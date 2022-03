Moto Roader MC (Nintendo Switch) – Le test

Ouhhh qu’elle est mignonne cette jaquette de jeu avec ses personnages au look « Super deformed » façon « Collège fou fou fou ». On pressent le jeu retro qui sent bon le pixel à l’ancienne. Moto roader MC est la dernière sortie de l’éditeur Ratalaika Games qui a récemment acheté les droits du catalogue de jeux de Masaya Games pour les ressortir sur notre console portable favorite. Après les deux shoot them up cultes Gynoug et Gley Lancer, quel accueil réserver à Moto Roader MC ? A vos marques, prêts, feu, partez !

Un roader dans la nuit

Moto Roader MC est un jeu sorti uniquement au Japon en 1992 sur l’extension CD-Rom de la console Pc Engine, injustement sous-estimée (cela n’engage que nous mais c’est vrai ;-)). Il s’agit d’un jeu de course en 2d vue de haut. Cinq compétiteurs s’affronteront sur des circuits dont l’intégralité du tracé est visible sur l’écran. Pour les plus vieux nostalgiques dans la salle, cela vous rappellera des jeux comme Micro machines ou encore Super Off Road en arcade.

Freiner c’est pour les noobs

Outre les compétences de pilote nécessaires à la victoire en 9 tours, deux armes seront à votre disposition : un missile efficace pour exploser les adversaires devant vous ou une grande permettant de laisser une petite surprise à vos suiveurs. Et c’est tout. Le reste ne sera que fun et cri de détresse quand un adversaire vous dépassera sur la ligne d’arrivée au dernier moment à cause d’un virage mal négocié. Cet aspect ultra accessible lui confère un plaisir de jeu immédiat. Posez la manette dans la main de n’importe qui et le fun prendra au bout de même pas 5 minutes.

J’peux pas venir, j’ai chopé une (PC) angine

Moto Roader MC se revendique clairement comme un jeu d’arcade. Ici point de chichi. Passé l’écran titre, il vous sera demandé dans quelle « ligue » vous souhaitez concourir et c’est parti pour une série de courses endiablées en quête du podium.

Le portage Switch propose quelques petits ajouts par rapport au jeu original, comme la configuration des touches, l’ajout de filtres d’écran pour un aspect vieille télé plus « authentique » ou encore une option « rembobinage » pour les plus fourbes d’entre vous.

Néanmoins, aucun mode online n’a été ajouté, ce qui aurait été un argument de vente massue. Mais rassurez-vous, un mode coop local à 5 (!) est de la partie, idéal pour animer une soirée de nouvel an mal partie et perdre quelques amis par la même occasion (on n’a rien sans rien après tout).

Un jeu en (r)oader de sainteté

Techniquement, la 2d de l’époque reste toute « ronde » et mignonne. Les circuits très nombreux (presque une cinquantaine) rivalisent d’originalité et sont très bien réalisés (nous ne vous gâcherons rien mais certains sont vraiment WTF). Support CD oblige, de très bonnes musiques accompagnent vos parties et les bruitages très « manga » détonnent par leur qualité. C’est souvent ce qui ressortait des jeux CD-rom de l’époque : les graphismes en 2d faisaient quelque peu « anachroniques » par rapport aux musiques et bruitages d’excellente facture. Mais ne boudons pas notre plaisir, c’est un régal à regarder et écouter.