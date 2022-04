Andro Dunos 2 (Nintendo Switch) – Le test

En 1992 sortait le jeu Andro Dunos sur la mythique console Neogeo de SNK. Développé par Visco, ce shoot them up 2D (en résumé pour les nouveaux venus, un vaisseau tire sur des ennemis qui arrivent en masse à gauche et à droite de l’écran) n’était pas forcément le plus réputé sur la Rolls des consoles. En effet, la concurrence était plutôt rude avec en face des titres encore mythiques aujourd’hui tels que Last Resort ou Blazing star pour ne citer qu’eux.

A la surprise général, l’éditeur français Pixelheart sort une suite au jeu sur Nintendo Switch (et aussi 3DS + une réédition sur Neogeo du premier opus) 30 ans après. Alors, que vaut ce Andro Dunos 2 ? Saura-t-il plaire aux vieux briscards comme aux nouveaux arrivants ? Le bonheur de tirer sur des ennemis est-il aussi satisfaisant qu’un kebab sauce blanche ? C’est ce que nous allons vous expliquer dès maintenant.

Andro Dunos, ça c’est fort de fruit

Dans le monde du jeu vidéo, « scénario » est le contraire du terme « shoot them up ». Vous allez, certes, trouver quelques exceptions, mais elles se comptent sur les doigts d’une moufle. Ici, il faudra simplement retenir que vous prenez les commandes de votre vaisseau spatial pour aller dézinguer les armées ennemies.

Vous avez à votre disposition plusieurs tirs différents, pour varier les plaisirs : un tir simple et efficace, un tir plus large mais moins puissant… D’une simple pression sur un bouton pour pourrez changer à volonté votre moyen d’attaque. Nous sommes dans un concept un peu différent de la plupart des shmups, dans lesquels vous pourrez changer d’arme uniquement en les récupérant sur le terrain. Chaque arme dispose de plusieurs niveaux de force, mais nous y reviendrons plus loin.

A cet arsenal vient s’ajouter des renforts de type bouclier et missiles téléguidés que vous pourrez récolter pendant la partie en détruisant les bons groupes d’ennemis. Enfin, une barre de « super » se remplit progressivement au fil de vos pérégrinations. Elle vous permet de lâcher une attaque dévastatrice (qui dépend du tir que vous utilisez au moment de l’activation) qui se rechargera ensuite automatiquement, mais qui abaissera votre arme en cours d’utilisation à sa force minimale, quel que soit le niveau que vous aviez au moment de l’activation du super.

Force est de constater que ce système de jeu, qui reprend en partie celui du premier Andro Dunos, laisse la part belle à la stratégie. Chaque arme dispose de ses avantages et défauts, ainsi que les super attaques associées. Dans telle ou telle situation, est-ce pertinent de lâcher la super en sachant que l’on va perdre la puissance de l’arme en cours, mais que la portée est intéressante pour faire un maximum de dégâts au boss ? Tout est question d’expérimentations et de rejouabilité, ce qui est le nerf de la guerre de ce genre de jeu.

Dunos à moelle

En parlant rejouabilité, le jeu propose pas moins de 10 niveaux, ce qui le place dans la fourchette haute du genre. Le système de « scoring » est plutôt malin et a une double utilité. En effet, en abattant certains groupes d’ennemis, vous allez pouvoir récupérer des petits orbes de couleur. Chaque niveau contient 30 orbes. A la fin du niveau, vous obtiendrez un bonus de points conséquent selon combien vous en aurez collecté. En plus de ceci, vous pourrez acheter des niveaux de force supplémentaires pour vos armes, chaque niveau coûtant 10 orbes. Ainsi, vous êtes récompensés pour bien jouer et vous devenez plus forts par la même occasion. Elle est pas belle la vie ? Ce système donne une envie folle d’améliorer ses scores et de se relancer sans cesse dans les niveaux.

Au niveau de la réalisation, les environnements sont tous des clichés du genre (le vaisseau géant, la zone urbaine, …), mais sont extrêmement bien réalisés. Les amateurs de jeux « old school » aux pixels bien saillants seront aux anges. Ne vous fiez pas aux captures d’écrans que vous pourrez trouver sur Internet, elles ne rendent pas justice au jeu. Il faut le voir en mouvement pour mesurer le travail d’orfèvre qui a été fourni. De nombreux effets de zooms et mouvements de caméra, comme à l’époque de la super nes et de la neo geo, viendront apporter une dynamique supplémentaire à ce package déjà bien alléchant. Pour couronner le tout, les musiques sont d’excellente facture, avec des thèmes bien épiques et pêchus. C’est du beau travail sur tous les points. N’oublions pas de mentionner les boss qui sont tous très bien mis en valeur et donnent lieu à des affrontements mémorables.

Vaisseau sanguin

Finalement, que peut-on reprocher à ce jeu ? Eh bien, de par son genre, il s’adresse à un public averti et ne plaira pas à tous les joueurs. De plus, malgré la possibilité de choisir son niveau de difficulté, il se peut que les débutants le trouvent un poil trop difficile et austère avec son nombre limité de continue, mais après tout cela fait partie du challenge.