DEADCRAFT, par les créateurs de Daemon X Machina annoncé sur Nintendo Switch avec une démo

XSEED et Marvelous ont annoncé Deadcraft, un nouveau jeu de simulation/action RPG dans lequel les joueurs doivent créer des objets pour survivre dans un monde perfide ravagé par les zombies. Il est réalisé par le First Studio de Marvelous, le créateur de Daemon X Machina.

Une édition Deluxe est prévue (au prix de 39,99€), qui contient les packs DLC post-lancement « It Came from the Junkyard » et « Jessie’s Wasteland Wares ». Le premier met Reid aux prises avec une nouvelle menace nommée Revenant, qui vise l’Arche. Avec le second DLC, les joueurs se glisseront dans la peau de Jessie, une infirmière excentrique, qui ouvrira une boutique afin de récolter des fonds pour sa chère dame Duna. Les deux packs DLC seront également proposés individuellement (7,99€ chacun).

Deadcraft sera lancé sur Switch le 19 mai 2022 au prix de 24,99€. Une démo est disponible sur l’eShop dès aujourd’hui.

Bienvenue dans DEADCRAFT, une toute nouvelle approche du genre action-survie apocalyptique ! Dans un monde dévasté par un virus mortel, Reid, à moitié zombie, ne peut pas juste compter sur sa hache et sa débroussailleuse (et tout ce qui lui tombe sous la main) pour survivre aux hordes de morts-vivants… Il doit aussi se constituer sa propre armée de zombies. Choisissez bien vos alliés et vos ennemis si vous voulez réchapper à cette apocalypse en un seul morceau !

■ Action mort-vivant

Tirez parti de la contamination zombie de Reid pour déchaîner ses compétences dévastatrices au combat. Qu’ils soient humains ou morts-vivants, écrasez tous les ennemis qui se mettent en travers de votre chemin !

■Bricolage zombie

Récupérez et plantez les cadavres de vos ennemis pour faire pousser votre propre main-d’œuvre zombie, et dénichez des matériaux pour créer toutes sortes d’armes, d’outils… ou même pour concocter des recettes de cuisine post-apocalyptique. Ne vous arrêtez pas avant d’avoir rassemblé une armée de morts-vivants invincible !

■ La survie, coûte que coûte

Sans eau ni nourriture, vous ne ferez pas long feu dans ce monde en ruine… Gagnez votre vie en aidant les autres, ou servez-vous, tout simplement, en ayant recours à la force.