mettre la main sur Jason Frudnick en tant que boss invité DLC.

Jason Frudnick de Blaster Master Zero 3 sera disponible dans Luminous Avenger iX 2 à partir du 10 mars 2022. Le prix du DLC est fixé à 7,99 $ / 6,99 €.

Inti Creates célèbre aujourd’hui le cinquième anniversaire de Blaster Master Zero avec des promotions sur la franchise, avec des réductions allant jusqu’à 50 %. La période de vente s’étend du 24 février au 9 mars 2022.

Jason VA – Aver Hamilton (anglais)/Kensho Ono (japonais)

Un jeune combattant du monde de « Blaster Master Zero 3 » qui s’est perdu après un long voyage. Comme Copen, Jason est un scientifique de génie qui, avec sa partenaire Eve, a développé un arsenal d’armes et d’équipements pour lui-même. Il semble savoir quelque chose du « Fusil Blaster » que Copen a utilisé pour créer sa Roue de Rasoir, et il est apparu devant Copen, apparemment pour tester ses capacités.

Les attaques de Jason

– Combo RG Blaster : Une attaque combinée utilisant à la fois les tirs rapides, le lanceur d’explosifs et le RG Blaster.

– Combo Haute Diffusion : Cette attaque de grande envergure diffuse une vague de balles à travers la zone. Au fur et à mesure que les HP de Jason diminuent, il utilisera la très puissante Cross Wave à la place des autres types de tir.

– Cross Wave Reflex Striker : Une contre-attaque lorsque Jason détecte des attaques à distance pendant son Spin Dash.

– Attaquant pressant : Une contre-attaque lorsque Jason détecte des attaques à courte portée pendant son Spin Dash.

– Elemental Blaster : Jason convoque son partenaire Fred et sa fidèle SOPHIA-J1 pour lancer une puissante attaque énergétique.

– Unchained DDF : Lorsque Jason est en difficulté, sa partenaire Eve souhaite sa sécurité et lui rend ses HP.

– Fusil blaster parallèle : Cette capacité augmente considérablement les dégâts des attaques à courte portée du Razor Wheel.