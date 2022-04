Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch) – La preview

C’était l’une des annonces majeures du premier gros Nintendo direct de l’année 2022 (et l’un des meilleur hors E3 de tous les temps, au passage), Nintendo Switch Sports a été annoncé pour sortir assez rapidement (fin avril). Le jeu se présente à nous comme le successeur spirituel de Wii sport, le jeu que tout le monde a déjà eu, offert chez nous avec la console la plus vendues de tous les temps. Mais cette fois, pas de jeu gratuit, on part sur un opus à 60 euros, il faudra donc assurer et proposer une expérience aux joueurs qui méritera le détour. Pour cette fois, exit (enfin !) les Mii et leurs designs aussi épurés que tristes, place à des avatars avec des possibilités concrètes de customisation et qui ressemble à quelque chose. C’est déjà une bonne nouvelle en soit. Le jeu sera vendu en physique avec une sangle de jambe, la même que celle de Ring Fit Adventure.

Pas mal de sports sont annoncés, et mis en avant, comme le football qui ressemble à un gros Rocket League en mou et jouable avec la jambe (via la sangle) ou encore le volley, qu’on a hâte de tester. Peu de monde a tenté récemment de retranscrire du Volley Ball en jeu vidéo, et c’est souvent mauvais. La seule dernière belle sortie sur ce sport était sur Mario Sport Mix (Wii) ou encore, si on remonte plus loin, l’éternellement dans nos cœur Beach Spikers sur Gamecube. Cependant, la présentation de ce jeu n’a pas soulevé l’enthousiasme à la rédaction. Pour le foot comme pour le volley, ces nouveaux sports ont semblé mous, mais d’un mou, qui rend la chose accessible mais ne donne clairement pas envie de jouer. On a peur du mini jeu apéritif auquel on ne jouera qu’une fois ou deux. Mais la peur n’évite pas le danger. Et on jugera sur pièce lorsqu’on aura le jeu en main. Ah, et dernière chose pour la route des mauvaises nouvelles évitables, le sacrosaint golf ne sera pas disponible Day-one mais via un patch quelques mois après la sortie du jeu. Je sais, je suis, comme vous, choqué par ce manque, mais occupé à ramasser les petits morceaux de mon cœur meurtri et trahi par cette annonce.

On a déjà eu l’occasion, lors d’un test crash grandeur nature gratuit pour tout le monde, de découvrir quelques sports il y a quelques semaines. Une bonne idée qui avait donné un retour globalement positif au jeu. Nous avons eu le plaisir d’être invité à jouer un peu plus à ce nouveau « hit » de la console hybride, histoire de vous donner un avis un peu plus complet et détailler sur nos attentes et nos ressenties, avant le test qui arrivera aux horizons de la sortie du jeu.

Les 6 sports du jeu nous ont été présentés. On a pu tous les essayer. Chacun des sports proposera entre 1 et 2 joueurs (jusqu’à 4 sur certains) et comblera le manque de joueur par des bots avec un niveau de difficulté réglable. Sur l’ensemble des sports, la reconnaissance des mouvements est solide et adaptée, ce qui fait plaisir à voir (jouer) manette en main surtout quand on a connu Wii Sport premier du nom.

Le volley : assez simpliste dans son gameplay basé sur les mouvements, le jeu est finalement plus fluide et rapide qu’on pouvait s’y attendre. Les échanges sont vite très intéressants et tactiques et la prise en main est simple (la preuve, Léa a joué et sans faire n’importe quoi). Petite déception tout de même, les matchs ne sont qu’en seulement 5 points, ce qui peut sembler court. De même, seul le 2v2 semble prévu pour le moment.

Le Badminton : autre sport nouveau dans cet opus, le jeu propose des échanges plutôt dynamiques avec un gameplay nerveux. Pour avoir déjà fait du bad, on se prend vite au jeu et c’est plutôt proche en terme de ressenti. On a le bon feeling au niveau du bras et même si au final le gameplay est assez simpliste, il est efficace et agréable et on se prend très vite au jeu.

Le Chambara : c’est le sport qui nous a le moins convaincu. Ce duel à l’épée nous a semblé brouillon et presque inintéressant (et je ne dis pas ça car c’est le seul sport que Léa a gagné). Il sent le syndrome du jeu apéro qu’on lancera une fois pour tester mais que lequel on ne reviendra pas forcement. C’est un sport d’anticipation de mouvement et du coup faire le gros bourrin sera vite la tactique la plus efficace pour prendre l’avantage sur son adversaire, dommage.

Le Bowling : pourquoi changer une recette qui gagne ? Le sport majeur de Wii sport qui a surement fait tourner la TV familiale de milliards de soirée, est bien de retour. Si le mode en ligne avait pu donner un aperçu du mode Battle royal, on a pu découvrir une des nouvelles options en local, la possibilité de jouer tous en même temps plutôt que chacun son tour, ce qui dynamise le jeu autant que cela ne réduit le temps d’attente ! De plus, d’autres modes/options semblent prévus pour ajouter du contenu, ce qui va exploser la durée déjà conséquente de ce sport phare.

Le tennis : ici aussi, sport phare depuis le 1er volet, il n’y avait pas besoin de réinventer l’eau chaude. Le tennis est toujours là et dans le fond n’a pas tant changé. Mais, la précision des Joy-con et le tempo semblent plus au centre du gameplay. Si on part en mode bourrin, on se retrouve vite à sortir la balle du terrain.

Le Football : dernier nouveau sport de cette compilation, pour le moment peut-être, le foot propose 4 modes de jeux disponibles. Nous avons pu en tester deux : le 4v4 et le tir au but. Le jeu en 4v4 propose un gameplay à la rocket League assez maniable ce qui amené rapidement de la variété de jeu. Si c’est le sport qui nous chauffé le moins, on s’est finalement bien pris au jeu et c’est pour nous l’une des bonnes surprises de cet opus. Le mode tir au but demandera la sangle de jambe et propose juste un mini jeu de tempo de lever de jambe. Simple mais efficace surtout pour faire jouer tout le monde. On pourra jouer avec une sangle pour tout le monde ou une sangle chacun.

Finalement, on se rend compte que cette fameuse sangle, ne sert qu’à un mini jeu (tir au but) sur un sport, le reste du jeu est jouable complètement sans cette accessoire. Bonne nouvelle donc pour ceux qui vise l’achat sur l’eShop, le jeu est à 90% jouable sans avoir la fixation sur la jambe et on ne perdra pas grand-chose du coup, même si le jeu des tirs au but est plutôt sympa. Nintendo a aussi promis d’ajouter un patch dans un futur proche de la sortie du jeu pour rendre le mode 4v4 au football compatible avec cette fameuse sangle de jambe, mais pas indispensable.

Techniquement, l’opus est très joli. C’est surtout très fluide avec aucune baisse de framerate ce qui est normal et rassurant pour un jeu de sport. On salut une fois de plus, non vraiment, l’idée d’avoir viré les Mii et donc d’avoir enfin des avatars avec un minimum de gueule. Ce qui rend le jeu beau avec des décors qui fourmillent de petits détails.

Si de base NT était assez septique à l’annonce de ce Nintendo Switch Sports, force est de constater qu’une fois la manette en main, cet opus met tout le monde d’accord en devenant l’héritier spirituel et légitime de Wii sport. Attention, cela reste un jeu casual, mais c’est du très bon casual. Un jeu de plus à ajouter dans la longue liste des hits de la console hybride de Nintendo, qui décidément n’arrête pas de nous gaver, encore et encore, de très bons jeux.