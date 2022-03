La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Happy’s Humble Burger Farm – 8.9GB

Tormented Souls – 8.7GB

Sky Gamblers: Air Supremacy 2 – 5.4GB

Red Wings: American Aces – 3.5GB

Super Clown Lost Diamonds – 2.9GB

Glitchhikers: The Space Between – 2.0GB

Catie in MeowmeowLand – 1.6GB

Bush League Hockey – 1.4GB

Chinatown Detective Agency – 1.2GB

Niko and the Cubic Curse – 1.2GB

Cosplay Love! Enchanted princess – 621MB

Broken Pipes – 605MB

Cat Cafe Manager – 530MB

Wizard Mike – 466MB

The Pizza Delivery Boy Who Saved the World – 438MB

Slipstream – 317MB

Mini Words Collection – 227MB

Devastator – 196MB

Taqoban – 170MB

Jumpy Mia – 127MB

Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor – 103MB

Chubby Cat – 46MB

World Soccer Kid – 55MB