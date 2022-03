Tinykin – La preview PC

Les développeurs font plaisir

Le jeu est développé par Splashteam, l’équipe qui a fait splasher avec à sa tête Romain Claude qui ancien développeur chez Ubisoft sur des jeux comme Rayman origins et Legends. Accompagné de l’éditeur Tinybuild qui a déjà édité des jeux indépendants connus comme Hello Neighbor 1 & 2. Une équipe qui semble déjà gagnante, mais à voir ce que propose leur jeu Tinykin.

On tombe de haut

Vous êtes un être humain-savon qui va part à l’aventure avec son vaisseau spatial pour des raisons qu’on ignore, après un atterrissage raté et votre téléporteur détruit vous vous retrouvez dans ce qu’il semble une maison. Dans cette maison se trouve un vieux sage du nom de Ridmi qui, après un tutoriel, explique qu’Andrew l’humain, a abandonné là maison et que ses résidents, les insectes, le vénère comme un dieu. Personne ne peut partir de la puisque ça serait impossible, mais Andrew a fait un plan d’une machine permettant de sortir de cette dernière. Vu que vous êtes bloqués et que le sage Ridmi veut aussi découvrir le monde extérieur, vous coopérez pour construire cette machine (enfin vous faites tout le boulot et il vous explique quoi faire).

Le pikmin plateformer c’est Tinykin

Vous êtes accompagné de Tinykin qui sont l’équivalent d’un pikmin puisqu’ils vous suivent et ils sont lançables sur divers objets à transporter. La ressemblance avec pikmin s’arrête là puisqu’on ne peut pas reproduire les pikmins et on a aucune stratégie pour vaincre des ennemis étant donné qu’on n’a aucun ennemi à affronter. Pour récupérer les tinykins, on les trouve dans des espèces de bulles de diverses couleurs selon le tinykins, on a seulement les roses qui peuvent pousser et porter des objets accompagnés des rouges qui peuvent détruire des objets en s’explosant ce qui le tue. Les différents tinykins n’ont qu’une fonction les roses portent des objets et les rouges peuvent seulement détruire des objets en explosant, impossible de faire les fonctions que l’autre. Certains objets seront plus lourds ou plus difficiles à exploser donc il faudra trouver suffisamment de tinykin pour interagir avec et il sera nécessaire d’explorer pour les trouver dans le niveau.

Le jeu est vraiment un pikmin plateformer, en effet votre personnage peut sauter et planer dans une bulle pendant une courte période qui sera améliorable avec des morceaux de savon. On ne peut pas faire des sauts incroyables, mais le jeu s’enchaîne bien entre saut et planer ; en plus, on peut utiliser un skateboard savon. Quand on récupère une partie de la machine, on a accès à une nouvelle partie de la maison, chaque niveau est gigantesque puisqu’on fait la taille d’une fourmi au mieux. Heureusement, le skateboard savon permet de se déplacer rapidement, avec la possibilité de grinder sur les rebords de meubles divers et quand on atteint les hauteurs on a souvent une corde qu’on peut débloquer pour y accéder plus facilement.

Un monde d’homme

On ne se bat pas (en tout cas pas dans la démo), on ne meurt qu’en allant dans l’eau ou en tombant de haut, on ne garde pas les tinykins entre chaque niveau donc pas de gestion à ce niveau, alors qu’est-ce qu’on fait ? C’est simple, on explore les niveaux, étant gigantesque et truffé de raccourci, on ne s’ennuie jamais surtout pour les récupérateurs d’objets inutiles et les quêtes pour obtenir encore plus de babioles. On explore tout, les niveaux étant tellement grand c’est vraiment une aventure où on se rend compte à quel point on est petit dans un monde qui ressemble à notre environnement. On a les dialogues avec des pnj qui auront tous un dialogue unique et au moins, intéressant ou marrant, en plus, on voit ce monde qui est à l’abandon où la culture est devenue celle qui appartenait à ce certain Andrew. Les collectables sont soit des améliorations soit du nectar doré pour obtenir des améliorations et des objets appartenant à Andrew qui seront expliqués à l’aide d’un pnj qui explique leurs provenances.

On est tout petit et c’est tellement beau

Tous les personnages sont mignons et en 2D, mais les décors sont en 3D proche de ce qu’on voit dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas le 1er à faire de la 3D/2D, mais les 2 fonctionnent très bien ensemble c’est vraiment beau. Le jeu est vraiment magnifique, on voit vraiment le monde à une échelle de taille différente. On voit des insectes en tout genre : fourmi, cafard, tic et bien d’autres, ils sont tous humanisé et absolument adorable, peut-être que ça aidera ceux qui les craignent.

Peut-être une inspiration de rareware

La musique est sublime, chaque morceau est vraiment paisible. En plus lorsqu’on se trouve dans une guitare, dans une église ou dans un piano la musique se joue avec l’instrument adapté, par exemple la musique est la même, mais elle est jouée avec un orgue pour l’église.

Impressions

Tinykin est vraiment excellent et la démo est suffisamment longue pour avoir une vision de ce que sera le jeu de façon général. Le gameplay ne plaira pas à tout le monde puisqu’on est vraiment sur un jeu où on explore pour trouver des collectables et régler les soucis d’autrui, c’est vraiment un bon plateformer accompagné d’un peu de pikmin. Les graphismes et la musique sont vraiment excellents, ce monde des insectes mignon accompagnés d’une musique qui change selon où se trouve rappel un peu les jeux de rareware. Le level design étant des salles de maison qui sont gigantesques qu’on peut explorer à souhait, en plus ça ne sera pas frustrant de tomber avec toutes les cordes mise à débloquer et notre super skateboard savon qui va à toute allure. Le jeu semble déjà un instabuy pour sa sortie, seulement 1 niveau et on peut déjà voir ce que peut proposer le jeu. Pourtant il reste plusieurs niveaux et des Tinykins à découvrir, l’aventure ne fait que commencer et on l’attend avec impatience.