Mario Kart 8 Deluxe, les prochains circuits du DLC trouvés via du Datamining ?

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps de recherche pour les adeptes de la lecture de code des jeux pour farfouiller les contenus du Booster Pack de Mario Kart 8 fraîchement sorti Vendredi dernier.

C’est au travers d’un thread lancé par @MrNantendo que les différentes informations concernant les circuits des prochaines vagues ont été regroupées :

Looks like we got a datamine leak after all. Courses on here include:

– Sydney Sprint (tour)

– LA Laps (tour)

– Mario Circuit (SNES)

– Koopa Cape (Wii)

Can you see any more? pic.twitter.com/uv6bGadUye

— Joshua ‘NantenJex’ Goldie (@MrNantendo) March 18, 2022